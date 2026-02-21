"Рухнет" ли со "Скалы" Ходжейса?

В нашем регионе, у всех, кто был и есть при власти, все очень хорошо: миллионы и миллиарды, машины, дачи, недвижимость за рубежом и здесь… Но не понимают: ТУДА они ничего забрать не смогут. Самых жадных и несговорчивых стали наконец сажать в тюрьмы, изымать в доход государства миллиарды.Саратов не Москва, тут всего по данным ФНС проживает 22 официальных миллиардера. Связи, административный ресурс, вот на чем зарабатывают те, кто во власти и при власти в Саратове, и это главная фишка нашего города и региона. Саратов «Столица откатов», а нормальных бизнесменов можно сосчитать на пальцах одной руки. Кругом во власти ворье, жулики, взяточники

Вот например, господин Ходжейса. Кто о нем может сказать что-то хорошее? Есть такие? Одиозная фигура, клейма негде ставить. В уважаемого и авторитетного человека из пистолета по ногам стрелял и ранил серьезно, за что был осужден на год и к штрафу, дрался и дебоширил в ресторане "Soho», пострадали охранники, рассекал на «Мерседесе» за 7 миллионов когда служил в полиции по линии борьбы с экономическими преступлениями, и этим случаем занималась УСБ… Но все сходило с рук: папа ведь генерал. У Ходжейсы младшего полно связей: «наработал» в структурах борьбы с экономическими преступлениями. Был начальником ОБЭП Гагаринского района и «курировал» весь бизнес района. А как же быть у «реки», да не напиться?

Своего же бизнеса у Александра Ходжейсы как бы нет, зато есть как бы бизнес у его супруги Марины Владимировны Ходжейса, в девичестве Синева.

Оформлено на нее два ИП: одно в Саратове, другое в Москве. Недвижимость, аренда. Турбаза «Скала» в Гагаринском районе на берегу Волги их семейный бизнес. Марина, как зовут тут ее отдыхающие, занимается турбазой, а муж если выразиться административным языком, «специалист по общественным связям», а на языке другом, просто «крыша». Правда, что особо «крышевать»? На турбазе все прекрасно и судя по отзывам людей, тут хорошо все устроено, начиная от чистейшего импортного постельного белья в номерах. На турбазе 50 домиков. Есть баня, есть бильярд, есть пляж. Бизнес вроде как процветает, людям нравится.

Однако, появилось недавно одно большое «но». Проблема исходит от Администрации Саратова, которая пошла…в Арбитражный суд Саратовской области: имеет претензии к бизнесу семейства Ходжейса, потому что с землей, как оказалось, не все у них в порядке. То есть, совсем все не в порядке.

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Бурганова Б.Р., рассмотрел недавно заявление администрации муниципального образования «Город Саратов» о принятии обеспечительных мер по исковому заявлению администрации муниципального образования «Город Саратов» к индивидуальному предпринимателю Ходжейса Марине Владимировне о расторжении договора аренды земельного участка. Третье лицо в судебном процессе Управление Росреестра по Саратовской области.

Администрация МО «Город Саратов» просит расторгнуть договор аренды земельного участка в селе Усть-Курдюм, где и расположена турбаза «Скала». И полагаем, что своего обязательно добьется. Никому не позволено нарушать Закон, в том числе и Ходжейса. Точнее, ему особенно, потому что времена уже не те, когда можно было пальцы растопыривать, решая проблемы.

Определением суда исковое заявление принято к производству. Одновременно с подачей искового заявления истец обратился с заявлением, согласно которому просит принять обеспечительные меры в виде запрета Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области, в том числе и его территориальным органам, совершать любые регистрационные действия с земельным участком.

Чем точно история кончится, пока неизвестно. Но ясно определенно: у семейства Ходжейса очень большие проблемы, и возможно, они закончатся изъятием имущества турбазы. «Крыша» Ходжейсы, похоже сильно «протекла».

Вести такой бизнес, это все-таки не из пистолета стрелять в уважаемых людей, и не в ресторанах быковать и драться. Интересная может получиться история: администрация города ведь не просто так, на обум Лазаря, в суд обратилась, а с полным пакетом законных оснований по изъятию земельного участка Что сможет возразить законным аргументам администрации города «человек со связями», в которых до сих пор уверен Ходжейса?

На следующей неделе судебное заседание по этому делу возобновится.

(продолжение темы следует)