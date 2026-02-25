"Полчаса позора" Суховой в Саратовской областной думе

Надежда Сухова выступила с трибуны Саратовской областной думы с отчетом о проделанной работе за 2025 год. Знаете такую? Это уполномоченный( -ая) по правам человека в Саратовской области

Это выступление, как сообщили те, кто имел несчастье слушать этот сухой доклад Суховой, вызвало ощущение скучного чиновничьего доклада. На острые темы госпожа Сухова предпочла реагировать предельно формально. К примеру, считается ли нарушением прав граждан блокировка телеграмма? Это, по мнению омбудсмена, вопрос Роскомнадзору или в прокуратуру. А вы кто? Чьи права защищать призваны? Человека, или чиновника?

Коммунист Анидалов сообщил о неоднократных отказах в проведении массовых акций, которые получила КПРФ. Он писал об этом Суховой, но ответа не получил от члена «Единой России».

Александр Ванцов (партия «Родина») заявил, что саратовцы вынуждены обращаться в федеральные органы, потому что от местного омбудсмена поддержки не видят. Среди нерешенных проблем депутат назвал ситуацию с общественным транспортом и перерытыми улицами из-за бесконечной реконструкции трамвайных линий. Посоветовав Суховой почаще разговаривать с народом, Ванцов в итоге предложил омбудсмену освободить занимаемую должность. Коммунист Анидалов назвал доклад так: «Полчаса позора, потом год зарплаты, а институт уполномоченного — это суррогат, структура без реальных полномочий, которая лишь имитирует защиту людей».