Краснова нарушает приказ ФНС РФ

Есть мнение у экспертов, что ФНС в этом году будет кардинально менять правила игры. Эксперты на федеральном уровне утверждают: в наступившем году налоговая перестанет «кошмарить» бизнес и начнет с ним... «дружить». Звучит невероятно и неправдоподобно, однако есть такое официальное мнение, и это не пустой звук. Попробуем разораться, почему так считают эксперты: имеет ли такое мнение под собой почву

Что касается Саратовской области, то ФНС под руководством Красновой, как показывают последние события этого года, не собирается менять установленные руководителем областной ФНС Красновой правила игры и продолжает добивать бизнес, о чем свидетельствуют иски налоговой в Арбитражный суд области уже в январе этого года. Подробнее о этом расскажем ниже: под удар налоговой области попал даже знаменитый и известный во всей России «дверной король» фирма «ТОРЭКС». Стратегия на уничтожение и «добивание» остатков бизнеса в регионе ведомством Красновой остается неизменной. Все может измениться в позитивную сторону после переподчинения ФНС области Нижнему Новгороду, о чем писали СМИ еще в прошлом году. Бизнес области с нетерпением ждет этого события.

Политика государства по отношению к бизнесу будет в 2026 году кардинально меняться, о чем в конце прошлого года заявил Антон Силуанов обозначив приоритетные задачи ФНС России на 2026 год. Услышала об этих задачах лично руководитель ФНС области Краснова? Не думаем, потому что она проводит свою личную политику. Полагаем, что Краснова не услышала главу Минфина, а тактика «доначислений» и добивания остатков бизнеса ведомством Красновой в нашем регионе продолжается уже и в этом году.

Так о чем же сказал министр финансов РФ Антон Силуанов принявший участие в расширенном заседании коллегии Федеральной налоговой службы? Министр сказал, что подход «проверяй и наказывай» уступил место «объясняй и помогай». «Происходит смена парадигмы: отказ от бумажных процедур, снижение количества проверок для добросовестных налогоплательщиков, применение риск-ориентированного подхода», – сказал Антон Силуанов.

Если бы так было на самом деле на практике, то многие бы предприятия и фирмы, попавшие в «прицел» налоговой продолжали бы работать. Но все последние годы ФНС шла курсом на полное уничтожение бизнеса, что особенно видно на примере нашего региона, где ведомство Красновой превращено в карающий орган: все отобрать, не дав надежды на исправление ошибок.

Какие перспективы у бизнеса в 2026 году? Глава Минфина Силуанов, что «сегодня ФНС это источник данных, поступающих в реальном времени для принятия правительственных решений. Будь то данные ККТ, о ценах, бизнес-климате – вся информация буквально в моменте оказывается на столе у руководства страны, используется для быстрых управленческих решений».

Ждать ли, с учетом сказанного министром, позитивных сдвигов во взаимоотношении ФНС и бизнеса в этом году? Ведь бизнес находится между молотом и наковальней: с одной стороны ФНС, с другой стороны налоговая реформа 2026 года. Похоже, как считает ряд экспертов, бизнес стоит на пороге тектонических сдвигов в его пользу: ФНС России официально утвердила программу профилактики рисков при использовании контрольно-кассовой техники (ККТ) на 2026 год. И если внимательно вчитаться в этот документ то, становится понятно: государство кардинально меняет подход к контролю со стороны налоговой.

Любой визит налоговой воспринимается бизнесом сегодня как стихийное бедствие и цель проверки остается неизменной: найти нарушение любой ценой. Существовала так называемая порочная «палочная система», когда эффективность работы инспекции оценивается по количеству собранных штрафов. Теперь правила игры должны поменяться.

В конце 2025 года был опубликован документ: приказ ФНС от 19.12.2025 № ЕД-7-20/1230. Главный посыл программы ФНС, судя по этому документу на 2026 год: акцент на диалог, а не на наказание. Государство официально посредством этого документа заявило: цель - не собрать как можно больше штрафов, а сделать так, чтобы бизнесу было понятно, как работать честно, и чтобы нарушений не было в принципе. Это смена парадигмы от «полицейского» надзора к сервисной модели. Эксперты объясняют, это на наглядном примере: представьте себе дорожную камеру и инспектора ГИБДД в кустах. Инспектор в кустах - это старая модель, и его цель - поймать вас, когда вы уже нарушили, и наказать. Но камера с предупреждающим знаком и навигатор, который говорит «впереди камера, сбавьте скорость» - это новая модель, профилактическая. Цель профилактики - не допустить самого факта нарушения. В документе на 2026 год черным по белому написано, что приоритет отдается «стимулированию добровольного соблюдения правил». ФНС хочет сформировать модель «социально ответственного поведения». Стоит за этим здравый экономический подход, о котором говорят уже много лет подряд, начиная от Президента страны: не «кошмарить» бизнес, не убивать и не добивать его придирками, подозрениями, проверками и доначислениями. Ведь очевидно: проводить выездные проверки, судиться с предпринимателями, выбивать штрафы через приставов — это очень дорого для бюджета. В государстве наконец-то начинают приходить к выводу: гораздо дешевле и эффективнее создать такую систему, где предприниматель сам бы понимал, что дешевле и спокойнее работать в «белую».

Сегодня в России почти 4 миллиона онлайн-касс, которые по всей стране в режиме реального времени передают данные о каждой покупке — от буханки хлеба до люксового автомобиля. Вся эта информация идет прямо на серверы ФНС. Эти кассы принадлежат 1,78 миллионам юрлиц и ИП. Это означает, что практически весь розничный сектор экономики находится «под колпаком» и ФНС видит выручку бизнеса раньше, чем сам владелец бизнеса успевает свести вечерний отчет.

Еще статистика: в 2005 году как свидетельствует статистика, в стране было проведено 203 тысячи контрольных закупок. На фоне 1,78 млн предпринимателей это кажется небольшим числом (примерно каждого девятого проверили). Но контрольная закупка это точечный инструмент. Сейчас инспектор, в основном, не идет проверять всех подряд. Благодаря аналитике Big Data, они идут только туда, где система видит аномалии. Например, кафе работает круглосуточно, а чеки тут бьют только с 12 до 15 часов. Подозрительно? Туда и придет налоговая.

Революционный KPI: как теперь будут оценивать инспекторов? Это самая интересная часть программы на 2026 год, которая следует из упомянутого нами выше приказа ФНС. Любая система работает так, как ее настроят. Если платить инспектору премию за количество штрафов, он будет штрафовать. Если платить за количество проверок, то он будет проверять.

В приказе, упомянутом нами выше, вводится ключевой показатель эффективности (KPI): соотношение количества наложенных санкций к общему числу профилактических мероприятий. То есть, чем больше инспектор провел профилактических бесед, консультаций и выдал предостережений, и чем меньше при этом ему пришлось выписывать реальных штрафов — тем лучше он поработал. Логику эксперты тут видят такую: если инспектор хорошо объяснил правила и предупредил о рисках, то бизнесмен исправится сам. Нарушения нет, ущерба бюджету нет, штрафа нет. Все счастливы. Если же инспектору приходится постоянно штрафовать, значит, его профилактика не работает. Это полная инверсия старой логики!

Получается, что в этом году согласно установкам Приказа ФНС «эффективный инспектор» это не тот, кого боятся, а тот, после визита которого бизнес начинает платить налоги добровольно. Какая-то сказка и неужели так будет на практике? Должно быть, если принят такой Приказ. А его неисполнение как мы полагаем, будет вести к наказанию самих налоговиков.Что в итоге должна принести новая система взаимоотношений бизнеса и налоговой?

Для бизнеса: жить должна стать, с одной стороны, спокойнее — меньше риск внезапного «налета» проверяющих. Но с другой стороны — сложнее. Спрятать выручку будет практически невозможно. Система видит всё. Модель «социально ответственного поведения», о которой говорит ФНС, станет единственно возможной стратегией выживания. Либо ты работаешь в белую, либо система тебя выдавливает.

Для потребителей: мы с вами будем получать чеки всегда и везде. Это защита наших прав. Электронный чек не потеряется, гарантия сохранится.

Для государства: это переход к сервисной модели администрирования, когда налоги будут исчисляться и списываться автоматически, а отчетность станет рудиментом.

Все эти изменения в подходах в работе пока не коснулись ведомства, которым руководит Краснова. Принципы работы остаются неизменны: «кошмарить» и добивать бизнес.

Несколько дней назад налоговая области снова взялась за известную фирму в Саратове ООО «Химпром-Органик» и подала иск в Арбитражный суд: как сообщил «Бизнес Вектор», налоговая «не оставляет попыток получить 167 млн рублей с саратовского нефтепереработчика». Речь идет о банкротстве, а сумма претензий 167 млн рублей. Из документов суда известно, что налоговая обнаружила недоимку в 80,2 млн рублей неуплаченных налогов и начислила пени и штрафы на 43,2 млн рублей. Основанием для доначисления послужили выводы налогового органа об уменьшении ООО налогооблагаемой базы «в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни путем создания схемы с участием контрагентов». Схема известная и много раз применявшаяся ведомством Красновой, что приводило к уничтожению бизнеса. Самое страшное тут, что налоговая все делает «как бы» на законных основаниях. Вопрос в том, как применяется в данной ситуации налог и для чего «добивать» явно надуманными «доначислениями» бизнес? Для того чтобы получить очередную «палочку» налоговой об очередных успехах? И это, вместо того, чтобы налоговой провести профилактические мероприятия, разъяснительную работу, дать бизнесу поправить свои дела. Кому легче станет от того, «зарежут» очередную курицу несущую пусть уже не золотые яйца, но те, которые еще «блестят», и что саратовский регион в лице этой фирмы потеряет налогоплательщика? Можно ли подобное называть государственным подходом, о котором говорил глава Минфина Силуанов в конце года на расширенной коллегии в ФНС?

Еще новость о борьбе ведомства Красновой с бизнесом. На этот раз с известнейшей фирмой «ТОРЭКС»: ФНС подала иск о банкротстве ООО "Поволжская дверная компания" (ПДК). Эксперты отмечают, претензии налоговой связаны с налоговой недоимкой: заявление поступило в арбитраж лишь 9 января. Сумма претензий налоговой серьезная - более 63 млн рублей.

Как отмечает эксперт из «Бизнес Вектора», в налоговой посчитали, что компания неправомерно применяет единый налог на вмененный доход (ЕНВД) в части НДС, создавая схемы искусственного дробления бизнеса с помощью взаимозависимых организаций. Как говорится, старая песня о главном: «доначисление», «дробление бизнеса». В прошлых судах эта фирма справедливо настаивала на своей невиновности и отмечала в суде, что «факт взаимозависимости контрагентов не является основанием для консолидации их доходов и достаточности оснований для вывода об утрате права на применение УСН, поскольку каждое юридическое лицо осуществляло самостоятельную хозяйственную деятельность и несло свою часть налогового бремени». Но когда такие аргументы убеждали ведомство Красновой? Налоговая области затевает подобные разве для того, чтобы справедливо разобраться в суде? Полагаем, наоборот: наказать и покарать необоснованно бизнес.

Подобная практика ведомства Красновой сохраняется и в наступившем году: под ударом сегодня две крупнейшие фирмы в Саратовской области, а значит дело многих лет тех кто развивал этот бизнес. И если фирмы не смогут доказать свои законные права в суде, то список уничтоженных предприятий в регионе пополнится. И потеряют тогда все: сам бизнес, а служащие и рабочие фирмы пойдут на биржу труда, пополнив отряд безработных. А бюджет области потеряет налогоплательщиков в лице этих фирм.Только ведомство Красновой останется в выигрыше и поставит себе еще одну жирную палку за достигнутые успехи в сборе налогов.

Разве такую цель ставит правительство РФ и Президент страны в этом году говоря и взаимоотношении бизнеса и государства? Однако, госпожа Краснова и в этом году продолжает проводить свою «эксклюзивную» политику: результат любой ценой. И эт прямо противоречит политике государства. Напомним персонально для Красновой, что в ноябре этого года о чем говорили на встрече в ноябре прошлого года Президент страны Владимир Путин и глава ФНС Даниил Егоров на встрече в Кремле, на которой обсуждались вопросы собираемости налогов.

Глава ФНС Росси Егоров:

"Мы максимально пытаемся обеспечить комфортные условия для ведения бизнеса с минимальными барьерами. Это более цивилизованный способ коммуникации, при котором издержки меньше и у бизнеса, и у нас, если мы друг друга хорошо слышим и реагируем".

Услышала ли то, что сказал глава ФНС России Егоров на встрече с Президентом страны?

Нет, Краснова продолжает слышать только себя, реализуя свою порочную и губительную для общего блага региона и бизнеса «тактику ковровой бомбардировки бизнеса доначислениями».

Как долго это будет продолжатся? Не пора ли бизнесу Саратовской области сказать свое веское слово об этой порочной практике и призвать руководство ФНС России принять меры лично к Красновой?

Ведь речь идет не только об интересах бизнеса, но и всех тех граждан, кто пользуется его услугами как в регионе, так и далеко за его пределами.