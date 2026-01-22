Даванков начал грамотную предвыборную кампанию в Госдуму

Партия» Новые люди и ее лидер Даванков призвали не блокировать Telegram. Это как раз та тема, которая стопроцентно совпадает с тем, что волнует большинство нормальных людей, а не зомбированных популистов из «власти» и из «народа»

Миллионы россиян ежедневно пользуются Telegram и хотят делать это дальше. Владислав Даванков предложил два простых шага, которые могут помочь не повторить ситуацию, произошедшую с другими приложениями и соц. сетями.

Первое что он предлагает: запустить приложение, (https://t.me/newpeople_vote_bot), где каждый может поставить свою подпись против блокировки Telegram. Это покажет, как много граждан России хотят пользоваться мессенджером. Второе, предлагаемое Даванковым и его партией: необходимо подписать открытое письмо (https://t.me/newpeople_vote_bot) к Павлу Дурову с призывом открыть представительство Telegram в России.

Чем больше подписей, тем яснее сигнал: Telegram нужен людям.

? Оставьте подпись (https://t.me/newpeople_vote_bot) против блокировки Telegram

? Подписывайте (https://t.me/newpeople_vote_bot) письмо

Это тот случай, когда блокировку можно предотвратить заранее, если объединиться!