В ВОЛЬСКЕ ЖЕСТОКО ИЗБИЛИ ЖУРНАЛИСТА

Бывший глава Вольского района Матвеев и его сын жестоко избили  журналиста Василия Лопугу

 Об этом сообщает сам журналист  в интернет издании  «Вольские будни».Утром 1 января 2026 года к частному домовладению Василия Лопуги  подъехали в «веселом состоянии» бывший глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г. со своим сыном Матвеевым С.В. Но, судя по сообщению в «Вольских буднях»,  «веселые люди» совсем не поздравлять с Новым годом приехали журналиста. Бывший чиновник яростно постучал в окно и потребовал Лопугу   выйти во двор. Мы публикуем два видео. На одном из них видно, как автомобиль ставят прямо на дороге. Вот как развивались события по сообщению  ИА «Вольские будни»: «Ты чего, пи….с, на мою жену там тявкаешь?! — заявил Виталий Геннадьевич вместо приветствия и схватил хозяина дома за отворот куртки».  «Щас я тебе морду разобью за свою мамку!» - заявил Матвеев-младший.

На одном из видео  видны фрагменты, как Василия Лопугу толкают  за калитку собственного дома и там  происходит явно не дружеский разговор.  После этого «разговора», как рассказал нашему телеграм каналу сам Василий Лопуга, у него были разбиты очки, порвана куртка,  на лице  и на груди синяки,  нога опухла.   Побои сняты в медучреждении оказана первая помощь, заявление в полицию написано. Порванная куртка как вещественно доказательство,  изъята полицией. До 13 февраля Василий Лопуга находится официально на больничном.  После избиения  журналиста бывший глава ВМР  с сыном сели в машину и уехали, в связи с чем возникает вопрос об управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

 «Я предполагаю, что нападение связано с моей профессиональной деятельностью, — считает Василий Лопуга. — Часто мне поступила информация о злоупотреблениях в медколледже, возглавляемом бывшей супругой Матвеева. Я проводил журналистское расследование на эту тему, а первого января Виталий Геннадьевич, видимо, отметив праздник, «внезапно» вспомнил об этом и решил отреагировать. Кроме того, когда Матвеев числился главой ВМР, я участвовал в подготовке критических материалов о нарушениях под его руководством».

Стоит сказать, что Василий Лопуга воспитал двух достойных сыновей.  Один  в составе подразделения спецназа выполнял боевые задачи  в Сирии, а сегодня  исполняет воинский долг  на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Второй сын после боев в зоне СВО был направлен  служить в Крым в Росгвардию.

Избиение журналиста в Вольске это наглядное и больное в прямом смысле этого слова,  пишет телеграм канал НА САМОМ ДЕЛЕ  https://t.me/homohomini/3746?single доказательство  факта, что власть в Вольском районе всегда боялась правды, всегда ее скрывала, всегда ее игнорировала. Власть в Вольске  всегда отстаивала   только свои корыстные личные  интересы вплоть до применения   таких методов, как избиение журналиста. И не важно,  кто руководил районом- Матвеев ли, Татаринов ли, другой кто-то. Традиции остаются неизменны: в Вольском районе основой основ является круговая порука чиновников и  правоохранительных органов. Пробить  стену, которая разделяет  людей и власть,  могут только  журналисты,  независимые СМИ. Какое решение примет полиция Вольска, прокуратура? Сделает вид, что ничего не произошло, или проведет объективное расследование и накажет  бывшего главу района Матвеева и его сына?

Издание "Вольские будни» (https://wolsk-weekday.ru/archives/6574) 9 января опубликовало статью : «Бывший глава Вольского района Виталий Матвеев напал на журналиста!» Журналист Лопуга пишет в конце статьи:

«Прошу считать данную публикацию официальным обращением к руководителю Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкину на предмет наличия в действиях вышеназванных лиц состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ».