"Достойный член" под стражей

По подозрению в совершении ряда должностных преступлений задержан 19 января бывший глава Вольского района Андрей Татаринов. Татаринова вызвали на допрос в следственное управление СКР России по Саратовской области в рамках ранее возбужденного против него уголовного дела.

«Бывший глава задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и в настоящее время содержится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время следователи выйдут в суд с ходатайством об избрании дальнейшей меры пресечения», - рассказал порталу «Вольск.ру» источник.

Экс-чиновник являлся фигурантом уголовного дела по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Татаринову вменялось преступление, совершенное во время его работы главой МО город Шиханы. Следствие установило, что в 2020 году он разрешил представителям коммерческой и муниципальной структур добывать без соответствующей лицензии природные ресурсы - лес и песок.

«Эти действия привели к причинению ущерба, точный размер которого предстоит определить в рамках расследования. Кроме того, незаконная деятельность повлекла тяжкие последствия, включая значительный материальный ущерб, а также необходимость длительного восстановления плодородного слоя почвы и земельных насаждений», - сообщила 6 мая 2025 года пресс-служба СУ СКР.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Саратовской области.

Татаринов руководил Шиханами с ноября 2016-го по август 2021 года, после чего возглавил Вольский район. Он уволился 13 февраля 2025 года, объяснив это так: «Я принял решение оставить пост главы района, чтобы начать новый этап своей профессиональной жизни».

Что теперь скажет его родная партия после задержания Татаринова и полагаем, последующего ареста?

Татаринов и партия власти сегодня в Вольске одно целое и неразделимое: достойного члена любит партия, а достойный член любит партию. После возбуждения уголовного дела в прошлом году и после незаконного получения премии в 500 тысяч, он оставался членом «Единой России», радовался жизни, ходил на рыбалку.

За что так ценит «Единая Россия» в Вольске уволенного главу Татаринова?

За провалы в работе и увольнение после критики со стороны Володина, и за то что он весь район до основания развалил?

За то, что в мае этого года по материалам УФСБ по Саратовской области на него завели уголовное дело о превышении должностных полномочий?

За то, что сам себе выписал премию 500 тысяч рублей?

За историю с педофилом находящимся в местах заключения, с которым Татаринов обсуждал контракт в Терсе по ремонту водопроводной сети?

Партия власти в Вольске считает, что это все нормально, и это достойный член партии.

Руководитель регионального исполкома ЕР Гладков, ничего не сказал по этим фактам в отношении Татаринова, не осудил достойного члена из Вольска, как это сделал скажем, за получение премии в 500 тысяч бывшим главой Алгая Федичкиным сказав: "Люди, дискредитировавшие себя противоправными действиями, должны быть исключены из партии».

Татаринов сейчас сидит изоляторе временного содержания. Зимняя рыбалка, которую так он любит, сорвалась. При этом, находясь под стражей, Татаринов остается членом партии «Единая Россия». По мнению этой партии Татаринов себя ничем не дискредитировал и это "достойный" член партии

Последний улов Татаринова

31 декабря 2025 года Татаринов разместил это фото и написал в своем телеграм канале: «Сегодня, в заключительный день 2025г, щука на 3 кг и судак на 2 кг. Всем отличной рыбалки в Новом году!!!».

«Рыбалка» удалась: Татаринова самого поймали и посадили на крючок.