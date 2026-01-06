УЛИЦА ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ СЛАПОВСКОГО В САРАТОВЕ

Уважаемые саратовцы, друзья!



8 января исполнится 3 года, как ушёл из жизни наш земляк, известный русский писатель, драматург, сценарист Алексей Иванович Слаповский

Просим поддержать нашу инициативу по наименованию одной из улиц Саратова его именем, именем Алексея Слаповского.



Лепесткин Павел, многолетний друг Алексея Ивановича, Марков Виктор, депутат гордумы, Чернышков Виктор, Почётный гражданин города Саратова, Коннычев Дмитрий, директор ЛИЕН, Руфанов Андрей, общественный деятель, Перепечёнов Сергей, блогер, Свешников Александр, журналист.

Обращение отправлено представителям органов власти Саратовской области, города Саратова, в СМИ и блоги