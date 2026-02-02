Открытое заявление Семена Глозмана

Представитель ПАО «ЛУКОЙЛ» по Центральному и Южному федеральным округам и Поволжью саратовский бизнесмен и бывший депутат облдумы Семен Глозман выступил с открытым заявлением

В последнее время судами рассматривается достаточно много исков прокуратуры о возврате объектов недвижимости, приобретенных бизнесом много лет назад. Не обошла эта участь и здание на улице Рабочей, 22, в Саратове, в 1910 году построенное на деньги местных немцев-предпринимателей.

В отличие от других дел, спор по этому зданию стоит особняком, что говорит о законности его приобретения. Дело в том, что здание не было приватизировано, никогда не являлось объектом обороны, учреждением культуры, социально-значимым объектом, да и государство затрат на его строительство не несло. Однако 30 лет спустя это перестало иметь значение.

История такова

В 1993 году депутаты Саратовского городского Совета, среди которых были достаточно известные в городе люди, приняли решение о передаче ряда зданий, включая здание по ул. Рабочей, в муниципальную собственность. Надо отметить, что копия решения о передаче зданий в муниципальную собственность была вручена государственным органам: прокуратуре и Комитету по управлению имуществом области, который в то время осуществлял контроль над федеральным имуществом.

Одновременно был создан первый и единственный муниципальный банк в России - банк Радоград, в уставный капитал которого в 1994 г. Администрация города внесла вклад своим недвижимым имуществом, включая и здание по ул. Рабочей. Контрольный пакет акций банка принадлежал местной власти в лице городского Фонда имущества, а сам банк был создан как «ипотечный» эксперимент, нашедший поддержку в Центральном банке России.

В 1997 году компания Лукойл приобрела это здание в собственность. Законность приобретения была проверена, чтобы исключить риск потери актива. В 2009 году Лукойл стал освобождаться от непрофильных активов и здание было приобретено мной. Сделка купли-продажи была зарегистрирована. После приобретения здание было приведено в порядок, вложено немало денежных средств в его реставрацию. Десятки КАМАЗов вывозили мусор с чердака и подвала. Поскольку мне небезразлична отечественная история, при моем участии на фасаде здания была установлена мемориальная доска первопроходцу космоса – Ю.А. Гагарину.

Помимо законности приобретения, особого внимания заслуживают сроки давности.

Поверить в то, что прокуратура сочла это здание принадлежавшим Российской Федерации в ходе проверки, проведенной в 2024 году – нельзя. В 2000 году прокуратура обращалась в арбитражный суд с иском об оспаривании распоряжения Администрации города об исключении целого перечня зданий, включая на ул. Рабочей, 22, из муниципальной собственности в связи с передачей в муниципальный банк.

Исходя из иска, прокуратура на тот момент считала незаконной передачу зданий в банк, однако потом от этого требования отказалась. Данные обстоятельства не согласуются с позицией прокуратуры о выявлении нарушений только в 2024 году. Тем более, что материалы проверки за это время никто так и не видел, неизвестны и основания ее проведения. Несмотря на доводы о пропуске срока исковой давности, иск прокуратуры был удовлетворен. Решение саратовского арбитража, вынесенное по моему делу, в корне меняет представление о природе исковой давности и подрывает веру в справедливость.

Суды выборочно применяют выработанные вышестоящими судами подходы, игнорируют позицию Президента Российской Федерации и иных органов государственной власти по «деприватизационным искам» и по-разному толкуют законодательство о сроках исковой давности, особенно при наличии политической подоплеки. В решениях приводятся доводы о только что проведенных прокурорских проверках, из которых якобы становится известно о сделках, совершенных более 30 лет назад органами государственной власти. Однако суды не принимают во внимание тот факт, что при исчислении срока исковой давности нужно учитывать обстоятельства того, когда собственник государственного имущества должен был узнать о совершении сделки, действуя с должной степенью осмотрительности.

Прокуратура и Росимущество утверждают, что сделка, совершенная с государством, по прошествии времени вдруг приобретает незаконный характер (даже без признания незаконными действий и решений органов, распорядившихся спорным имуществом!), а «собственники государственного имущества» спустя 30 лет вдруг оказываются только узнавшими о выбытии некогда принадлежавшего им имущества в пользу частных лиц. Такая ситуация имеет место и в моем случае. Следует учесть, что здание изъято без какой-либо компенсации, а значит, заплатив за объект, законный собственник после принятия такого решения остается ни с чем.

Я, Глозман Семен Моисеевич, человек, который всю жизнь работал на благо Саратовской области. На протяжении моей депутатской деятельности при участии ОАО «ЛУКОЙЛ» в г. Саратове был построен детский сад «Цветик-семицветик», в подведомственных районах осуществлялось строительство спортивных и культурных объектов, поддержка детских домов, производился ремонт больниц и образовательных учреждений, оказывалась материальная поддержка заводу «Нитрон» (в настоящее время ООО «Саратоворгсинтез»), благодаря которой предприятие было спасено от банкротства и в настоящее время является одним из наиболее крупных химических предприятий в Саратовской области. В настоящее время ежемесячно оказываю гуманитарную помощь для участников СВО. Кроме того, я создал в Саратове новую городскую достопримечательность – музей самоваров.

Несмотря на мой огромный вклад в развитие Саратовской области, органы прокуратуры Саратовской области решили истребовать в собственность Российской Федерации здание по улице Рабочей, д. 22, которое принадлежит мне на праве собственности уже более 15 лет, а до меня на протяжении 12 лет принадлежало компании Лукойл. Имеет место несправедливость, поскольку положения действующего законодательства, предусматривающего максимальный десятилетний срок на обращение за защитой прав, судами не применяются. Однако я не теряю надежды, что правосудие состоится в вышестоящих инстанциях.

С. М. Глозман, представитель ПАО «ЛУКОЙЛ» по Центральному и Южному федеральным округам и Поволжью