"Холопы" из областной думы

«В Балашовском районе проверят законность решения уволенного экс-директора школы и председателя районного собрания депутатов Андрея Рыжкова о продаже школ и детских садов» - об этом сообщает «Четвертая власть», всегда послушно находящаяся на низком старте в ожидании команды «свыше» и всегда готовая информировать умных читателей о самых неумных инициативах власти.



Заметим, когда разгорелся скандал с питанием в школе Балашова, то «Четвертая власть» преданно молчала, поджав хвост: не поддержала ни уволенного директора, ни родителей, ни детей.

Теперь это издание очнулось, потому что поступила команда «свыше», найден прекраснейший повод «замочить» уволенного несправедливо директора школы за которого горой весь Балашовский район. Решено вспомнить о событиях восьмилетней давности, а тут и группа депутатов под рукой, которая готова поднять руки за любую неумную инициативу! Не «продажная» «Четвертая Власть», пишет, что к губернатору Роману Бусаргину обратилась группа депутатов областной думы: Сергей Гладков, Алексей Кольцов, Василий Кравцов, Мария Усова и Дмитрий Лыгин, и разумеется все они единороссы. С чего бы вдруг эта прикормленная властью «группа депутатов» за просто так взяла команду «ФАС» на директора школы? Поводом их «самостоятельного разбирательства» стало решение депутатов районного собрания Балашова… от 11 декабря 2018 года. Очнулись, вспомнили событие восьмилетней давности! С чего бы? По той причине, что «народных избранников» от партии власти на самом деле заботит спустя 8 лет, что в списке незаконной продажи оказались школы, детские сады? Нет конечно: когда депутаты от партии власти из облдумы заботились о насущных нуждах избирателей?

Группу депутатов «расследователей» волнует директор, вот и весь секрет их «разбирательства»: его решено приказом «сверху» добить, вместо того, чтобы разобраться в этой гнусной истории с его увольнением и принять усилия к его возвращению в школу о чем просят родители. Но где и когда было видано, чтобы партия власти поступала в интересах людей? Может быть в истории с блокировкой телеграмма?

В чем причина, что депутаты проснулись от летаргического сна, и сообщили публично спустя 8 лет, что все проданные объекты «имели высокую социальную значимость для территорий»? Да ну, правда? Ой, как интересно! И эти «защитники» «социальной справедливости» хотят сказать, что они сами додумалась заговорить об этой нарушенной социальной справедливости, а не кто-то сверху типа Панкова, дал указание им «задуматься»? Главному Бобру на выборы идти в Балашовском районе, а стало быть, нужно изображать из себя защитника угнетенных людей и их детишек?

Вот что пишет озабоченная, якобы, «социальной справедливостью» «группа депутатов» : «Мы обратились к губернатору Роману Викторовичу Бусаргину с просьбой создать специальную комиссию, которая изучила бы законность решения и проверила, по какой цене и кому в итоге отошли эти здания», – заявил депутат Алексей Кольцов. «Холопы» депутаты обратились к батюшке царю: дайте ваше высочайшее соизволение создать «специальную рабочую группу», у нас-то самих убогих с мандатами таких полномочий нету!

Уместно спросить озаботившихся «справедливостью» группу депутатов вот о чем. Кто в 2018 году, когда были проданы «социально значимые объекты» нес ответственность за все социальные вопросы в Балашовском районе? Кто находился на должности заместителя главы Балашовского района по социальным вопросам, в 2018 году?

Это был Олег Дубовенко. Да, тот самый, Олег Дубовенко, который на днях был назначен царем батюшкой главой Балашовского района. А вы, группа депутатов, об этом не знали, или вам не сказали? Вот с него и спросите господа «холопы», почему 8 лет назад продали школы и детские сады, куда ушли деньги от продажи, да и вообще надо ли было это продавать? Но ясно, что «группа депутатов» этого не сделает: это будет противоречить «линии партии». Нужен директор, нужна его «кровь».