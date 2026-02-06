Бизнес: сохранить нельзя потерять

Предсказуемые правила, налоги и доступные кредиты — предложения ЛДПР по защите отечественных предприятий

Владимир Путин, выступая в 2023 году перед Федеральным Собранием, сказал, что смысл государственной работы не в том, чтобы приспособиться к текущим условиям, а в том, чтобы вывести нашу экономику на новые рубежи. Президент отметил: сейчас время не только вызовов, но и возможностей, и от того, как мы их реализуем, зависит наша будущая жизнь. Примерно в том же ключе рассуждал Владимир Жириновский, говоря о том, что российскую экономику тормозит наша нерешительность, что, несмотря ни на какие санкции, мы по-прежнему осторожничаем и пытаемся находить сложные компромиссы. Но нам пора перестать действовать в навязанной логике западных институтов и исходить исключительно из жизненных интересов граждан России.

То, что сейчас происходит в экономике, вряд ли может кого-то устраивать. О рисках экономического спада эксперты предупреждали еще в 2024 году. Теперь уже и статистика свидетельствует, что на протяжении 2025 года темпы роста ВВП России снижались. По данным Росстата, рост ВВП составил 1,4% в первом квартале, 1,1% — во втором, и уже только 0,6% в третьем.

Назывались и факторы риска. Однако мы видим, что кредиты по-прежнему остаются недоступными, требования к финансовой дисциплине бизнеса растут, объемы поддержки сокращаются, цены на услуги естественных монополий регулярно индексируются, а подключиться к инфраструктуре по-прежнему очень сложно. Неудивительно, что по темпам роста мы отстаем от своих партнеров по БРИКС. По итогам 2025 года Индия оценивает рост ВВП на уровне 6,4%, Китай — 4,6%, Бразилия — 2,4%. В конце года Президенту пришлось дать отдельное поручение о восстановлении темпов роста инвестиционной активности и решения структурных проблем в отраслях экономики.

Проблема проводимой политики в том, что у нее отсутствует образ будущей России, потеряна связь между инструментами и целями, когда ключевая ставка и инфляция из инструментов стали самоцелью. России нужна Новая индустриализация. Мы уже говорили об этом базовом требовании нашей экономической программы развития страны в своей статье в издании «Коммерсантъ» от 27 мая 2025 года. Для этого есть все составляющие — талантливые и трудолюбивые люди, харизматичные предприниматели, богатые природные ресурсы. Но нужно создать такие условия, чтобы все это дало результат. Человек труда должен быть в центре всей политики государства. Вне зависимости от места проживания и профессии гражданин должен ощущать, что он часть большой страны, что вся национальная экономика работает на благополучие его семьи.

«Три кита» Новой индустриализации от ЛДПР: справедливые налоги, доступные кредиты и сильное государство, способное защитить и поддержать российского предпринимателя, будь то на национальном или международном рынке. Эти предложения подготовлены во исполнение Указа Президента о национальных целях развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года и должны заложить фундамент для устойчивого долгосрочного роста экономики и благосостояния людей за счет создания более понятной и удобной экономической среды для граждан, предпринимателей и инвесторов.

Все понимают, что для победы необходимы ресурсы, поэтому повышение налогов можно рассматривать как допустимую, но временную меру. Тем более что многие наши граждане уже добровольно взяли на себя расходы по гуманитарной поддержке СВО, развернув самое масштабное в мире волонтерское движение. Такого еще никогда не было в новейшей истории — миллионы людей от Камчатки и Приморья до Крыма и Калининграда шьют, мастерят, вяжут, плетут сети, работают в госпиталях, организуют логистику, закупают необходимую экипировку и технику, выступая незримым тылом для наших боевых подразделений. ЛДПР также финансово и инфраструктурно помогает нашим воинам, патронируя казачью разведывательную штурмовую бригаду «Днепр», добровольческий отряд «БАРС-Брянск», отряд имени Святого благоверного князя Александра Невского и многие волонтерские группы. Именно поэтому мы понимаем, что необходимо дать людям гарантии, что их усилия будут вознаграждены, что после победы не только будет ослаблено налоговое бремя, но и экономическая среда в целом станет более благоприятной для граждан и предпринимателей. Благополучие граждан — это и есть настоящий суверенитет.

При этом ряд решений нужно принимать уже сейчас. За 2025 год, на основании сведений ФНС, было ликвидировано 233 тысячи юридических лиц, при том что зарегистрировано новых только 173 тысячи. В демографии это называется «естественная убыль». За многими юридическими лицами стоят конкретные физические лица и их семьи. Поэтому Экономический совет ЛДПР разрабатывает оперативный план корректировки реализуемой экономической политики, чтобы избежать негативного сценария.

Во-первых, чтобы ситуация не повторилась, ЛДПР подготовила законопроект, который предлагает закрепить, что изменения в нормативных актах о налогах и сборах, ухудшающие положение предпринимателей, вступают в силу не ранее чем по истечении 12 месяцев со дня их официального опубликования. Бизнес должен иметь возможность подготовиться к новым правилам игры. Сейчас крупные инвесторы могут быть защищены соглашениями о защите и поощрении капиталовложений. Малый бизнес сегодня не имеет таких гарантий и тоже должен иметь механизмы защиты от неблагоприятных изменений.

Во-вторых, мы рассматриваем повышение налоговых ставок как вынужденное и временное и будем настаивать, чтобы появились четкие сроки и параметры снижения налогового бремени, которое и для физических, и для юридических лиц уже сопоставимо со многими развитыми экономиками. Нужно дифференцировать подходы в налоговой политике в зависимости от отрасли и от жизненной ситуации предприятия. Посмотрите, как с уходом западных брендов новый импульс развития получили швейные, пищевые, косметические предприятия, а также многие направления бизнеса по оказанию услуг населению. Для примера, с 2022 года рязанский производитель детских деревянных игрушек «С-Мала» увеличил продажи почти на четверть, новосибирский бренд детской одежды «Чудо-кроха» — более чем на 60%. Для государства выгоднее получить больше налогов от дальнейшего роста масштабов бизнеса, нежели ситуативно от повышения налоговых ставок, которые этот рост остановят.

В-третьих, негатив у бизнеса вызывают не только увеличение размера налога и снижение порогов, но также отчетность и издержки, связанные с ней, которые возрастают в разы. Поэтому ЛДПР считает, что необходим мораторий на штрафы со стороны ФНС в случае, если предприятия, которые впервые стали плательщиками НДС, непреднамеренно совершают какие-то ошибки в отчетности или сроках ее предоставления. В ближайшее время внесем эту инициативу в Государственную Думу.

В-четвертых, считаем, что нужно вернуться к обсуждению вопроса с патентами. Это был удобный инструмент более чем для 1,5 миллиона предпринимателей, работающих преимущественно в сфере услуг и розничной торговли. Да, можно ограничить список сфер деятельности и расширить возможности контроля фактического соответствия деятельности заявленному виду патента, но не устранять его. На фоне обсуждения изменения условий работы для самозанятых это создает социальную напряженность и риски ухода бизнеса в тень. Наоборот, нужно расширять возможности для быстрого старта граждан в бизнесе, предоставляя максимально благоприятные условия финансирования и налогообложения.

Еще одна мера, которую предлагает ЛДПР, — налоговые инвестиционные льготы для тех, кто сейчас вкладывает средства в разработки, в новое оборудование, в автоматизацию и роботизацию. Более 1 000 промышленных роботов на 10 000 занятых, как в Южной Корее, — вот к чему нам нужно стремиться. С учетом демографических тенденций именно современные технологии позволят нам избежать кадрового голода и массового привлечения мигрантов, создающих дополнительную нагрузку на нашу социальную систему и напряжение в обществе.

Чтобы придать новый импульс российской промышленности, нужно обеспечить доступный кредит. Регулятор может аргументированно доказывать, что его действия сдерживают инфляцию, но столь же очевидно, что высокая ставка кредита ведет к замедлению экономики. По расчетам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, по итогам III квартала 2025 года нагрузка процентных платежей на прибыль российских компаний достигла исторического максимума — 36%. Более трети из прибыли уходит на обслуживание процентов по долгам. А еще нужно возвращать основной долг. Средств на инвестиции просто нет — собственные ресурсы предприятий истощены.

Нужно открыть кислород и сделать так, чтобы уже в текущем году у предприятий была возможность привлечь финансирование, допустим, в форме целевого кредита для решения приоритетных задач промышленной политики, а с 2027 года критически необходимо нормализовать условия кредитования для всех предприятий.

Безусловно, требуется адаптация мер промышленной политики. Глобализация принципиально изменила подход к инвестициям. Нужно инвестировать в цепочки создания стоимости, которые мы полностью или хотя бы частично сможем контролировать. Посмотрите, как Китай выкручивает руки США, монополизировав рынок продукции из редкоземельных металлов. И в обратную сторону — Китай заметно зависит от поставок из США такого простого продукта, как этилен, являющегося основой для всей упаковки, пластиков и химической продукции.

Кредитная политика должна работать в связке с промышленной политикой. Санкции помогли нам в том плане, что выявили наиболее уязвимые точки и слабости нашего технологического суверенитета. И именно в этих отраслях сейчас критически необходимо сделать рывок. Прямо сейчас. Если России обрезают логистику для экспорта нефти и газа, необходимо увеличивать глубину переработки природных ресурсов. К слову, в Амурской области реализуется масштабный проект компании «СИБУР» в партнерстве с «Газпромом» и китайской «Sinopec» как раз по производству этилена, полиэтилена и полипропилена для китайского рынка. Таких проектов должно стать в разы больше.

Еще один пример — космос. Мы потеряли дух первооткрывателей, но еще не поздно вернуться в космическую гонку. Нашим компаниям нужны ресурсы не просто для того, чтобы запустить еще один спутник. Нужно дать им все необходимые средства, чтобы создать полноценную спутниковую группировку, которая будет конкурентоспособна в глобальном масштабе, чтобы решать проблемы людей на Земле, а также участвовать в проектах освоения Луны и дальнего космоса. Для России лидерство в космосе важно еще и потому, что эти же технологии нам нужны для освоения ресурсов Арктики и Сибири. Производительность труда в Арктике уже сейчас выше, чем в среднем по России, потому что там применяют самые современные технологии, но она может еще вырасти, когда мы сможем перейти к автономным системам.

Отдельно хотелось бы остановиться на комфортной среде для бизнеса и конкуренции. Первый этап реформы регуляторной гильотины стартовал в 2021 году, включив полную инвентаризацию более 300 тысяч обязательных требований, из которых в итоге около трети были отменены как избыточные или устаревшие. Второй этап запущен в 2024 году с фокусом на конкретных отраслях. Возможно, на момент планирования второго этапа приоритеты были актуальны, но сейчас, если мы усиливаем налогообложение, то должны и серьезно упростить условия для ведения бизнеса. Полагаем, что нужно расширить спектр отраслей и усилить работу по ревизии устаревших и дублирующих норм, сокращению форм отчетности, исключению дублирующих запросов данных. Каждое положительное решение в пользу бизнеса высвобождает ресурсы предпринимателя. Будем этим заниматься.

Кроме того, одна из важнейших задач государства — справедливая конкуренция и защита слабых игроков от сильных. Тарифы на электричество и цены на топливо в России уже сравнялись с отдельными странами, покупающими у нас энергетические ресурсы, а некоторых и обогнали (например, по стоимости электричества Турцию и Китай). Это же парадокс. Мы лишаем наших производителей естественного преимущества. И все потому, что естественные монополии выходят из-под контроля. Да, они стратегические предприятия, но у них нет никакой индульгенции, чтобы злоупотреблять своим положением и паразитировать на экономике.

Сейчас многие предприниматели жалуются на значительные задержки платежей по договорам, в том числе от государственных заказчиков. По данным РСПП, 39% крупных компаний сталкиваются с задержками оплат, а просроченная задолженность контрагентов превысила 3,8 триллиона рублей. Суды могут длиться годами, а предприятиям нечем платить зарплаты своим сотрудникам прямо сейчас. Необходимо уделить большее внимание этому аспекту и вырабатывать механизмы арбитража как через инфраструктуру Торгово-промышленной палаты, так и на уровне законодательных инициатив. Ведь в конечном итоге все издержки, связанные с неплатежами, высокими ставками по кредитам, налогами, приводят к росту стоимости товаров, что бьет по карману наших граждан и снижает конкурентоспособность российской продукции на мировом рынке.

На этом фоне российским предприятиям нужна адекватная защита от контрафакта и дешевого низкокачественного импорта, который идет среди прочего и через маркетплейсы. В прошедшем году уже были выработаны первые механизмы для защиты интересов российских предпринимателей, но прямо сейчас мы добиваемся выравнивания тарифов и комиссий для иностранных и российских поставщиков, а также соблюдения требований к безопасности и качеству импортной продукции в соответствии с российскими и международными нормами. Ненормально, когда иностранным предпринимателям продавать свой товар на российских маркетплейсах легче, чем отечественному производителю.

И последнее — поддержка российского бизнеса на глобальном рынке. Мы видим, как сейчас на Западе открыто игнорируются интересы наших компаний, и это делает необходимым не только изменение риторики государства, но и реальных шагов, направленных на защиту этих интересов. Если старые международные институты перестали работать, значит, пришло время создать новые. Но сильная политика и дипломатия невозможны без сильной экономики.

России как воздух нужен инновационно-индустриальный рывок. Благополучие и инерция прошлых лет снизили планку наших амбиций, пригасили дух первооткрывателей. Сейчас самое время не просто переосмыслить вызовы и возможности, а прямо действовать во благо России будущего — страны, где крупные предприятия не боятся размещать штаб-квартиры, малые предприятия интенсивно развивают экосистемы глобальных российских продуктов в ИТ, машиностроении, энергетике, биотехнологиях, российские ученые и спортсмены на верхних строчках глобальных рейтингов, граждане получают достойную высокую плату за свою работу, а наши города и социальная инфраструктура являются образцом для подражания всего мира. Просто лидерства нам недостаточно — нужно быть ориентиром для других стран.

Председатель ЛДПР

Леонид Слуцкий