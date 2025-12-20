"7 Хлебов"- служение любви для нуждающихся

Наша небольшая команда кормит и поддерживает бездомных и малоимущих уже три года. Мы закупаем продукты, готовим вкусный обед и распределяем его всем, кто обращается за помощью. А также стараемся помогать одеждой и вещами первой необходимости

Сейчас мы хотим распространить информацию об этой деятельности и предложить вам поддержать нас любым возможным способом, ведь в сердце каждого есть доброта и желание ею поделиться; а объединившись, мы сможем сделать больше и помочь тем, кто в этом нуждается.

Вместе мы сможем накормить голодных.

Номер карты для пожертвования: 2204320935639700 (озон банк)

Наши страницы в соцсетях :



инстаграм: @seven_loaves_of_bread (https://www.instagram.com/seven_loaves_of_bread?igsh=MWQ1dTF4MnQyajdzMQ==)

тик-ток: @seven.loaves.of.b (https://www.tiktok.com/@seven.loaves.of.b?_r=1&_t=ZS-92GeWHccDFi)

Контактный номер телефона для предложений (телеграмм): 79093331011

Спасибо за твое внимание, дорогой друг

Иногда для искренней улыбки достаточно простой еды и горячего чая.