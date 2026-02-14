ЖКХ в Вольсе: живите как хотите!

В Вольске обрушилась крыша жилого дома, признанного аварийным, в котором живут люди. Аварийное жилой дом подлежал расселению, но этого сделано не было. Возбуждено очередное уголовное дело, связанное с нарушению жилищных прав граждан, что является в городе Вольске уже в порядке вещей и превратилось в АБСОЛЮТНУЮ НОРМУ!

Люди по "милости" вольской власти годами не могут добиться своих законных прав на нормальное человеческое жильё. СК РФ по саратовской области годами "расследуют" эти преступления только после жалоб Главе ведомства Александру Бастрыкину. Обрушение кровли произошло на улице ц/з Красный Октябрь. К счастью, в результате происшествия никто из жильцов не пострадал.

Самое ужасное, что игнорирование правами граждан в Вольске происходит на фоне постоянного разбазаривания вольской властью бюджетных средств на бездарные проекты и молчания городских депутатов МО Вольск.

Депутатом по данному округу является Людмила Солкина, обожающая расхваливать Вольскую власть. Хотелось бы знать, знала ли депутат об этой проблеме людей или нет и предпринимала ли она хоть какие -то меры, чтобы им помочь? Об этом написал телеграм канал «СИЛА В ПРАВДЕ С СЕРГЕЕМ АШИХМИНЫМ» За какую «стабильность» голосовала депутат Солкина?

«Мы голосуем за будущее страны. Наша семья выбирает стабильность и благополучие». Такую запись два года назад на выборах Президента РФ сделала депутат районного Собрания Вольска Солкина и разместила вот это фото перед кабинкой для голосования на своей странице ВКонтакте. За какую стабильность голосовала депутат от «ЕР» Солкина? За «стабильный» бардак в сфере ЖКХ Вольского района при котором рушатся дома?

Зато пустопорожних слов со стороны депутата районного Собрания Солкиной было хоть отбавляй, и напечатано на той же странице ВКонтакте:

«Встречи с жителями многоквартирных домов в рамках проекта «Жители МКД» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - одна из эффективных форм взаимодействия депутатов и горожан».

Вот еще, сделанный два года назад многообещающий пост: «Людмила Солкина, депутат фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете муниципального образования город Вольск, провела встречу с жителями поселка Комсомолец. Во время встречи жители обращали внимание на недобросовестную работу управляющих компаний, интересовались проведением текущих и капитальных ремонтов МКД, формированием тарифов на коммунальные услуги. Все вопросы взяты в проработку».

Так и живут в Вольске: депутаты берут вопросы в «проработку», а следственный комитет возбуждает уголовные дела. Видимо, поэтому, главный исполнитель песен про бобров испугавшись шума падающих крыш домов, убежал поджав хвост из Вольского района, где он много лет курировал в качестве депутата Госдумы строительство кривых тротуаров. Теперь Панков всплыл в Балашовском районе. Здесь он собирается петь новые песни собственного сочинения про бобров, и снова хочет попасть в Государственную думу. Но в избирательном округе его ждут только "холопы", а честные и порядочные люди- нет.