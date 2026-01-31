Главу Балаковского района в отставку

Уважаемый Роман Викторович Бусаргин, губернатор Саратовской области! Разве допустим такой стиль руководства районом, который вызывает у жителей не только раздражение, но и провоцирует массовую социальную напряженность? Вчера вечером в Балаково, на площадке местного отделения партии "Единая Россия", состоялось обсуждение вопроса уборки снега во дворах города

Напомню, что тема возникла в связи с заявлением главы Балаковского района Сергея Барулина. На одном из рабочих совещаний администрации он заявил, что уборка снега с проезжей части дворовых территорий теперь является обязанностью управляющих компаний. По его мнению, снег должен убираться за счет собственников помещений в МКД.

На встрече со старшими по домам и представителями СМИ присутствовали депутаты Саратовской областной Думы Кирилл Лаврентьев и Владимир Земсков, председатель Собрания Балаковского района Константин Кузнецов, председатель комитета областной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Дмитрий Полулях. Также присутствовали помощник прокурора Дмитрий Белоцерковский и заместитель главы района по вопросам ЖКХ Павел Канатов. При этом глава района Сергей Барулин находился в командировке, а глава города Балаково Михаил Усталов – отсутствовал. Столь представительное собрание в срочном порядке организовал секретарь местного отделения партии "Единая Россия", депутат областной Думы Роман Ирисов. Зал был полон. Ключевым стал вопрос: кто же должен очищать снег на дворовых проездах? Заместитель главы по ЖКХ Павел Канатов озвучил неизменную позицию отсутствующего главы района Сергея Барулина: дороги во дворах должны убирать управляющие компании. При этом его обоснования были противоречивы и основывались на неверном толковании норм законодательства. Разрешение спора он связывал с ожиданием официального ответа из прокуратуры. Хотя следует отметить, что сам Павел Канатов работает в сфере ЖКХ более 25 лет, и все это время снег убирался силами муниципальных служб. Законодательство в этой части не менялось. Возникает вопрос: либо в городском хозяйстве стало не хватать снегоуборочной техники, либо технику, высвободившуюся в связи с попыткой возложить обязанности на УК, направили в область? Вопрос, на наш взгляд, резонный и требует проверки. Зал активно реагировал. Высказались все желающие. В результате обсуждения было констатировано, что городские дороги, включая дворовые проезды, относятся к дорогам общего пользования местного значения. Следовательно, ответственность за их очистку от снега, согласно действующему законодательству, лежит на органах местного самоуправления. Ведь в их обязанности входит обеспечение безопасности дорожного движения, благоприятных условий проживания граждан и недопущение чрезвычайных ситуаций. После мероприятия люди долго не расходились. Старшие по домам подписали коллективное обращение. Депутаты взяли его рассмотрение на контроль.

Пока вопрос решается, снег может и растает. Но кто будет чистить его сегодня, если конкурсные процедуры для выбора подрядчика по уборке не проведены? По чьей вине и почему они не состоялись? За кадром остался вопрос о мере ответственности главы Сергея Барулина, создавшего эту "снежную" неразбериху. Для поддержания своей позиции он дистанцировался от СМИ и общественности. Более того, на отдельные СМИ (например, "Балаковский репортер") оказывалось давление путем безосновательных заявлений в полицию. Также это издание лишили возможности арендовать офисное помещение: собственнику, работающему в муниципальном учреждении, негласно запретили сдавать его, пригрозив увольнением. Предприятиям города также негласно рекомендовали расторгнуть договоры на рекламу с данным СМИ. Кроме того, именно местное отделение партии "Единая Россия" рекомендовало Сергея Барулина на должность главы района, поручившись за его профессиональные качества. Но почему сегодня это же отделение партии власти вынуждено вместо главы стабилизировать ситуацию с уборкой снега, с которой Сергей Барулин, как следует признать, не справился? Наблюдая эту ситуацию, считаю, что партия власти вправе поставить вопрос об отзыве своего поручительства и инициировать вопрос о его отставке. Данную публикацию прошу считать официальным обращением на Ваше имя и рассмотреть по существу поставленных вопросов. Особенно в части безотлагательного решения проблемы обеспечения жизнедеятельности населения в зимний период, а именно – организации расчистки дворовых проездов органами МСУ города Балаково.

Прошу проинформировать о результатах рассмотрения данного обращения в установленные законом сроки.

Наталья Караман