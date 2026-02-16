Михаил Делягин: что ждет Россию завтра?

В последние недели в экспертных кругах активно обсуждается сценарий, озвученный депутатом Госдумы, доктором экономических наук Михаилом Делягиным. Речь идёт о попытках дестабилизировать ситуацию в России одновременно по нескольким направлениям. Враг, как предупреждает аналитик, не оставляет попыток нанести нам урон, но делает ставку не столько на прямое военное вторжение, сколько на скрытую войну

С одной стороны, сохраняется военная угроза со стороны коллективного Запада. «Киевский режим», подогреваемый европейскими кураторами, продолжает получать вооружение, а в странах НАТО не утихают разговоры о необходимости стратегического поражения России.

Это внешний фронт, который очевиден для всех. Однако куда более опасней, как считает Делягин, работа, которая ведётся по расшатыванию нашей страны изнутри. Это так называемый «внутренний фронт», где орудуют совсем другими методами.

«Сейчас Европа накачивает свой военно-промышленный комплекс. Они повышают долг Германии примерно в два раза: с уровня старых 60% ВВП до уровня 120% - почти как в Италии. Эти деньги направляют в том числе на модернизацию своего ВПК, - сообщил Делягин. - К 2030 году они закончатся, у них не будет иного выхода, кроме как напасть на нас, иначе придётся грызть друг друга».

Первым инструментом внутреннего давления, по мнению эксперта, является экономика. Нет, противник не собирается взрывать наши заводы, он попросту хочет сделать их работу нерентабельной.

Через санкции, ограничения и манипуляции на мировых рынках нас пытаются заставить тратить силы впустую, замедлить развитие промышленности и технологий. Уже создаются условия, при которых деньги уходят не на развитие, а на латание дыр.

Второй острый фактор - миграционный. Бесконтрольные потоки приезжих, как заверяет Делягин, могут стать взрывчаткой, заложенной под фундамент социального мира. Мигранты - часть большой политической игры, считает Делягин. «Сюда будет завезено достаточное количество религиозных фанатиков, чтобы устроить внутренние мигрантские беспорядки, - предупреждает Делягин. - И это будет удар с двух сторон: снаружи, а также разрушение экономики и погромы мигрантов внутри».

Непонимание культурных кодов, рост числа конфликтов на бытовой почве и создание замкнутых анклавов - всё это разогревает общество изнутри. Вместо того чтобы помогать экономике, непродуманная миграционная политика создает точки напряжения, которыми готовы воспользоваться провокаторы, констатировал Михаил Делягин.

Вбросов и фейков не избежать!

«Зачем нужна блокировка Telegram?» .Это главная площадка для обмена мнениями, публикации оперативной информации, связи волонтёров и многих профессиональных сообществ. Если этот рупор попытаются заткнуть, вбросы и фейки тут же хлынут в другие социальные сети и на неподконтрольные российским властям ресурсы.

Главная опасность здесь, как считает депутат, не в отсутствии связи, а в хаосе. Резкое отключение привычного канала коммуникации создаст у людей ощущение паники и неопределенности. Именно в такой момент, по замыслу недоброжелателей, проще всего вывести людей на улицы, проталкивая нужные лозунги. Это проверенная технология «цветных революций»: сначала лишить людей понятного и быстрого источника информации, а потом заполнить образовавшуюся пустоту ложью и призывами к беспорядкам.

Позицию Михаила Делягина поддержал и лидер справедливороссов Сергей Миронов. Он назвал «идиотами» и «мерзавцами» тех, кто стремится ограничить деятельность мессенджера, и даже предложил отправлять их на СВО. По словам политика, Telegram сегодня – основной способ связи между бойцами и их близкими людьми. Лишать наших защитников этого – настоящее кощунство!

Меж тем большая часть депутатского корпуса, по-прежнему, заявляет, что «детище» Павла Дурова с его якобы молчаливого согласия нарушает российское законодательство и потворствует распространению мошенничества, экстремизма и терроризма.

Артем Воеводин ( публикуется с сокращениями)