Правовой беспредел в Марксе: часть шестая

Могут ли родители в Марксовском районе быть уверены в безопасности своих детей?

В Марксовском районе родители говорят об отсутствии гарантии безопасности для своих несовершеннолетних детей от сексуальных домогательств взрослых. Детей боятся выпускать на улицу одних, без сопровождения взрослых. Почему так происходит, и есть ли основания так бояться родителям за своих детей?

Взрослые напуганы не столько тем, что насильники и педофилы могут стоять за каждым углом и поджидать их детей, а сколько тем, что родители не уверены в том, что следственный отдел города Маркса и правоохранительные органы Марксовского района способны обеспечить надежную гарантию безопасности детям на улице.

Сегодняшнее подтверждение тому, это грубейшее нарушение сроков рассмотрения заявления о преступлении, сопряженного с сексуальными домогательствами в отношении 10-летней девочки. Это заявление не рассматривают в рамках определенного Законом срока, и это при том, что для его оперативного и скорейшего рассмотрения есть все законные основания: показания свидетелей, комиссионное заключение врачей о том, что после сексуальных домогательств здоровье девочки резко ухудшилось. Нарушен не только срок рассмотрения заявления, его не собираются, должным образом вообще рассматривать и реагировать на изложенные в нем факты! Кто в таком случае конкретно в Марксе понесет ответственность за нарушение статьи 144 УПК РФ? Закон говорит что решение по заявлению должно быть принято в срок не позднее 3 суток со дня его поступления.

Этого до сих пор не сделано СО Маркса, руководит которым Тюрина, находящаяся в непосредственном подчинении у руководителем СК РФ по Саратовской области Костина. Речь идет не о бытовом преступлении, а о тяжком преступлении сексуального характера. Подобные преступления ломают жизнь потерпевшим детям навсегда: это травма, которую невозможно излечить даже временем, которое, как известно, лечит все.

Гадких преступлений со стороны педофилов и извращенцев в Марксовском районе было совершено за последние годы немало: 21-летнего парня осудили на 5 лет за попытку изнасилования 12-летней девочки на улице: действия преступника пресек подоспевший отец одного из друзей девочки. Был осужден на 12 лет педофил за надругательство над девочкой 11 лет в одном из частных домов. Другой педофил осужден на 14 лет за действия сексуального характера над восьмилетней девочкой. Еще один педофил из Марксовского района был осужден на 17 лет за сексуальные домогательства в отношении двух 12-летних детей. Другого педофила поймали на улице возле от развлекательного заведения Маркса, где он совершил развратные действия в отношении 12-летнего мальчика.

Подобные преступления происходят в районе регулярно, педофилов задерживают, отправляют в тюрьмы. К таким зверским преступлениям и тем кто их совершает, должно быть особое отношение, как правоохранительных органов, так и общества: это наши дети, они пока не могут защитить себя сами и это обязаны делать взрослые. Кто как не взрослые, обязаны обеспечить гарантию безопасности детям, дать им счастливое и безопасное детство?

Но какие выводы делает для себя правоохранительная система в Марксовском районе: полиция и следственные органы, после совершения таких тяжких преступлений?

Как видят люди в Марксовском районе- никаких. Есть все основания полагать, что в Марксовском районе полностью отсутствует профилактика совершения преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних детей.

Такой вывод следует из отношения следственных органов к заявлению о сексуальном домогательстве в отношении несовершеннолетней 10-летней девочки с требованием провести процессуальную проверку и возбудить уголовное дело. Заявление СО Маркса не рассматривает, не говоря уже о том, чтобы возбудить уголовное дело. Разве по подобным заявлениям реакция СО Маркса и СК РФ по Саратовской области не должна быть на самом высоком оперативном уровне? По всем определенным Законам срокам заявление мамы несовершеннолетней девочки должно давно было быть рассмотрено. Но этого не происходит. Почему нарушается Закон, и кто его нарушает?

Заявление поступило на имя Председателя Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина, а копия поступила руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области Д.А. Костину.

Речь о преступлении тяжком: сексуальном домогательстве к несовершеннолетней девочке 10-ти лет и двух ее девятилетних подружек. При этом, сегодня состояние здоровья девочки резко ухудшилось, что и послужило главным поводом обращения ее мамы к Председателю Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкину, о чем она и пишет в заявлении: «Обратиться к вам лично меня побудила вопиющая ситуация которая отразилась на жизни и здоровье моей малолетней дочери 2013 года рождения». У девочки возникли проблемы со здоровьем, о чем свидетельствует комплексный осмотр нескольких авторитетных врачей профессоров : психиатра невролога, психотерапевта. В комплексном заключениеи опытных врачей сказано: «Посттравматическое стрессовое расстройство».

Ситуация парадоксальная: заявитель должен «уговаривать» следственный комитет Маркса рассмотреть е заявление в установленный законом срок? Писать еще одно заявление о том, что его заявление в следственные органы не рассматривается?

Руководителю СО Маркса Тюриной и руководителю СК РФ по Саратовской области Костину стоит напомнить : в мае 2017 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ об объявлении 2018–2027 годов в России «Десятилетием детства», целью которого является совершенствование государственной политики в сфере защиты детей.

Бездействие правоохранительных органов по защите детей в Марксе, это следствие игнорирования Указ Президента РФ?

Дети это приоритет государственной политики согласно Конституции РФ. И это тоже, стоит напомнить начальнику СО Маркса Тюриной и руководителю СК РФ по Саратовской области. В поправке к Конституции РФ подчеркивается, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России».

Как эту поправку Конституции РФ, возможно реализовать, если в Марксе не обеспечена защита детей со стороны правоохранительных органов?

Причем, речь в нашем конкретном случае идет о том, чтобы принять заявление к рассмотрению мамы несовершеннолетней девочки, в отношении которой совершены были сексуальные домогательства. Если заявление к рассмотрению начальник СО Маркса Тюрина не предпринимает, чему ее обязывает Конституция РФ, Закон и УПК, кто тогда будет гарантировать защиту прав ребенка на здоровье и жизнь? Почему до сих пор согласно срокам, УПК не рассмотрено заявление и не принято процессуальное решение?

Начальник СО Тюрина и руководитель СУ СК Ф по Саратовской области Костин считают, что изложенных фактов в заявлении мамы девочки недостаточно для возбуждения уголовного дела? Быть может, Тюрина и Костин считают, что ничего особенного не произошло, и все те факты, о которых сообщает мама девочки не должны получить правовую оценку? Вот отрывок из заявления:

«…Дети стояли около здания, плакали, были в подавленном эмоциональном состоянии, сильно напуганы, их в буквальном смысле трясло от страха…Девочки рассказали, что незнакомые ранее им «бородатые парни», которым на вид лет 25, приставали к ним, проявляя явное желание с ними познакомиться, хватали за руки, предлагали уединиться с ними, издевательски говорили : «Вы что, боитесь бородатых дядек? Вам интересно познакомится с бородатыми мужиками… показывали какие-то фотографии на телефонах».

На такие факты, и на такое заявление руководитель следственного отдела Маркса не реагируют, проявляя явную халатность, нарушает сроки рассмотрения заявления.

Почему правоохранительные органы Маркса не обеспечивают надежную защиту законных прав несовершеннолетних от сексуальных домогательств? Могут ли родители в Марксовском районе быть уверены в безопасности своих детей?

Кто обеспечит эту безопасность? Если ждать этого от нынешнего руководства следственных органов Маркса и Саратовской области, это значит подвергать детей опасности сексуальных от домогательств со стороны отморозков педофилов..