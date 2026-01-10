ЗА ПАРАДНЫМ ФАСАДОМ КИСЛОВОДСКА

Мэр знаменитого курортного города нередко склонен растрачивать дефицитный бюджет на «шарики-фонарики». Житель Саратова П. рассказал редакции, как себя сегодня чувствуют один из лучших курортов России. У нашего корреспондента появилась возможность, отдыхая в Кисловодске в новогодние праздники, заглянуть в те уголки центра города, где ни парадных фасадов и витрин. Туда, где царит многолетняя разруха и грязь запустения

При этом нынешний градоначальник Евгений Моисеев нередко, судя по всему, растрачивает бюджет явно нецелевым способом. Например, он заказывает дорогие строительные проекты, на которых можно хорошо «навариться», но которые не нужны ни горожанам, ни туристам. Мэр-затейник уставил город сомнительными дорогими «финтифлюшками», так называемыми «скульптурами» писающих собачек, бабы-яги и Чебурашки, тратя на это безумие деньги налогоплательщиков. Был даже как-то пару лет назад объявлен закупочный конкурс на производство этой дикой мишуры. Начальная стоимость тендера, заказчиком которого выступала администрация Кисловодска - 6,1 миллиона рублей. На эту сумму чиновники хотели приобрести 12 памятников Чебурашке разного размера и один монумент на гору Кольцо.

При этом система ЖКХ в городе полуразрушена – часты отключения воды и света. А некоторые дороги даже центра курортного города выглядят как после бомбежек Второй Мировой.

Ну, зачем на это тратить 6 миллионов, когда лучше и выгоднее – на чебурашек? Ведь даже одну их улиц исторического города наш чудак собирался переименовать в Чебурашкинскую…

…Затеяв в Кисловодске там, где надо и не надо платные парковки (отпугнувшие немало туристов), мэр Моисеев обещал на эти деньги ремонт кучи обветшавших улиц и дворов. Но достаточно показать читателю пару характерных примеров – и станет понятно, что деньги уходят явно не туда, а, скорее, на «чебурашек».

Вот одна из красивых центральных улиц Кисловодска – ул. Авиации. Половина ее заасфальтирована относительно прилично, зато вторая может привидеться автомобилисту и пешеходам лишь в страшном сне.

А примерно год назад, Кисловодск оказался вообще на грани экологической катастрофы – и тоже во многом из-за мэра Евгения Моисеева. Жители направили тогда коллективное обращение на имя президента Владимира Путина - они просили остановить реализацию губительного проекта "Солнечная долина" (особой экономической зоны).

Там предполагалось использовать под стройку почти 650 гектаров, которые находятся на границе национального парка "Кисловодский". А любое строительство в горно-санитарной зоне угрожает источникам нарзана. И Моисееву, который руководил сначала в Георгиевском, потом Железноводском, было стыдно этого не знать. Но жажда погреться вокруг миллиардных проектов – сильнее.

Еще одна грандиозная мэрская затея - новый подъезд к Кисловодску со стороны горы Кольцо и поселка Нежинский. Ради 4-полосной дороги собирались снести более 700 частных домов, а недовольным было предложено уехать в Ессентуки, где недвижимость стоит дешевле, да и климат хуже.

Но пока затея тормознулась, судя по всему, потому что у Моисеева ни денег, ни влияния не хватает, чтобы все успеть и за всем угнаться. А очень хочется – выслужиться и доказать? Что? А нормальным людям непонятно.

Отпугивая туристов, мэр-затейник помимо платных парковок ввел курортный сбор. От всего этого пустеют и разоряются гостиницы, закрываются рестораны, рушатся продажи в супермаркетах, где теперь и машину не припаркуешь.

Общественный транспорт города работает через пень-колоду, сам автопарк в ужасном состоянии и уже после 20:00 никуда не уедешь. Причем именно маршрутки и чадят больше всех, портят уникальный горный воздух.

(продолжение следует)