В Саратове еще один бизнес уничтожили "доначислениями"

Публикации нашего телеграм канала о практике так называемых «доначислений» и «дробления бизнеса» со стороны ФНС области, руководимой Красновой, вызывают интерес у читателей. Людей волнует эта тема. О недавней публикации «Доначисление» и «дробление» убивают бизнес Саратовской области» высказался в комментариях депутат двух созывов Вольского муниципального собрания, заместитель консультационного Совета по вопросам предпринимательства при главе ВМР, автор телеграм канала Сергей Ашихмин: «Тема статьи архиважная и однозначно заставит ФНС включить мозги перед принятием решений. Сомнительно, конечно, но надежда есть. Люди читают, значит, это важно для них».

Хотелось бы верить, что «надежда есть» на то, что «ФНС включит мозги перед принятием решений», но стоит обратить внимание на так важную проблему: бизнес борется в судах с такими претензиями ФНС, как «доначисление» и «дробление» в одиночку. Но разве это только проблема одного бизнеса, когда его такими методами ФНС в суде уничтожает? Разве бизнес работает для себя, а не для людей? Предприниматели строят дома, осуществляют перевозки пассажиров, лечат, выпекают хлеб, занимаются животноводством!... Бизнес основа государства, фундамент. Если его разрушить, то рухнет государство, а налоговая реформа 2026 года разве укрепляет бизнес? Что сегодня происходит с бизнесом? Государство пилит сук, на котором сидит: результаты налоговой реформы в нашей стране все граждане уже ощутили сразу после новогодних праздников, когда зашли в магазины.Согласно анализу опроса 13 тысяч предпринимателей, проведенного «Опорой России», сразу 70% владельцев бизнеса повысили цены на свои товары и услуги.

О планах по сокращению персонала заявил каждый четвертый предприниматель, и это почти 25%. Об уходе в тень и планах по использованию схем налоговой оптимизации говорят 29,7% респондентов.

В России почти 6,8 миллиона предприятий малого и среднего бизнеса. За этой цифрой - миллионы личных историй, рисков, планов, долгов и надежд. Эти компании дают работу более чем 15 миллионам человек, формируют городскую экономику - от пекарен и кофеен до сервисных студий, торговых точек и онлайн-магазинов - и обеспечили оборот свыше 31 триллиона рублей за девять месяцев 2025 года.

И все это хозяйство вошло в 2026 год под действием налоговых изменений. Что произойдет с бизнесом после этих налоговых изменений? С одной стороны, ужесточение мер в связи налоговой реформой, с другой стороны стоит налоговая служба. Бизнес оказался межу молотом и наковальней.

ФНС Саратовской области под руководством Красновой, как мы видим, не собирается проявлять лояльность к бизнесу

И даже наоборот, что в Саратовской области видно было в январе этого года: суд завален исками ведомства Красновой к бизнесу. Претензии ФНС к бизнесу все те же что и были последние годы: так называемые «доначисления» и так называемое «дробление бизнеса». И это стало едва ли не основным способом ФНС взять как можно больше денег с бизнеса, в результате которого он потом прекращает свое существование уходит в банкротство. Кому это выгодно? Неужели населению Саратовской области и власти региона? Выгодно это ведомству Красновой, которое получает «жирные палки» за достигнутые успехи по сбору налогов в отчетности после положительных судебных решений о взыскании многомиллионных «доначислений». А суды, как говорят в бизнес среде, «заточены» на решения в пользу ФНС, и должны быть на стороне налоговой инспекции, удовлетворять ее иски, потому что, якобы, судам даны такие негласные указания. Если посмотреть статистику, то количество выиграных бизнесом дел у ФНС ничтожно, а если точнее сказать, таких решений почти нет. Какие шансы в этом случае у бизнеса, когда суд не настроен на объективное рассмотрение иска со стороны ФНС? И какой тут критерий подхода? ФНС- государственная структура, а фирма это всего лишь частная лавочка? Значит, слова Президента страны о том, что бизнес надо всемерно поддерживать, а не «кошмарить», ничего не стоят?

Почему в такой ситуации бизнес остается один на один со своими проблемами? Почему его уничтожают прямо на глазах властных структур и общества и никому нет до этого дела? При этом, в Саратовской области масса государственных и гражданских институтов, деятельность которых по их функционалу, должна быть направлена на защиту интересов предпринимателей, а значит и всего населения нашего региона, тех самых потребителей продукции этого бизнеса. Но чем заняты эти ведомства и организации?

Где уполномоченный по защите прав предпринимателей в Саратовской области Полина Московская? Где Общественный совет по защите прав малого и среднего бизнеса? Где министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко? Где руководитель Государственной инспекции труда в Саратовской области Анатолий Вахлюев? Где председатель Союза «Торгово-промышленная палата Саратовской области» Илья Бутко? Где председатель регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Наталия Панферова? Где председатель регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Александр Абраменко? Где министерство экономики и промышленности области? Где прокуратура Саратовской области?

На все эти многочисленные вопросы со словом «где», есть пока только один ответ: все эти организации и ведомства представлены на всевозможных заседаниях и круглых столах, где их представители занимаются пустой говорильней и не ставят вопросы, содержащих в себе конкретику и вопросы реальной помощи бизнесу в реальной ситуации.

Разговоры об «инвестиционной привлекательности» региона слышим от министра по инвестициям Марченко много лет подряд. А где результат? Но быть может, не заниматься поиском мифических инвесторов, публично говоря об этом, пуская тем самым пыль в глаза населению и правительству региона? Куда было бы эффективнее научиться не разрушать, то что выстраивалось местным бизнесом годами, и помогать ему! В том числе защищать и от атак ведомства Красновой с ее претензиями по надуманным «доначислениям» и по «дроблению». Хотя бы один раз кто-то из перечисленных выше ведомств и организаций собрал круглый стол по этой проблеме? Нет, это никого не интересует: и именно поэтому ФНС в обстановке глухого молчания продолжает свои атаки на бизнес через суды, и бизнес умирает в одиночку.

На сайте Федеральной налоговой службы читаем на главной странице этого ведомства:

«Эффективное и качественное налоговое администрирование - инвестиции в общее будущее. ФНС России гарантирует открытые и доступные условия для уплаты налогов, а также обеспечивает взаимодействие, основанное на доверии, предсказуемости и сокращении взаимных издержек — ради достижения успеха налогоплательщика, развития общества и процветания страны». Но ка ощущает на себе бизнес, это декларация и слова, далекие от практики. Когда знакомишься с практикой судебных решений по искам саратовской ФНС, понимаешь что эти слова ничего не стоят: о каком продекларированном «развитии общества и процветания страны» идет речь, если руками ведомства Красновой уничтожают бизнес, который так важен для Саратовской области?

И вот свежий пример, когда на глазах общества убивали бизнес: арбитражный суд Саратовской области признал банкротом ООО "ГК "Регион". Все ли тут было по закону и какое участие в этом принимала налоговая служба?

Можно ли было спасти, а не «драконить» строительный бизнес, который так важен для региона? Конечно можно было бы, если бы не претензии налоговой, которые полагаем, были надуманными, против чего эта фирма билась в суде как могла: в прошлом года был подан в арбитраж иск "Региона" к саратовской налоговой. Строительная компания просила в иске признать незаконными и отменить два решения налоговых служб №20 и №21. Вынесены они были в августе 2024 года, и речь в них шла о внушительной сумме доначисления 167,4 млн рублей!

Истец попытался в суде уточнить требования, считая необходимым наложить судебный штраф на МИФНС России № 21 и №20 и обязать инспекции прекратить взыскание и приостановку по счетам. Из документов суда было видно, что налоговая в течение полугода ( !!!) проверяла финансово-хозяйственную деятельность предприятия. В итоге ФНС добилась своего: этой строительной компании были доначислены налоги на 152,6 млн рублей, в том числе - НДС 72,2 млн, налог на прибыль организаций 63,8 млн, страховые взносы в 16,5 млн. Плюсом пошел и налог на доходы физлиц в 14,7 млн рублей. За неуплату налогов и сборов, в том числе неумышленную, инспекция наложила на ООО штраф в 3,5 млн рублей.

Дилетантский, но вполне разумный вопрос: на стадии такой долгой проверки предприятия со стороны ФНС, разве к нему нельзя было применить иные меры воздействия? Например, в виде разъяснительной работы? Предупреждения? Или, такова главная и конечная цель ведомства Красновой: до последнего "«кошмарить» бизнес ? Поводом для доначислений, как посчитала налоговая, стало создание формального документооборота с контрагентами, что привело по мнению ФНС к завышению расходов по налогу на прибыль организаций и неуплате налога в сумме 63,8 млн и завышению налоговых вычетов по НДС на 72,2 млн.

Такая ситуация в Саратовском регионе для больших фирм и компаний знакомая, как и знакомы подобные претензии налоговой, которая опирается на свои какие-то «особые» выводы и правила при расчете так называемых «доначислений». Также так строительная компания, о которой мы рассказываем, как сделала вывод налоговая, не перечислила в установленный срок НДФЛ на 14,7 млн рублей и страховые взносы на 16,5 млн. Кто определил этот «неустановленный срок»? В арбитраже фирма указала, что налоговая завалила организацию требованиями о документах (более 900), "что лишило заявителя своевременно подготовить документы и грамотных возражений". Юристы фирмы пытались убедить суд, что суммы доначислений и штрафа по результатам проверки налоговой необъективны и недостоверны. При этом, методика расчета, при доначислении налогов и сборов, налоговым органом в суд не была представлена! Налоговая сделала вывод, как было отмечено в суде, об «организованной схеме движения денежных средств или товаров по замкнутой цепочке». Но факт такой «организованной схемы» не подтвердился в суде. Однако… арбитраж посчитал, что налоговая не допустила существенных нарушений процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки. Если не представлена в суд методика расчета так называемых «доначислений», можно ли считать решение суда законным? Формально, компания проиграла, частная фирма проиграла государству. Но проигрыш в суде доказывает ли тот факт, что все было по Закону и что налоговая инспекция была права, предъявив в суде фирме такие огромные «доначисления»?

Вот тут и должны были бы сказать свое слово организации и ведомства, о которых мы упомянули выше: уполномоченный по защите прав предпринимателей в Саратовской области Полина Московская, Общественный совет по защите прав малого и среднего бизнеса, председатель Союза «Торгово-промышленная палата Саратовской области» Илья Бутко, председатель регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Наталия Панферова председатель регионального отделения общественной организации «Деловая Россия». Но все эти органы и общественные организации относятся к проблемам на уровне «круглых столов». Для чего они тогда существуют? Создают некий фон, что проблемами бизнеса государство занимается? А ведь та же Торгово- промышленная палата могла бы провести независимую экспертизу по документам суда и сделать анализ самого решения Арбитражного суда по этому делу «доначисления» в отношении строительной компании. Экспертиза, будь она проведена независимыми юристами и экономистами, вряд ли бы подтвердила законность иска налоговой инспекции к этой строительной компании о которой мы рассказали выше.

И в конце публикации, совет предпринимателям: как отбить сотни миллионов налоговых доначислений?

Ключевая ошибка налоговиков - не рассчитали трудозатраты и не установили, есть ли у компании нужные специалисты. Ещё один положительный для налогоплательщика пример, но уже на 450 млн руб. Как бизнесу защищаться в таких спорах? Ответ: с помощью расчёта трудозатрат и штатного расписания. Иногда, чтобы спасти компанию от огромных налоговых доначислений, достаточно сделать расчёт трудозатрат. Именно так один бизнес отбился от претензий ИФНС на 324 млн рублей. Правда, в этой истории есть ещё один момент — налоговая слабо подкрепила свои обвинения.

Налоговая инспекция заявила, что подрядчики компании фиктивны. Работы якобы они не выполняли, а документы — фиктивные. Поэтому расходы и вычеты по НДС компании не полагаются. Доначисления — 324 млн руб, однако!

Чем ответила компания? Все работы по госконтракту сданы. Инспекция этого не отрицает. Это включает объёмы, которые выполняли спорные подрядчики. Значит, кто-то эти работы сделал. Вариантов два: либо субподрядчики, либо — сама компания. Если субподрядчики, то кто именно? Инспекция не смогла найти «реальных», по её мнению, исполнителей. И при этом она утверждает, что те подрядчики, на которых указывает компания - фиктивны. Тога вариант остаётся один -компания все сделала сама. Но если это так, где доказательства, что у неё были такие ресурсы?

Ключевая ошибка налоговиков- не рассчитали трудозатраты и не установили, есть ли у компании нужные специалисты. ИФНС не проверила очевидное — штатное расписание компании. Оно бы показало, есть ли в организации нужные специалисты. А если и есть - хватало ли их, учитывая, что объём работ был серьёзный? В суде задали инспекторам простой вопрос: если у компании нет нужных людей - как она могла выполнить эти объёмы? Ответа не последовало. А значит, доводы ИФНС рассыпались. Правда, инспекция привела ещё один смехотворный аргумент: у подрядчиков нет сайтов. Суд справедливо отмахнулся - отсутствие сайта не говорит о том, что компании/ИП не ведут деятельность.

Так что, в судах не все «схвачено», и даже налоговая проигрывает. Надо не сдаваться, потому что другого выхода сегодня, при общем молчании органов власти и общественных организаций о проблеме «доначислений» и «дробления бизнеса» не существует, а бизнес остается один на один с ФНС…

(продолжение темы следует: какие мотивы побуждают руководителя ФНС области Краснову вести губительную политику по «доначислениям»)