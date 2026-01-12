Мэр Кисловодска готовится погубить источники нарзана

Трудно найти что-то более печальное, чем активный непрофессионал у власти. Его деятельность, на вид кипучая, на самом деле – вредна и опасна. Градоначальник Кисловодска Евгений Моисеев, увы – из таких.Мы уже писали в первой статье про то, как его сомнительно пахнущие ( в том числе и финансово) гипер-проекты в курортно-санитарной зоне города ставили под угрозу источники нарзана – главной целебной жемчужины города и региона КМВ

И вот очередной пример – жители Кисловодска в отчаянии ищут защиты у главы государства, руководства страны и правоохранительных органов. Они собрались с плакатами на месте, где по адресу: ул Авиации, 2 нынешний мэр с приспешниками собрались строить очередную 16-ти этажную элитную гостиницу - строить рядом с источниками нарзана и курортно-санитарной зоной. https://bloknot-stavropol.ru/news/gremit-posuda-polzut-treshchiny-stroyka-raspiarenn-1929513?ysclid=mkaugfnk6m775713318

И это при том, что в городе и вокруг национального парка «Кисловодский» стоят заброшенными десятки огромных недостроенных зданий гостиниц, здравниц и пансионатов!

Они годами искажают, уродуют вид города, ведут к разрухе и запустению, однако, видимо, достраивать эти объекты нынешнему мэру невыгодно. Ведь куда лучше - новый проект с возможными там денежными «плюшками».

А то, что это не надо, это вредно городу и жителям – мэра не волнует, это временщик, призванный обеспечить интересы не местных крупных бизнес-акул, да и про родственные интересы не забыть…

Вот граждане и протестуют, и протесты, видимо, будут ширится, пока деятельностью г-на Моисеева вплотную не займутся компетентные органы. https://t.me/homohomini/3764

«Кисловодск в удручающем, критическом состоянии, что подтверждают исследования ученых… Город из-за непродуманных супер-строек может лишиться источников нарзана и своего уникального климата. Угроза идет от разрушительной деятельности мэра и его покровителей», - так считают коренные жители Кисловодска, болеющие душой за свой город.