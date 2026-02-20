В здании администрации ВМР хлопали в ладоши, одобряя правовой беспредел

Грустное на самом деле видео из зала администрации Вольского муниципального района: хлопающие дружно в ладоши «лучшие люди города». Это фрагмент встречи главы ВМР Сафонова и «лучших людей» : тут награждали «лучших» во всех сферах жизни. Видимо, это «лучшее» в районе есть?

Одним их присутствовавших на встрече юристом был задан вопрос главе Сафонову о директоре лицея в Вольске Ульихиной. В судах была доказана ее вина в фальсификации данных характеристики на ученицу. Под давлением бывшего прокурора Вольска Байкулова директор лицея Ульихина сфальсифицировала характеристику на ученицу, что стало поводом для постановки девочки на учет в ПДН. Решением суда ( Вольского, Саратовского областного) был доказан факт фальсификации характеристики,и незаконность постановки девочки на учет. Об этом правовом беспределе многократно писали СМИ. Но…Ульихина продолжает работать директором лицея, заниматься воспитательной работой, а учредитель лицея в лице администрации ВМР делает вид что ничего страшного не произошло: попортили жизнь девочке, потрепали ей нервы и ее родителям, которые обращались в суды за защитой свой чести и достоинства… Подумаешь, проблема! Что бывший глава Татаринов, что теперь глава Сафонов, считают что это нормально, когда лжец, трус и фальсификатор воспитывает детей.

А «лучшие люди города», такой правовой беспредел одобряют, поддерживают и хлопают в ладоши! Что-то нам подсказывает что подобные «лучшие люди» писали доносы на честных людей в 1937 году. По поводу Ульихиной был задан вопрос на встрече главы района Сафонова с «лучшими» людьми: почему такой директор продолжает работать в лицее и почему она не уволена. Вопрос юриста вызвал в зале у «лучших людей» смех осуждения. Понятно почему: затронуты интересы еще одного «лучшего человека» по их мнению. Глава района Сафонов ответил, что да, эту ситуацию считает ненормальной, он является работодателем и потому он будет принимать решение. Сафонов ничего не перепутал? Работодатель администрация, а не он. Он наемный чиновник! После этих слов "РАБОТОДАТЕЛЮ" «лучшие люди» в зале похлопали дружно в ладоши. Сафонов спросил юриста: « А вам для чего это надо?», как будто бы речь идет о частном случае, о не о случае имевшего большой общественный резонанс, и не о том, что такой «воспитатель» не имеет морального права находиться на такой ответственной должности. Вопрос юриста, это голос от и имени лучших людей, но от тех, кто не присутствовал в зале и от имени тех, кто не одобряет этот правовой беспредел. Юрист не услышав конкретного ответа от главы района и сказал: «Значит вы потворствует». Именно так и есть. Вина директора Ульихиной в суде доказана, но администрация ВМР мер к ее увольнению не принимает.

Глава администрации ВМР Сафонов и прокурор Вольского района Чудаев забыли о Трудовом Кодексе. Генеральная прокуратура РФ напоминает: «Расторжение трудового договора в случае совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы». Об этом говорит пункт 8 часть 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. Выходит, глава администрации ВМР Сафонов не считает, что нарушен Закон, что Ульихина совершила аморальный поступок. Так же считают и «лучшие люди» города, которые одобрительно хлопали в ладоши.

Юристу тоже был задан вопрос. Он прозвучал из зала от одного анонимного «лучшего человека» с места: «Вы куда влезаете в этот вопрос?».

Действительно, и «куда влезает?». Пусть остается так как есть, и пусть детей продолжает воспитывать фальсификатор, лжец и трус?