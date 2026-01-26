Балашовский скандал: законодателей все устраивает?

Не утихает скандал, разгоревшийся в Балашовской школе, связанный с организацией бесплатного питания учеников. И судя по всему, проблема, резко обозначившаяся в одной школе, выходит за рамки единичного случая и требует более глубокого, чем поиск «стрелочника», анализа

Мне так кажется, что «стрелочников», если и искать, нужно не в среде педагогов и даже не среди предпринимателей – продавцов и изготовителей пищевой продукции сомнительного качества.

Почему-то претензий как бы и вовсе нет к организаторам, начиная с законодателей и служб, контролирующих подобные вопросы.

Давайте представим себе поселение, микрорайон с числом жителей тысяч в 15-20 и школу, в которой учатся большинство здешних детей.

У педагогов, родителей, да и у всех местных жителей, есть общий интерес, чтобы дети получили хорошее образование и воспитывались в достойных своего времени и страны условиях. На этот общий интерес «завязаны», как минимум и муниципальный депутат нашего округа с его помощниками и партийными связями и соответствующие структуры администрации. Для содержания школы предусмотрены бюджетные и внебюджетные источники финансирования, включая средства на организацию питания школьников, даже если оно и бесплатное.

В этом «нашем» микрорайоне наверняка есть несколько предприятий общепита, пекарен, частных предпринимателей, специализирующихся на оказании «поварских услуг». Казалось бы чего проще, оценив их возможности, выбрать субъект нашего права на заключение с ним договора на обслуживание школы? Даже, если нет такой структуры, мы, со всем своим потенциалом жителей, избирателей с депутатами, администрацией, педсоветом и родительским комитетом школы можем инициировать и стимулировать создание нужной нам некоммерческой организации..! Разве нет, что в моих рассуждениях не так..? Почему каким-то образом в поставщиках услуг нам и нашим детям может оказаться некая фирма, расположенная за тридевять земель из совсем другого региона..?

Почему подобные вопросы и не только по питанию школьников и работе образовательных учреждений, по работе нас обслуживающих поликлиник, структур, занимающихся ремонтом, уборкой наших территорий и т.п., в законодательной практике не исходят из наших интересов, а из интересов всех этих массовиков-затейников из управляющих компаний, райОНО и прочих «объединений специалистов», которые обязаны и имеют все полномочия на организацию, установленных законом «вопросов местного значения»..?

Более 20 лет у нас действует, по привычке называемый «новым», Жилищный кодекс РФ. В него внесены тысячи поправок, по нему совершены тысячи преступлений, но почему-то никто из законодателей и не думает, что-то принципиально неверное менять?

К несчастью, поспешно принятые законы в конце 90х – «нулевых годах» давно не соответствуют требующемуся опыту становления и развития общественных отношений.

И пока, законодательно обеспечивается, контролируемая только «сверху» организация нашей жизни во всех её проявлениях, так всё и будет продолжаться – с школами, на транспорте, в благоустройстве…

В своих глазах законодатели брёвен не замечают…

Сергей ПЕРЕПЕЧЁНОВ

