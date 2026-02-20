ЯЩУР ГУЛЯЕТ ПО РОССИИ

На этом видео то, что сегодня происходит, в Свердловской области: сливают молоко. Более двадцати тонн на землю в снег! Мера вынужденная: обнаружен ящур в на молочных фермах области. Еще одна напасть пришла для нашей страны: закрывают целые области, чтобы не распространить эпидемию. Но крайне мало информации о происходящем, а власти замалчивают возможную катастрофу с эпидемией ящура.

По некоторой информации, Россельхознадзор пока не может найти причины вспышки ящура. По некоторым данным уже в девяти областях страны отмечены вспышки ящура : Удмуртия, Свердловская, Нижегородская, Самарская, пензенские области… Особенно сильно «полыхает» в Татарстане, но тут появление ящура скрывают, и по мнению некоторых экспертов причина в предприятии «Мираторг» на территории Татарстана, а кому он принадлежит многим известно.

По некоторым данным, чтобы не будоражить ситуацию, из лабораторий Россельхознадзора на молочные фермы Татарстана ампулы с вакциной от ящура привозят без этикеток, чтобы скрыть информацию о вспышке ящура.

Но информация распространяется как и вспышка ящура, тоже быстро: Удмуртию закрыли на вывоз сырого молока, Свердловскую область закрыли тоже. Алтайский край закрыли не только по молоку, но и по всем кормам. Со вчерашнего дня в Свердловской области все хозяйства с поголовьем более 500 крупного рогатого скота возят ежедневно молоко на анализ в краевую лабораторию Россельхознадзора., а ВСД на следующий день выписывается только при наличии анализа за предыдущий.

Что известно на сегодняшний день?

«Это просто варварство»: Омичей шокировали кадры уничтожения коров после эпидемии»- сообщает «Комсомольская Правда» в Омске»:

«Сегодня омские соцсети буквально взорвало видео из села Миролюбовка, где, по предварительным данным, устроили открытый крематорий для зараженных животных. Напомним, в районе официально подтверждена вспышка пастереллеза. Огромное огненное зарево, полыхающее на месте убитых животных, было видно на многие километры. Как рассказывали очевидцы, животных сначала умервщляли уколом, а затем сжигали. Я живу в этом поселении. У нас 3 февраля обнаружили ящур. Было принято властями местной администрации решение, чтобы уничтожили весь скот в двух деревнях», — рассказали жительница села в комментариях к видео в одной из омских групп.

«В Самарской области сообщили о вспышке заразной инфекции»- написала вчера ИА 63.RU: «В одном из районов ввели ограничения. В районе проводят лабораторные исследования.В сети появились тревожные новости о заболеваниях скота в Самарской области. Первым об этом сообщил ТГ-канал «Воронцова вещает»: «В регионе предположительно вспышка ящура у крупного рогатого скота. Участники рынка сообщают о напряженной ситуации и ожидании предписаний со стороны ветеринарных служб. В случае подтверждения диагноза вводятся ограничения на перемещение животных и продукции животноводства, включая мясо и молоко, а также временный запрет на вывоз за пределы региона».

«Ящур подбирается к Татарстану через соседние регионы»- сообщает газета «Республика Татарстан»:

«В Сармановском районе на совещании, посвященном профилактике и недопущению распространения инфекционных заболеваний среди сельскохозяйственных животных, главы сельских поселений, руководители сельхозпредприятий и частные перекупщики скота были предупреждены об опасности проникновения ящура в Татарстан из соседних Башкортостана и Оренбургской области». Эпидемия ящура в НСО

«Что происходит c животноводством в Новосибирской области и соседних районах» - сообщается в местном блоге «Новости логистики и международной торговли»:

«По информации, полученной от анонимного источника в ветеринарной службе региона, в нескольких районах Новосибирской области фиксируются очаги инфекционного заболевания крупного рогатого скота – ящура (Foot-and-Mouth Disease) – с массовым уничтожением погибших и пораженных животных».

«В Свердловской области подозревают вспышку ящура в молочных хозяйствах» - сообщает «ЕАН» в России( «Европейско-азиатские новости»:

«В Свердловской области могла произойти вспышка ящура в некоторых молочных хозяйствах. Об этом ЕАН сообщили сразу несколько источников в отрасли АПК. По словам инсайдеров, причиной возможной вспышки ящура среди коров и коз стали косули. У участников отрасли возникли также опасения, что молоко от инфицированных животных могло попасть на предприятия переработки. В частности, под подозрением оказались Ирбитский молокозавод и Талицкий молокозавод. Официальных подтверждений этой информации не поступало. Но одновременно с распространением слухов об массовом заболевании животных в муниципалитетах выпустили предупреждение о ящуре. Так, памятку о профилактике этого заболевания опубликовала администрация городского округа Рефтинский и противоэпизоотический отряд Тюменской области».

Добрался ящур похоже. и до соседнего Казахстана, что очень опасно для Саратовской области. Таким образом, Саратовская область оказалась в окружении, где уже отмечены вспышки ящура: Казахстан, Пенза, Самара.

Казахстанское СМИ ElDala.kz сообщает:

«Казахстанский скот продолжает гибнуть от неящура»:

«В регионах Казахстана периодически появляется информация о заболеваниях скота, которые местные ветеринарные врачи называют «неизвестными» болезнями. Случаи таких болезней среди КРС зафиксированы в Кызылординской, Павлодарской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях. По мнению председателя объединения «Ветеринарные врачи ЗКО», доктора ветеринарных наук Гайсы Абсатирова, под этим неопределённым диагнозом может скрываться ящур. По словам эксперта, уполномоченный орган в сфере ветеринарии искажает истинную эпизоотическую ситуацию, выдавая также возникающие вспышки за стоматит, ринотрахеит и другие инфекции. «По нашему мнению, регистрируемые случаи заболевания крупного рогатого скота в различных регионах Казахстана больше похожи на ящур», - заявил Гайса Абсатиров. В своей оценке он сослался на симптоматику. Ящур и, к примеру, ринотрахеит, совершенно по разному проявляются, а их симптомы чётко описаны в учебниках и известны специалистам. Поэтому, подчеркнул эксперт, не может быть оснований путать эти два заболевания для проведения дальнейших противоэпизоотических мероприятий. В то же время Гайса Абсатиров указал на высокую контагиозность ящура, его способность длительное время сохраняться как во внешней среде, так и в организме иммунных животных. Распространению болезни на большие расстояния способствует миграция диких животных. А попытки локально лечить животных, не принимая комплексных мер профилактики, лишь осложнят эпизоотическую ситуацию».

Стоит напомнить, что совсем недавно фермеры приграничных районов с Казахстаном жаловались властям на недавнюю миграцию сайгаков со стороны Казахстана.

Какова реакция власти, местного Россельхознадзора, Минсельхоза в связи с угрозой проникновения ящура на территорию Саратовской области? Быть может, стоит подумать о закрытии сообщения с Пензой и Самарой.опка не поздно и о закрытии границы с Казахстаном? Или, хотя бы об ужесточении передвижения.

Власть скрывает ситуацию с распространением ящура, что по нашему мнению очень опасно и может только усугубить ситуацию и посеять панику среди населения.

Однако, эта тревожная информация подтверждается вот этим документом с пометкой ДСП (для служебного пользования). В нем сообщается что в связи с указанием Россельхознадзора запрещен вывоз с территории Пензенской, Новосибирской, Омской, Иркутской, Свердловской, Алтайского и Забайкальского края, республики Северная Осетия на территорию стран членов Европейского Экономического Союза крупного рогатого скота, молочной продукции не подвергшейся термической обработке…».

ЧТО ТАКОЕ ЯЩУР И ЧЕМ ОН ОПАСЕН?

Ящур – опасная высококонтагиозная вирусная болезнь парнокопытных, а также мозоленогих животных. Болезнь передается человеку от больных животных. Заражение человека может произойти, главным образом, при употреблении сырого молока, молочных продуктов, мяса, реже — при непосредственном контакте с больными животными и при контакте с инфицированными предметами (подстилка, кормушка). Возможны случаи воздушно-капельного заражения.

Клиническими признаками болезни являются наличие везикул (афт) и эрозий на слизистой оболочке ротовой полости, на коже венчика и межкопытцевой щели, носового зеркала, вымени (молочных желез). У больных восприимчивых животных наблюдаются слюнотечение, повышение температуры тела, хромота и снижение аппетита.

Инкубационный период болезни составляет до 14 календарных дней.

Источником вируса являются больные, переболевшие, а также находящиеся в инкубационном периоде, не имеющие клинических признаков и выделяющие вирус во внешнюю среду восприимчивые животные.

Наиболее восприимчивы к ящуру крупный рогатый скот и свиньи; овцы, козы и дикие копытные животные — менее чувствительны. Описаны случаи возникновения ящура в естественных условиях у лосей, оленей, сайгаков, косуль, буйволов, антилоп и диких свиней, а также заражения диких копытных в зоопарках. На восприимчивость животных к ящуру существенное влияние оказывает возраст. Молодые животные более восприимчивы и болезнь может протекать тяжелее, чем у взрослых. Другие виды животных заболевают ящуром довольно редко. Однако имеются сообщения о единичных случаях заболевания ежей, собак, кошек, кроликов и крыс.

Передача вируса осуществляется воздушно-капельным, контактным, алиментарным и ятрогенным путями. Факторами передачи вируса являются продукция животного происхождения, корма, одежда и обувь персонала, обслуживающего восприимчивых животных, инвентарь и иные материально-технические средства, контаминированные вирусом.

Основной путь инфицирования людей – через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже через мясо. У лиц, контактирующих с больными животными, возможна передача инфекции при доении, уходе, лечении, убое, воздушнокапельный путь заражения, а также через предметы, загрязненные их выделениями.

Симптомы болезни у человека — инкубационный период заболевания — в среднем 3-4 дня, хотя он может укорачиваться до двух дней или удлиняться до 10-14 дней, очень редко протекает 21 день.

У людей болезнь начинается с сильного озноба, подъема температуры до 39-40°, головной боли, потери аппетита, мышечных болей, особенно в области поясницы. Уже в первые сутки больной ощущает сухость и жжение во рту, сильное слюнотечение. Затем появляются пузырьковые высыпания от 1 до 3 мм диаметром. Особенно их много на кончике и по краям языка, а также на слизистой оболочке щек, на деснах и губах. Содержимое пузырьков прозрачно, желтоватого цвета, затем мутнеет, пузырьки увеличиваются, образуя эрозии.

Следует помнить, что во избежание инфекционных и паразитарных болезней, общих для человека и животных, нельзя приобретать мясо, молоко и другую продукцию животного происхождения в местах несанкционированной торговли без ветеринарной справки на продукцию.