ПРОКУРОР АЛЬКОВ НАРУШИЛ ЗАКОН "О СМИ"

Следственный комитет города Маркса расследует целый год уголовное дело, которое возбуждено было явно по надуманным мотивам, несправедливо и незаконно: потерпевшими стали те, кто вел себя в общественном месте вызывающе и домогался трех несовершеннолетних девочек, а обвиняемым сегодня сделали отца одной из девочек, который заступился за них. Мог ли отец поступить иначе, человек достойный, уважаемый в родном селе, имеющий медали от губернатора, грамоты благодарности от многих частей СВО, а недавно еще подтвердили печальное известие, что его сестры муж на СВО погиб?

После того инцидента на улице села Павловка больше года назад, полиция Маркса отказала в возбуждении уголовного дела, и его отправили в архив… а спустя год вдруг (!!!) об этом инциденте вспомнили в Марксовском СК и возбудили уголовное дело в отношении… отца, который заступился за девочек, а двое великовозрастных парня, которые приставали к девочкам 9-10 (!) лет стали… потерпевшими.

Об этом беспрецедентном случае рассказали в СМИ. Газета «Саратовский репортер» и телеграм канал «На самом деле» в декабре прошлого года посвятили этой теме несколько статей: «Правовой беспредел в городе Марксе: часть первая», затем вышла часть вторая, часть третья и часть четвертая, и публикация «Будет ли наказан следователь Караков за незаконный допрос несовершеннолетней девочки в школе?».

Внимание СМИ было обусловлено тем, что речь идет о несовершеннолетних детях, об их правах, о том что они имеют право на защиту, счастливое и здоровое детство, о чем неоднократно говорил и говорит Президент страны.

В публикациях внимание общественности и прокуратуры было обращено на целый ряд серьезных и грубых процессуальных нарушений в деле: их следователь Караков Марксовского СО допустил свыше двадцати, и как апофеоз этих нарушений- незаконный допрос 12- летней девочки в школе при закрытых дверях кабинета, в отсутствие матери и законного представителя, после которого девочка выбежала из кабинета вся в слезах и была доведена до нервного срыва.

В одной из статей был задан вопрос: «Пойдет ли на поводу следственного отдела Маркса прокурор Альков?», а подробнее вопрос звучал так: «Межрайонный прокурор Марксовского района Николай Альков стоит перед важным для себя выбором: принять законное решение, и не утверждать явно сфабрикованное обвинительное заключение, или пойти на поводу руководителя Марксовского МСО СУ СК РФ по Саратовской области майора юстиции Тюриной А.С. чей подчиненный следователь Караков Б.Т. готовит в суд явно, как мы полагаем, сфальсифицированное уголовное дело?»

По фактам, опубликованным в статьях был направлен запрос СМИ в Генеральную прокуратуру РФ.

И вот пришел ответ за подписью Марксовского межрайонного прокурора Алькова. Точнее сказать это не ответ, а отписка. И даже не отписка, а сообщение прокурора о полном игнорировании с его стороны Закона « О СМИ».

Прокурор Альков сообщает редакции что была «проведена проверка», но при этом, как пишет в ответе в редакцию прокурор «редактор не представил документов, что он является представителем» того, кто проходит по делу, и что поэтому «результаты рассмотрения обращения не могут быть представлены» редактору газеты «Саратовский репортер».

Полагаем, что дав такой ответ, Марксовский межрайонный прокурор все-таки пошел на поводу у Марксовского СК, что мы и предполагали в одной из наших публиаций. Видимо, корпоративная солидарность ему дороже чем Закон, и защита интересов несовершеннолетних детей.

Прокурор Альков пишет, что «была проведена проверка» по опубликованным фактам. Каковы результаты проверки? Редакции не сообщили о ее результатах по надуманному поводу, а значит, просто нашли повод чтобы скрыть информацию и от редакции, и от общественности.

При этом, давая такой ответ и скрывая информацию от редакции, прокурор Альков грубо нарушил закон «О СМИ».

В чем выразились нарушения? Марксовский межрайонный прокурор Альков напомнил нашей редакции, что «гражданин имеет право получать ответ на обращение». Но прокурор Альков перепутал понятия :редакция газеты «Саратовский репортер» не является «гражданином», и редакция имеет право на ответ на основании Закона «О СМИ».

Редакция газеты «Саратовский репортер» в своем запросе не просила Алькова давать ответ «гражданину», а просила дать ответ редакции газеты по существу на запрос СМИ согласно закону «О СМИ».

Редакция просила принять меры прокурорского реагирования по опубликованным фактам к сотрудникам Марксовского СК РФ, которые по мнению редакции грубо нарушили закон при расследовании уголовного дела, а следователь Караков дошел даже до того, что допрашивал незаконно при закрытых дверях 12-летнюю девочку в школе, чем довел ее до слез. Ни по одному из опубликованных фактов ответ редакция вопреки требованиям Закона «О СМИ» не получила. Получается, что несовершеннолетние дети не могут рассчитывать на полноценную и объективную защиту своих прав со стороны прокуратуры Маркса?

Какие меры прокурорского реагирования по фактам нарушения Закона следователем Караковым принял прокурор Альков? В ответе об том ничего не сказано. Быть может, прокурор Альков, уклоняясь от конкретных ответов на поставленные редакцией вопросы целенаправленно покрывает допущенные свыше двадцати нарушений следователем Караковым?

Свой отказ дать ответ редакции по существу, повторим еще раз, прокурор Альков мотивирует тем, что редактор газеты не является представителем лица, который проходит по уголовном уделу и что редактор не представил документов. Подобный аргумент прокурора Алькова находится вне правового поля и противоречит Закону «О СМИ».

Напомним Марксовскому межрайонному прокурору Алькову, что согласно Закону о СМИ журналист редакции на основании статьи 47 «Права журналиста» имеет право: «искать, запрашивать, получать и распространять информацию». При этом, в Законе «О СМИ» ничего не указано о том, что журналист должен сообщать прокуратуре о наличии каких- либо сведений, что он является чьим-то представителем, а тем более предъявлять документы для доказательства этого. Журналист действует по заданию редакции и на основании Закона «О СМИ» и этого вполне достаточно.

Журналист в своих статьях сообщал о фактах возможных нарушений Закона сотрудниками Марксовского С, в том числе следователем Караковым. Это не только право журналиста, но и его обязанность согласно «Закону «О СМИ». Поэтому, согласно закона «О СМИ» по опубликованным фактам прокуратура обязана была дать редакции мотивированный и подробный ответ. Этого Марксовский межрайонный прокурор Альков не сделал, тем самым, нарушив грубо Закон «О СМИ».

В связи с тем, что ответ по существу изложенных фактов в статьях не получен от прокурора Алькова, редакция областной общественно-политической газеты «Саратовский репортер» направляет повторный запрос в Генеральную прокуратуру по фактам, опубликованным в перечисленных выше статьях.

Дополнительно напоминаем Марксовскому межрайонному прокурору Алькову:

«В соответствии со ст. 4 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» органы прокуратуры действуют гласно в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации об охране прав и свобод граждан, а также государственной и иной специально охраняемой законом тайне. Поводами для проверок наряду с поступающими в прокуратуру обращениями граждан и юридических лиц, материалами уголовных, гражданских и арбитражных дел, иными материалами, непосредственным обнаружением прокурором правонарушений, являются и публикации в СМИ сведений о нарушении закона».

Надо отметить, что СМИ являются одним из основных источников информации о жизни государства, они оказывают значительное влияние на формирование и распространение общественного мнения, являются своего рода «проводниками» мировоззрения, идеологии, социальных ценностей, способны в известной степени «конструировать» действительность.

На основании ч. 2 ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурору не обязательно ждать поступления обращений заинтересованных лиц, чтобы начать проверку. В этой связи основанием для проверки прокурорами исполнения законов может быть любая информация СМИ, требующая принятия соответствующих мер прокурорского реагирования.

В связи с вышесказанным, Марксовскому межрайонному прокурору Алькову важно знать Закон «О СМИ», в той части, где это касается сотрудничества органов власти и СМИ, а именно Статью 39 « Запрос информации»:

«Редакция имеет право запрашивать информацию о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их должностных лиц. Запрос информации возможен как в устной, так и в письменной форме. Запрашиваемую информацию обязаны предоставлять руководители указанных органов, организаций и объединений, их заместители, работники пресс-служб либо другие уполномоченные лица в пределах их компетенции».

Направляем запрос СМИ по фактам опубликованным в данной статье в Генеральную прокуратуру РФ для принятия мер прокурорского реагирования, а также скрин его ответа( отписки).

А Марксовскому межрайонному прокурору Алькову настоятельно рекомендуем ознакомиться с Законом «О СМИ», которого он, судя по всему не читал совсем.

P.S.

Родители девочек говорят, что если произвол и фальсификации по этому делу не прекратят, то они будут обращаться к федеральной власти и к общественности страны: запишут видеообращение Президенту РФ и Председателю СК РФ Бастрыкину вместе с детьми и родителями.