Повторные налоговые проверки могут отменить уже в марте

Повторные налоговые проверки могут быть отменены Верховным судом РФ

Излюбленный способ пополнять казну ФНС Саратовской области, это доначисления. Иски о так называемых доначислениях фирмам от налогового ведомства под руководством Красновой поступают регулярно в Арбитражный суд Саратовской области. «Замордовать» бизнес бесконечными проверками и «вытрясти» как можно больше денег: вот цель налоговой. Вместо того, чтобы спокойно работать и приносить пользу людям и государству, бизнес в Саратовской области вынужден отбиваться от незаконных претензий налоговой. Так называемые «доначисления»- конек подчиненных Красновой, и эти «доначисления» часто становятся результатом повторных проверок бизнеса. Бывает, что налоговые инспекторы едва ли не годами проверяют («трясут») одну и ту же организацию: ходят в бухгалтерию, как к себе домой. Так и появляются эти пресловутые «доначисления».

Но похоже, этому скоро придет конец после решения Верховного суда РФ которое должно состояться уже совсем скоро: 11 марта этого года. Красновой, дабы умерить свой пыл при назначении бизнесу «доначислений» в результате повторных ( незаконных) проверок стоило бы ознакомиться с публикацией в газете «Коммерсантъ» от 11 февраля этого года «Повторение - мать доначисления».

Основная тема статьи: Арбитражные суды трех инстанций встали на сторону бизнеса, не увидев надлежащих оснований для повторной проверки со стороны налоговой инспекции. Вереди будет заседание Верховного суда, который окончательно должен разъяснить: законны ли основания для повторных налоговых проверок бизнеса. Решение Верховного суда, без преувеличения, станет знаковым решение и оно точно, повлияет на весь российский бизнес.

Верховный суд решит, в каком случае повторная налоговая проверка бизнеса является обоснованной.

Что послужило поводом для судебных разбирательств? Спустя два года после первого мероприятия вышестоящий налоговый орган решил опять проверить деятельность компании за тот же период. Но если в первый раз доначисления составили около 35 млн руб., то во второй они уже превысили 477 млн руб. Арбитражные суды, к их чести, не увидели оснований для повторной проверки и признали ее незаконной по иску предприятия.

Разъяснения Верховного суда (ВС) об основаниях повторной проверки налогоплательщика будут получены в связи с делом башкирского ООО «Нефтегазстрой». В 2022 году межрайонная налоговая инспекция провела выездную проверку деятельности «Нефтегазстроя» за 2021 год. По ее итогам бизнесу начислили 34,7 млн руб. недоимки по НДС с пенями и штрафами. Решение ведомства компания не обжаловала и полностью исполнила.

В мае 2024 года управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Республике Башкортостан назначило повторную проверку ООО за тот же самый период, объяснив это необходимостью контроля за нижестоящей инспекцией, а также признаками нарушений ООО «Нефтегазстрой» при взаимодействии с контрагентами. Для бизнеса цена такой бдительности оказалась велика — сумма доначислений по НДС и налогу на прибыль составила 477,7 млн руб.

«Нефтегазстрой» в суде потребовал признать назначение повторной проверки незаконным. Компания заявила об отсутствии реального контроля за работой нижестоящей инспекции, так как в рамках первой проверки более половины проверяющих были сотрудниками того же УФНС, а за координацию отвечал контрольно-аналитический отдел управления. Кроме того, запрашиваемые в ходе двух проверок документы были идентичны, что, по мнению «Нефтегазстроя», свидетельствует об отсутствии какой-либо дополнительной аналитической и контрольной работы.

УФНС, в свою очередь, указывало, что закон не запрещает участия должностных лиц вышестоящего налогового органа в первичной проверке, повторная проверка назначена обоснованно и решение о ее проведении само по себе не нарушает права налогоплательщика и не возлагает на него дополнительные обязанности, препятствующие ведению деятельности.

Арбитражные суды трех инстанций встали на сторону бизнеса, не увидев надлежащих оснований для повторной проверки. Первичная проверка проводилась «под недопустимым мажоритарным участием/контролем самого управления (с отнесением на инспекцию лишь технических функций)», следует из судебных актов.

К тому же УФНС не смогло доказать связь налогоплательщика с новыми контрагентами. По мнению судов, налоговики не подтвердили, что назначение повторной проверки соответствовало «критериям необходимости, обоснованности и законности».

Не согласившись с таким исходом дела, УФНС обратилось с жалобой в ВС. Ведомство настаивает, что его действия соответствовали Налоговому кодексу (НК) РФ и все условия для проведения повторной проверки соблюдены. С указанием на то, что доводы налоговиков «заслуживают определенного внимания», ВС передал дело на рассмотрение экономколлегии. Заседание назначено на 11 марта.

Кто тут подконтрольный

Отстоять необоснованность назначения повторной проверки — критически важная задача для бизнеса, чтобы не допустить «бесконечного налогового контроля», отмечает налоговый консультант Tax Compliance Заури Ормоцадзе. НК РФ предусматривает возможность назначения и проведения повторных ВНП лишь в двух случаях — в порядке контроля за нижестоящими налоговыми органами и при подаче налогоплательщиком уточненной налоговой декларации с меньшей суммой налога, поясняет партнер ФБК Legal Эдуард Гюльбасаров. Повторная ВНП, уточняет он, является «исключительной мерой, применяемой в случае, когда первичная проверка не проведена должным образом». Между тем закон не устанавливает конкретных критериев контроля вышестоящего налогового органа за нижестоящим, а в судах нет единого подхода, отмечает партнер юрфирмы Taxology Алексей Артюх. Кроме того, добавляет он, вышестоящий налоговый орган не ограничен конкретными сроками назначения повторной проверки, кроме глубины в три предшествующих года.

При этом большинство повторных ВНП заканчиваются доначислением налогов и пеней, а не применением мер к нижестоящим налоговым органам и их сотрудникам, делится опытом партнер юрфирмы «Косенков и Суворов» Александр Ерасов. Более того, были случаи, когда по результатам повторной проверки доначисляли те же налоги, которые налогоплательщик ранее успешно оспорил в суде по итогам первой проверки, говорит он.

Управляющий партнер Адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов напоминает, что, согласно постановлению Конституционного суда РФ от 17 марта 2009 года, повторная ВНП допустима только при наличии объективных оснований, указывающих на неэффективность или неполноту первичной проверки, и должна отвечать критериям необходимости, обоснованности и соразмерности.

По мнению господина Артюха, косвенным признаком наличия злоупотребления может быть дублирование персонального состава проверяющих при новой проверке либо отсутствие новых контрольных мероприятий. Повторная проверка не может проводиться для контроля «за самим собой» и иметь целью доначисление налогов, иначе это нарушает принцип добросовестного налогового администрирования, указывает господин Гюльбасаров.

Дело «Нефтегазстроя» важно для бизнеса в целом, говорит господин Ушкалов:

«ВС либо подтвердит исключительный характер повторных проверок, либо существенно расширит инструментарий налогового контроля».

Если Верховный Суд РФ признает повторную ВНП правомерной, это может привести к росту числа повторных проверок и расширению оснований для их проведения, предупреждает Заури Ормоцадзе. Тогда у налоговых органов появится возможность возвращаться к уже проверенным периодам под формальным предлогом контроля, а это увеличит фискальные риски и снизит инвестиционную предсказуемость, опасается господин Ушкалов.

Алексей Артюх надеется, что даже в случае поддержки позиции УФНС экономколлегия ВС укажет на недопустимость административных злоупотреблений при назначении повторных проверок.

Что происходит в Арбитражном суде Саратовской области? Ведомство Красновой в Саратове тоже начинают «ставить» на место и далеко не все иски ФНС удовлетворяются: бизнес оказывает достойное сопротивление незаконным притязаниям налоговой.

Недавно, судья Арбитражного суда Саратовской области Б.Ф. Иорданиди рассмотрел заявление одной из саратовских фирм и принял положительное решение по отношению к бизнесу: своим Определением приостановил действия решения Межрайонной ИФНС России № 8 по Саратовской области о привлечении фирмы к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Это дело показывает: от незаконных претензий налоговой способен защитить Закон если его применить грамотно, профессионально и честно, как и сделал судья Арбитражного суда Саратовской области Б.Ф. Иорданиди.

Дальнейшее рассмотрение дела назначено на 19 февраля. Подробнее об этом расскажем на следующей неделе.