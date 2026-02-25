Союзмолоко: откуда при нулевой выручке чистая прибыль?

Посмотрите на эти фото: в Интернете нет фотографий, где бы Генеральный директор Союзмолоко Артем Белов стоял рядом с коровой, пил бы из стакана молоко, стоял в поле… Всегда один и тот же вид: с микрофоном в руках на каком- нибудь очередном форуме или выставке: он ведь консультант в молочной отрасли, а говорить, рассказывать о проблемах и о тенденциях, это его профессия. Но особенно сегодня, кому в стране требуются консультации генерального директора Союзмолоко, его рассказы о проблемах молочной отрасли? Ловля «рыбы» в «мутном молоке» стало его профессией, и на этом он зарабатывает. Сегодня Белов питается не только от «молочной поилки» Союзмолоко, «монетизируя» для себя лично проблемы молочной отрасли. Артем Белов, работая генеральным директором в общественной организации Союзмолоко, является учредителем ее трех фирм разного уровня доходности, и об этом – ниже.

Странным образом получается: ни налоговая служба, ни прокуратура, ни иные надзорные органы, не занимаются в рамках своей компетенции деятельностью генерального директора Артема Белова Союзмолоко, к которому, как мы полагаем, накопились вопросы. Минсельхоз, в недрах которого в 2008 родилась идея создания Союзмолоко для объединения молочников страны, тоже не задается вопросом: чем конкретно занимается генеральный директор Союзмолоко Артем Белов и каков на самом деле его реальный вклад в развитие молочной отрасли страны?

Соответствует ли деятельность самого генерального директора Союзмолоко Артема Белова той цели и задачи, которые официально это объединение задекларировало:

«Национальный союз производителей молока (СОЮЗМОЛОКО) — крупнейшее в России объединение производителей и переработчиков молока, представляющее их интересы в органах власти и на международном уровне. С момента основания в 2008 году неизменной целью деятельности деловой ассоциации остаётся обеспечение экономически выгодных условий производства и переработки молока, а также стимулирование повышения качества и эффективности работы российской молочной отрасли».

Цели прекрасные, но способен ли именно Белов выполнять эту продекларированную цель?

Почему Союзмолоко возглавляет менеджер Артем Белов, а например, не один из крупнейших производителей молока в РФ и Европе Штефан Дюрр?

Генеральным директором Союзмолока Артем Белов был назначен в марте 2019 года. Тут есть интрига, и ее происхождение покрыто завесой тайны. До назначения Белова руководителем Союзмолока, в феврале этого же, 2019 года на 10-м съезде Союзмолока основатель этой организации и бессменный его руководитель с 2008 по 2019 года Андрей Даниленко сообщил о назначении Штефана Дюрра руководителем Союзмолоко, сказав: «Я уверен, что с ним союз будет дальше активно развиваться». Штефан Дюрр - совладелец крупнейшего аграрного холдинга России «ЭкоНива», основанного в 1994 году, и сегодня это: 18 000 сотрудников, 645 500 гектаров земли, 251 000 голов крупного рогатого скота, 120 000, коров высокоудойных пород, 4 000 тонн молока в сутки, 26 500 единиц техники на обслуживании. Но Союзмолоко возглавил Белов, а не Дюрр являющийся сегодня Председателем Правления Союзмолоко. В таком составе Союзмолоко работает уже седьмой год.

Союзмолоко: откуда при нулевой выручке, чистая прибыль?

Весьма любопытные данные о генеральном директоре Артеме Белове сообщает Авторитетный аналитический ресурс rusprofile (https://www.rusprofile.ru/).

По информации этого авторитетного интернет-ресурса, компания Союзмолоко, основанная в марте 2008 года и зарегистрированная в Москве, действует в сфере консультирования по коммерческой деятельности и управлению. Данные о структуре собственности и численности сотрудников отсутствуют, хотя на сайте Союзмолока размещена информация о наличии трех департаментов в которых работает 9 сотрудников ( департамент аналитики, департамент по связям с государственными органами и департамент коммуникаций, а также один юрисконсульт).

По данным rusprofile средняя выручка отрасли, то есть Союзмолоко за 2024 год составила 102 млн. р. А сама же отрасль этой организации -«консультирование по вопросам управления», основной вид деятельности ОКВЭД- «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».

При этом, что очень любопытно, что финансовая модель Русмолоко по данным аналитического ресурса rusprofile демонстрирует специфическую картину: при нулевой выручке за последние три года наблюдается положительная чистая прибыль, которая в 2024 году составила 4,3 млн рублей и выросла более чем в два раза по сравнению с 2023 годом.

Какие у Союзмолока «иные» доходы?

Такая ситуация, какой вывод делают аналитики rusprofile , может говорить о наличии у компании иных, не связанных с основной деятельностью, источников дохода. Разве это не повод для проверки со стороны ФНС? Какие «иные» доходы имеются у Союзмолока, которые скрываются? При этом, финансовые коэффициенты Союзмолока указывают на высокую устойчивость: коэффициенты автономии и обеспеченности собственными средствами близки к единице, а ликвидность значительно превышает нормативные значения. Это свидетельствует о практически полной независимости от заёмного финансирования и значительном запасе платёжеспособности. Разве не повод для проверки ФНС поинтересоваться финансами Союзмолоко?

И вот еще интересный вывод, сделанный аналитиками:

«Управление сконцентрировано у одного директора, который также является связующим звеном для нескольких других субъектов. Основные вопросы вызывает источник формирования прибыли при нулевом обороте. Для полной оценки рекомендуется запросить бухгалтерскую отчётность за последние годы, чтобы детально изучить структуру доходов и расходов, а также проверить учредительные документы для понимания конечного бенефициарного контроля». Почему «спит» ФНС не запрашивает бухгалтерскую отчётность? Или, ФНС куда интереснее «кошмарить» производителей?

Как такой мощный бизнесмен и Председатель правления Союзмолока Дюрр терпит консультанта и менеджера Белова, и разве он не догадывается, не видит, чего стоят на самом деле консультации Белова, что он лоббирует отдельные интересы переработчиков, и это можно увидеть по фрагментам отдельных интервью, в выступлениях? Известно, и другое: сельхозпроизводители не воспринимают Белова всерьез, как эксперта, как специалист и он потерял доверие и уважение. Многие видят и понимают: ему уйти нужно, чтобы он своими «аналитическими фантазиями» не баламутил рынок молока, и не принижал интересы тех, кто работает на земле. Разве это тайна, что Белов не просто так «дружит» с переработчиками? Производители молока видят: Белов на само деле не так-то искренне думает о колхозниках, потому что он больше коммерсант, а не человек искренне болеющий за сельское хозяйство.

Помимо Союзмолока Белов является учредителем трех фирм

Фирма, с довольно странным названием, ООО «Напоправку.ру» приносит Белову, как учредителю самый большой доход. Она находится и зарегистрирована в Санкт Петербурге. Ее официальное направление деятельности как указано у открытых данных- «деятельность по созданию и использованию баз данных информационных ресурсов». Как видим, нет ничего общего с такой отраслью, как сельское хозяйство, где Белов консультирует директоров и фермеров как им работать. Выручка этой фирмы Белова составила 541 млн р в 2024 году, но данных за прошлый год пока нет.

Две другие фирмы Белова, где он является соучредителем с 50 % долей, зарегистрированы в Москве по одному и тому же адресу: переулок Лихов, дом 10. Фирмы занимаются, как заявлено в документах, «консультированием, по вопросам коммерческой деятельности». Одна фирма это ООО «Отраслевые решения». В 2024 году она получила выручку в сумме 46,2 млн руб., что на 25,8 млн руб., или на 126,2% больше, чем годом ранее. Вторая фирма- ООО «Стреда консалтинг», существующая с 2017 года, с доходом в 2024 году 9,5 млн р. Здесь учредители в равных долях - Артем Белов и Александр Даниленко. Тот самый- бывший руководитель Созмолоко. И теперь понятно, почему именно Белов стал генеральным директором Союзмолоко- они друзья с Даниленко по Школе менеджмента, в Санкт Петербурге, где вместе учились.

Так что, и речи нет о том что Белов возглавил Союзмолоко потому что душа и сердце у него болит за сельское хозяйство, за молочную отрасль страны. Просто, как говорится, бизнес, и ничего личного…И Белов продолжает «консультировать» монетизируя рассказы о проблемах молочной отрасли в свою пользу…

(Продолжение темы следует)