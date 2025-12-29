В Вольском районе продают два детсада

В Вольском районе  оригинально   решают   демографическую проблему: продают два детских садика, а деньги   от продажи направят в бюджет. До   продажи школ в Вольске пока не додумались,  но возможно,  это дело времени.

Глава Вольского района не лукавил, когда отвечая на вопрос,  как он собирается решать демографическую проблему отвечал: «Вопрос очень такой сложный.  Может быть нет условий каких-то для того, чтобы это всё реализовывалось».

Да, вопрос «сложный» для Сафонова и его коллег из администрации, для вольских  депутатов.  Проще решением Вольского Собрания принять решение о   продаже двух детских садов, вместо того, чтобы их отремонтировать, подождать,  когда вольские девушки нарожают детишек и приведут их в новые детсады.

 Вячеслав Володин,  кажется, сказал, что «без укрепления института семьи» не решить демографических проблем. А как же в Вольске  собираются решать демографическую проблему и  укреплять институт семьи без одного из главных звеньев демографии- детского сада?

 Вольское муниципальное Собрание  утвердило Прогнозный план приватизации муниципального имущества Вольского района на 2026-2028 годы.  Программа предусматривает продажу двух зданий детских садиков.

Один -  бывший детский сад №5, расположенный на спуске к Конечной автостанции по ул. Октябрьской, 102. Основное двухэтажное здание 1879 года постройки имеет 262 кв. м. В один лот с ним включены ещё два строения и земельный участок на 954 кв. м. Весь этот  комплекс недвижимости в центре Вольска оценивается в 2 миллиона рублей. Ещё одно здание бывшего детского сада, запланированное к продаже в 2028 году, находится в селе Талалихино.  Это двухэтажное здание детсада (914 кв. м) было построено  не так и давно : в 1990 году. Его земельный участок составляет 2146 кв. м. Вся недвижимость оценена в 4 миллиона 300 тысяч рублей.  Итого, планируется выручить от продажи детских садов, пусть уже и бывших, более 6 миллионов.  Цена новой  двухкомнатной квартиры в Саратове.

Вольским депутатам ума не хватило не включать детские сады на продажу (что за срочность?),  ведь очевидно: выйдет скандал на фоне провального  решения демографической  проблемы в Саратовской области.  Все в стране на государственном уровне  ломают голову, как решить  демографическую проблему, как помочь семьям, детям, а в Вольске продают два детсада! 

Вольские депутаты, глава Сафонов подставили губернатора, выставили его в глупом  свете: с трибун Бусаргин заявляет, что  в регионе решается демографическая проблема, а в Вольске продают два детсада. Каково? Кто в лес, кто по дрова!   В глазах общественности  неважно: старые эти детсады, или нет, ходят в них дети, или нет. Сам факт продажи этих социальных объектов резко противоречит государственной политике  по решению демографической проблемы. Продавая детсады власть в Вольске показывает свою беспомощность в решении  демографической проблемы, нежелание и неумение ее решать. Так нужен ли такой глава района, как Сафонов, если он не знает, как решать демографическую проблему?

Теперь,  продажу  садиков в Вольске   долго будут мусолить   СМИ ( кроме купленных областным  правительством) каждый раз, когда будут освещать проблему демографии в регионе.  И действительно: это же надо было додуматься  продавать  детские садики в то время как,  изо всех утюгов говорят о необходимости  решения демографической проблемы страны!  И как после такого решения вольских депутатов     Николай Панков  на  предстоящих выборах в Госдуму будет говорить о необходимости решения демографической  проблемы в стране? Как он будет смотреть своим избирателям в глаза, что им ответит, ведь они обязательно его  спросят: « А зачем  вы продали в Вольском районе два детсада, это так вы собираетесь решать демографическую проблему?».

Страшно подумать,   что скажет  Вячеслав Володин, когда узнает о решении вольских депутатов продать два детских сада!

Аргумент вольских властей: в детсады давно никто не ходит. Нет детей. Один детсад   постройки девятнадцатого века,  закрыт давно а другой, в селе Талалихино до  недавнего времени  посещали всего несколько ребятишек. И вот уже четыре года, как детский сад  в том селе перевели в школу.  А само здание  1990 года постройки пустует.  Но разве это аргумент в  пользу того,  чтобы продавать?  А если будет  произойдет взрыв  демографической ситуации и женщины станут много рожать? Строить новый детсад?

Похоже,  депутаты Вольского муниципального района  и глава   Вольского муниципального  района сомневаются в серьезности намерений правительства РФ и Госдумы решить   демографическую проблему. Сообщалось что в России увеличат декретные выплаты работающим матерям до 1,3 млн рублей: Сумма составит 956 тыс. рублей при обычных родах, 1,06 млн — при осложнённых, и 1,32 млн — при многоплодной беременности. В следующем году маткапитал вырастет до 737 204 рублей на первого ребёнка и 974 189 рублей на второго.

А в Вольском районе продают два детских садика: не верят в возможность решения демографической проблемы.  И не знают, как ее не то, что решить,  а подступиться к ее решению.