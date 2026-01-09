В ВОЛЬСКЕ ЖЕСТОКО ИЗБИЛИ ЖУРНАЛИСТА

Бывший глава Вольского района Матвеев и его сын жестоко избили журналиста Василия Лопугу

Об этом сообщает сам журналист в интернет издании «Вольские будни».Утром 1 января 2026 года к частному домовладению Василия Лопуги подъехали в «веселом состоянии» бывший глава Вольского муниципального района Матвеев В.Г. со своим сыном Матвеевым С.В. Но, судя по сообщению в «Вольских буднях», «веселые люди» совсем не поздравлять с Новым годом приехали журналиста. Бывший чиновник яростно постучал в окно и потребовал Лопугу выйти во двор. Мы публикуем два видео. На одном из них видно, как автомобиль ставят прямо на дороге. Вот как развивались события по сообщению ИА «Вольские будни»: «Ты чего, пи….с, на мою жену там тявкаешь?! — заявил Виталий Геннадьевич вместо приветствия и схватил хозяина дома за отворот куртки». «Щас я тебе морду разобью за свою мамку!» - заявил Матвеев-младший.

На одном из видео видны фрагменты, как Василия Лопугу толкают за калитку собственного дома и там происходит явно не дружеский разговор. После этого «разговора», как рассказал нашему телеграм каналу сам Василий Лопуга, у него были разбиты очки, порвана куртка, на лице и на груди синяки, нога опухла. Побои сняты в медучреждении оказана первая помощь, заявление в полицию написано. Порванная куртка как вещественно доказательство, изъята полицией. До 13 февраля Василий Лопуга находится официально на больничном. После избиения журналиста бывший глава ВМР с сыном сели в машину и уехали, в связи с чем возникает вопрос об управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

«Я предполагаю, что нападение связано с моей профессиональной деятельностью, — считает Василий Лопуга. — Часто мне поступила информация о злоупотреблениях в медколледже, возглавляемом бывшей супругой Матвеева. Я проводил журналистское расследование на эту тему, а первого января Виталий Геннадьевич, видимо, отметив праздник, «внезапно» вспомнил об этом и решил отреагировать. Кроме того, когда Матвеев числился главой ВМР, я участвовал в подготовке критических материалов о нарушениях под его руководством».

Стоит сказать, что Василий Лопуга воспитал двух достойных сыновей. Один в составе подразделения спецназа выполнял боевые задачи в Сирии, а сегодня исполняет воинский долг на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Второй сын после боев в зоне СВО был направлен служить в Крым в Росгвардию.

Избиение журналиста в Вольске это наглядное и больное в прямом смысле этого слова, пишет телеграм канал НА САМОМ ДЕЛЕ https://t.me/homohomini/3746?single доказательство факта, что власть в Вольском районе всегда боялась правды, всегда ее скрывала, всегда ее игнорировала. Власть в Вольске всегда отстаивала только свои корыстные личные интересы вплоть до применения таких методов, как избиение журналиста. И не важно, кто руководил районом- Матвеев ли, Татаринов ли, другой кто-то. Традиции остаются неизменны: в Вольском районе основой основ является круговая порука чиновников и правоохранительных органов. Пробить стену, которая разделяет людей и власть, могут только журналисты, независимые СМИ. Какое решение примет полиция Вольска, прокуратура? Сделает вид, что ничего не произошло, или проведет объективное расследование и накажет бывшего главу района Матвеева и его сына?

Издание "Вольские будни» (https://wolsk-weekday.ru/archives/6574) 9 января опубликовало статью : «Бывший глава Вольского района Виталий Матвеев напал на журналиста!» Журналист Лопуга пишет в конце статьи:

«Прошу считать данную публикацию официальным обращением к руководителю Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкину на предмет наличия в действиях вышеназванных лиц состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ».