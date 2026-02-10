Эффект "Машеньки": реформа Силуанова уничтожает бизнес

Страна второй месяц стала жить по правилам, которые установила налоговая реформа-2026. Основные «сюрпризы» реформы известны: лимит освобождения от НДС для УСН снижен до 20 млн., порог дохода для ПСН снижен до 20 млн., основная ставка НДС увеличена до 22%, отменены льготные ставки страховых взносов для большинства МСП и теперь нужно платить не 15, а 30%. К чему приведет бизнес такая «реформа» ясно сегодня даже не специалисту: количество компаний, фирм и предприятий будет стремительно сокращаться. И как следствие будет расти социальная напряженность( хотя, куда больше?),увеличиваться безработица, общество и экономика еще дальше и больше будут деградировать. Кто придумал принял такую «реформу», если не враг государства?

Что означает всякая «реформа» в ее буквальном смысле? Само слово «реформа» (с латинского reformare) переводится, как «преобразовывать». Всякая реформа предполагает изменение правил в жизни общества, и должна быть направлена на совершенствование существующей системы. Но как можно «совершенствовать» систему, уничтожая в государстве бизнес, если основная ставка НДС увеличена самим же государством до 22%?

Удар придется по самым слабозащищенным, по тем, кто платит налоги и у кого есть штат людей, есть зарплаты, а те, кто уклоняется от налогов и отмывает деньги, откупаясь взятками продолжит существовать. Уголовные дела о взятках и злоупотреблениях за последние несколько лет в ФНС области, которым руководит Краснова, тому подтверждение. В итоге, под нож идет работоспособный бизнес, а тех, кого реально нужно судить и сажать, существуют и размножаются: видимо, лучше отдать в налоговую взятку и спать спокойно?

Как выживать бизнесу в такой ситуации? С одной стороны, убийственная налоговая реформа, с другой стороны, налоговые органы, у которых главная цель- собрать налоги любой ценой вплоть до уничтожения бизнеса.

«Машенку» убил Силуанов

Самое наглядное подтверждение последнего времени, это история с подмосковной пекарней «Машенька» Дениса Максимова. Он описал арифметику: при рентабельности 15–16% переход с патента на НДС даёт 12% налога и оставляет 3–4% «на жизнь», после чего логичнее закрыть дело и «пойти в найм». После этого Президент РФ публично потребовал от правительства «избежать чрезмерного роста нагрузки» и «обеспечить комфортный переход».

Что было дальше? Ничего конкретного: только чай и пирожки, которыми предприниматель угостил Президента, а тот передал предпринимателю в красивой корзинке варенье и вино, и все это показали по ТВ

Не последовало никаких конкретных мер со стороны главы государства, а параметры реформы остались прежними, и они уже бьют по тысячам «машенек» по всей стране, но при этом, почти не затрагивают крупные сети.

Кто придумал такую убийственную «схему», и кто стал ее лоббистом? Иностранный враг, внедренный в правительство страны? Нет вроде бы: по данным Минфина, главным публичным идеологом ужесточения стал Антон Силуанов. Он объяснил «реформу» борьбой с «дроблением бизнеса» и схемами ухода от НДС.

Стало быть, это Силуанов объявил борьбу с бизнесом: на фронте СВО воины бьются с врагом, а в тылу глава Минфина вместо поддержки бизнеса, объявил ему войну путем налоговой «реформы»!

Бизнес‑ассоциации и эксперты указывают: от различных «схем» выигрывали всегда крупные игроки, дробившие, например, операционку на десятки юрлиц, тогда как малый бизнес физически не мог выстраивать сложные конструкции. Тем не менее именно малых и «пограничных» решили массово в 2026 году загнать в «стойло» НДС, оставив для гигантов достаточно лазеек — от специнвестконтрактов, до налоговых льгот в особых зонах.

Налоговая повестка в прошлом году активно лоббировалась крупнейшими бенефициарами внутреннего потребительского рынка — группами, контролирующими розничные сети, производство продуктов питания. Вокруг поправок к Налоговому кодексу формировался устойчивый «картель влияния»: крупные корпорации и лоббисты в Госдуме продавливали модель, при которой новые сборы, усложнённая отчётность и цифровой контроль в первую очередь накроют малый бизнес, такой, как «Машенька».

Вы заметили: практически нет сегодня в СМИ серьезных критических публикаций на тему налоговой реформы -2026. Вероятнее всего, налоговое лобби оплачивает такое молчание СМИ? У журналистов это называется на их сленге «блок»: запрет на ту, или иную тему, а сумма «блока» начинается, обычно с 50-100 тысяч долларов.

Теперь мы видим: сырьевые экспортеры, федеральные торговые сети и фармхолдинги, на которых завязаны бюджеты и занятость, получают поддержку в виде льгот, спецрежимов и приоритетного доступа к господдержке. А малый бизнес? Его решено уничтожить на корню?

Реакция Кремля на «дело Машеньки» показала двуличие Системы. Путин с одной стороны, устроил показательную выволочку правительству, сказав о «конкретных предложениях» по защите производственного малого бизнеса и даже продемонстрировал чаепитие с выпечкой. С другой стороны, уже через месяц предприниматель Максимов в интервью сообщил: пекарня нерентабельна, он готовится к закрытию, потому что не увидел системных изменений.

Чем закончилась история с «Машенькой»?

На совещании президента РФ с правительством в конце января этого года прозвучало заявление, которое может повлиять на налоговую нагрузку малого бизнеса уже в этом году. Министр экономического развития Максим Решетников, куда более адекватный, чем Силуанов, предложил ввести переходный период для доступа к льготным налоговым режимам – прежде всего патентной системы налогообложения (ПСН) и, вероятно, УСН без НДС. По сути речь идет о временном возврате к прежним лимитам при определении права на применение этих режимов в 2026 году.

Ключевая мысль министра Решетникова сводится к следующему:

Предприниматели столкнулись с необходимостью выбора налогового режима в конце прошлого года, уже по факту не имея возможности им соответствовать. Поэтому рассматривается идея ввести переходный период — не учитывать параметры деятельности за прошлый год для доступа к льготным режимам уже в этом году.

Для применения пониженных страховых взносов для МСП долю обрабатывающего производства в доходе также предлагается считать по данным текущего года, а не прошлого.

Смысл предложения: в 2026 году при проверке права на льготные режимы не учитывать показатели за 2025 год, и это принципиальный момент.

Почему проблема всплыла именно сейчас

Поводом стала история подмосковной пекарни «Машенька». Ее владелец работал на ПСН, но по итогам 2025 года превысил новый лимит дохода 20 млн рублей. В результате с 2026 года он был вынужден перейти на УСН с НДС, что резко увеличило налоговую нагрузку. Как знает вся страна, предприниматель рассказал об этом Президенту РФ и он пообещал на прямой линии на всю страну, «поработать с правительством». И что? Ничего: убийственная реформа Силуанова стартовала по графику. В январе, не дождавшись от Президента обещания «поработать с правительством», владелец «Машеньки» сообщил о намерении закрыть бизнес и уйти в наем.

История «Машеньки» получила широкое освещение в государственных СМИ, а итогом стало совещание, о котором мы написали выше, и на котором появилось предложение о переходном периоде. Но время идет и о конкретных изменениях пока ни слуху, ни духу. Будут ли они и когда?

В чем суть конфликта

Новые лимиты были введены так, что, предприниматели узнали о них уже после того, как сформировали показатели 2025 года, а изменить выручку задним числом невозможно и право на режим теряется автоматически.

Бизнес оказался перед выбором налогового режима без возможности подготовиться. Именно эту ситуацию Минэкономразвития называет некорректной.

Какие изменения возможны

Точного текста поправок пока нет. Но из заявлений министра экономического развития Решетникова и логики реформы можно сделать обоснованные выводы.

Патент (ПСН)

Вероятный сценарий: если доход ИП за 2025 год не превысил старый лимит 60 млн рублей, он сможет применять ПСН в 2026 году; при этом уже к доходам 2026 года будет применяться новый лимит 20 млн рублей; при превышении лимита в течение 2026 года право на патент утрачивается. То есть 2026 год становится переходным.

УСН без НДС

Министр Решетников говорил на совещании о льготных режимах во множественном числе. Это дает основания предполагать, что аналогичный подход могут применить и к УСН без НДС. Логика изменений лимитов у ПСН и УСН была одинаковой, поэтому переходный период с высокой вероятностью затронет оба режима.

Когда могут появиться поправки

Со слов министра Решетникова: предложение согласовано с Минфином и одобрено председателем правительства. Минфин заявил о готовности внести поправки в Госдуму в первом квартале 2026 года. Это означает, что речь идет о подготовке реального законопроекта, а не об абстрактном обсуждении.

Что это означает для собственников бизнеса

Важно понимать: пока действует текущее законодательство и автоматического возврата лимитов нет, потому что решение должно пройти через Госдуму.

Но появление политического сигнала на таком уровне говорит о высокой вероятности корректировки правил.

Как действовать бизнесу сейчас

Зафиксировать свои доходы за 2025 год и за начало 2026 года. Рассчитать налоговую нагрузку по текущим правилам и по возможному «переходному» сценарию. Не спешить с закрытием бизнеса или радикальной сменой режима до появления текста поправок. Следить за законопроектами в I квартале 2026 года.

Предложение о переходном периоде – это попытка смягчить последствия резкого изменения лимитов для малого бизнеса. Формально поправок еще нет. Но сам факт обсуждения на уровне Президента, согласование с Минфином и объявленные сроки внесения законопроекта позволяют говорить о высокой вероятности изменений. Для собственников малого бизнеса это шанс получить дополнительное время на адаптацию, и его важно использовать осознанно.

Кто в выигрыше от бездумной «реформы» Силуанова?

Объективно, в выигрыше останутся самые крупные игроки в бизнесе на потребительском рынке. Это, например, "Мираторг", "Черкизово", "Пятёрочка", "Перекрёсток", "Магнит"… Эти и другие крупные компании выигрывают от сокращения конкуренции: мелкие пекарни банкротятся, уступая место промышленному мясу и выпечке.

Кто лоббировал эту «реформу» и кто должен понести ответственность ?

Как можно узнать из анализа информации в СМИ на эту тему, лоббизм продвигался через РСПП Александра Шохина, АСИ (Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов), Минфин Антона Силуанова и его замминистра Андрея Иванова. Именно эти люди протолкнули реформу под соусом "борьбы с дроблением бизнеса". Не остались в стороне, (такие деньги!) и депутаты от "Единой России" Сергей Неверовицкий (агрокомитет) и Алексей Кобилев. Эти два «реформатора» обеспечили поправки о вычетах для холдингов и льготах на экспорт. Вы хотели знать имена врагов государства и бизнеса, тех, кто придумал эту «реформу»?

Дело о саратовской «Машеньке»

«Эффект» «Машеньки коснулся и Саратовской области: 16 января этого года на сайте Арбитражного суда Саратовской области появилась информация о том, что налоговая инспекция выставила гигантский счет на 119 млн балаковским кондитерам. Почти между всеми ответчиками, а их несколько, по мнению ФНС, прослеживается очевидная связь. Ничего нового ведомство Красновой придумать не может: наличие неких связей между производителями стало поводом для претензий со стороны налоговой. Как будто бы в мире бизнеса можно работать автономно и ни с кем не быть в связи: очередное, как можно видеть, абсурдное обвинение.

Подчиненные Красновой заподозрили дробление бизнеса и насчитали ответчикам огромную недоимку. Подробности дела станут ясны по ходу судебных разбирательств. Насколько оправданы в данном случае претензии налоговой в так называемом дроблении бизнеса? Одна фирма занималась производством кондитерских изделий, вторая фирма занималась грузоперевозками. У каждой фирмы свой бизнес, но при этом, они существуют отдельно друг от друга. Но налоговая увидела взаимосвязь и признаки дробления бизнеса.

Какие снования? Единый центр руководства и общий производственный процесс? Его не было, насколько мы можем видеть по деятельности балаковских предпринимателей. Оформление документации от имени всех взаимозависимых организаций, управление денежными потоками, составление и представление бухгалтерской и налоговой отчетности всех организаций, ведение учета административно-хозяйственных расходов, договорной, претензионной и исковой работы и общий производственный процесс и совместное использование персонала? И этого тоже не просматривается. Тогда можно ли считать претензии ФНС законными?

Несмотря на различие в ситуации между «Машенькой» и балаковскими кондитерами, механизм проблемы у них один и тот же: «налоговые гайки».

Уверены, что история с «Машенькой» будет очень полезна и саратовским производителям кондитерских изделий, в том числе и по обмену опытом. Можно приехать к владельцу «Машеньки» ( подмосковное Красково, городской округ Люберцы) и пообщаться на одну и ту же общую тему о «налоговых гайках», которые будут закручиваться в этом году до упора ( спасибо Силуанову ).

Можно пойти и дальше: на базе «Машеньки» создать Центр по обмену опыту и выработке совместных решений, как противостоять в наступивших реалиях налоговой реформе. Бизнес пока умирает в одиночку но спасение «утопающего» бизнеса находится в его руках.

Краткая история «Машеньки»

Предлагаем вкратце ознакомиться с историей основателя «Машеньки», и с тем, как он сейчас выживает. Кстати, сообщения о том, что он якобы, ушел в тень, не соответствуют действительности.

И вот история «Машеньки», рассказанная предпринимателем Максимовым. До 1 января 2026 года налоговая нагрузка Дениса была предсказуемой и посильной. Работая по патенту, предприниматель отдавал около 110–115 тысяч рублей в год плюс НДФЛ за сотрудников. Если разделить сумму на 12 месяцев, получится 9000–9600 рублей. Теперь, с выручкой (до вычета всех затрат. — прим. ред.) от трех пекарен около 40 миллионов в год, Денис более не влезает под порог неуплаты НДС. В январе 2026 года, по прогнозам предпринимателя, он должен будет заплатить около 450 тысяч рублей. Налоговое бремя выросло для него в 50 раз.

Но и 450 тысяч налогов в месяц не предел: если в следующем месяце выручка будет больше, то и выплаты в бюджет вырастут соразмерно. И это помимо того, что придется нанимать профессионального бухгалтера и нести дополнительные издержки. Не дешевеют также аренда и продукты. Для сравнения: раньше после вычета всех затрат у предпринимателя оставалось около 300 тысяч рублей. Каждый месяц, как говорит Денис Максимов, получалось откладывать какую-то сумму. В январе этого года бизнесмен мог рассчитывать хотя бы на 150 тысяч. Много ли для семьи из шести человек?

«Мне будет прилетать 450–600 тысяч в месяц налогов. Я вот сейчас сижу, смотрю… Я вам могу показать свой счет в «Сбербизнесе», там, по-моему, сейчас 400 тысяч с копейками. У меня сейчас будет выдача зарплат, аренда, и еще 350 тысяч я плачу поставщикам. А я должен где-то еще взять 450–600 тысяч на налоги. Вариантов ноль» - говорит Максимов.

Что делать? Закрывать бизнес, в который вложил так много средств, души и времени? Денис Максимов пока не сдается. Вместе с другими предпринимателями он подготовил записку с предложениями правительству. По идее Максимова, ослабить налоговое бремя можно за счет нулевой ставки упрощенной системы налогообложения (УСН) на региональном уровне.

«Предложение абсолютно не фантастично, мы реально оцениваем ситуацию, понимаем, что никто НДС не откатит никуда, но есть маневры какие-то на региональном уровне, на федеральном, на которые, надеемся, власти пойдут», — уверяет Денис Максимов. Он с другими владельцами пекарен просит включить «деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» в список приоритетных отраслей на местном уровне - так получится отстоять «нулевой» УСН для себя и других предпринимателей в этой сфере.

Он также проверил, какие льготы и меры поддержки малого бизнеса ему теперь доступны. «Мне предлагают купить оборудование со „скидкой“ 50% на субсидии от Московской области. Я задумался над этим. Но я приведу такую аналогию…».Представьте тяжелобольного человека, которому врачи сказали, что жить осталось два месяца, при лучших раскладах - три. Сейчас январь. А ему говорят: «Мы вам в сентябре путевку в Сочи дадим, в санаторий». «Действительно, неплохо было бы обновить оборудование. Я бы в этой программе с удовольствием поучаствовал. Но мне надо понимать, что я буду просто существовать. Я вот в прошлом месяце машину свою продал, у меня есть небольшой загашник. И я до марта протяну с ним, буду добавлять свое в бизнес. И всё. Вариантов никаких. Будем кувыркаться, смотреть», — делится Денис неутешительными планами.

(На снимке: предприниматель Максимов и его дочь Маша. Она активно занимается бизнесом отца, в честь нее и названо кафе «Машенька»)

Если ситуация не изменится, «Машенька» рано или поздно закроется

Иногда Денис, уставший от ведения бизнеса, говорит жене: «Ладно, если что, всё закроем, одну [пекарню] оставим, будем сами с тобой печь. Ты будешь на кассе стоять, а я пирожки печь. И всё. И, дай бог, уложимся в 10 миллионов чтобы не платить НДС. Я не хочу в тень уходить никуда. Я лучше закроюсь» говорит предприниматель сегодня и считает, что несправедливость заключается даже не в самом росте налога, а во внезапности объявления. И снова привел пример. «Вы смотрели фильм «Ликвидация»? Машков там играет главного милиционера. И он заходит в свой кабинет, а его коллега допрашивает преступника. Преступник сидит довольный. Говорит: «Ну что, Сеня, радуешься?» — «Да мне начальник в десятку обещал». Не пожизненное, мол, а десять лет. Он говорит: «Да, был такой договор. А сейчас договор меняется». Вот то же самое у нас произошло. Договор меняется в моменте», — говорит предприниматель.

Напомним, что в прошлом месяце предприниматель продал машину, и это позволит его пекарне просуществовать до марта. Если ситуация не изменится, «Машенька» рано или поздно закроется. Стоило, как считает предприниматель, снижать порог уплаты НДС постепенно, наблюдать, потом корректировать по результатам наблюдения. Тогда бы приспособился и бизнес. Из-за внезапного и резкого увеличения налогов многие просто закрылись.

«Какая же это рыночная экономика тогда? Я по привычке всегда смотрю объявления о сдаче в аренду помещений. Столько объявлений после Нового года стало! Все, значит, позакрывались. Не приспособился рынок. Видимо, не всё продумали. Но как не продумали? Я вот сижу и думаю. Что же они не продумали, как люди будут жить после нововведений?».

И все это правительство РФ, Силуанов, Госдума, назвали «налоговой реформой»?

Что эта «реформа», если читать значение этого слова дословно, «преобразует»? Даже введение справедливой дифференцированной системы налогооблажения не в состоянии осуществить!

«Освободить от налога малоимущих, и обложить повышенным налогом богатых и сверхбогатых - что мешает сделать?! Одна трескотня, а реальных мер нет!» - трудно не согласиться с этим мнением, которое высказал в одном из своих комментариев к нашим статьям на ту тему автор телеграм канала «Сила в Правде с Сергеем Ашихминым».

Если мы посмотрим на реакцию власти в Саратове ( депутаты, исполнительные органы) и общественных организаций ( ТПП, омбудсмен прав предпринимателей, Общественная Палата, СМИ) то все молчат. Никого не интересует, как бизнес будет выживать в Саратовской области в условиях налоговой реформы -2026, при наличии правил «ковровых бомбардировок бизнеса доначислениями» и «дробления бизнеса» какие установила руководитель ФНС региона госпожа Краснова. Что будет дальше в России и в нашем регионе, сколько еще предприятий налоговая реформа при активном и послушном участии налоговых органов пустят под нож?

( продолжение темы следует)