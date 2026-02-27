Вспышка "неящура"?

Казахстан ввёл запрет на ввоз и транзит из нескольких регионов России скота, мяса и другой продукции животноводства. По официальной информации, причиной ограничений стали вспышки пастереллёза. Однако сотрудники ветеринарной службы Казахстана остановили на границе несколько партий скота с признаками ящура

По словам председателя объединения «Ветеринарные врачи ЗКО», профессора Гайсы Абсатирова, ситуация остаётся неясной. Он отметил, что похожая ситуация наблюдалась в Казахстане в 2021 году. Скот по всем признакам заражался ящуром, но ветеринарные органы обозначали болезнь, инфекционный ринотрахеит. Владельцам животных пришлось самостоятельно бороться с проблемой, закупая противоящурную вакцину и ведя профилактическую работу. В те годы в обиходе казахстанских животноводов и распространился диагноз «неящур».

Сейчас вспышки неоднозначной инфекции наблюдаются в России. Комитет ветеринарного контроля и надзора Казахстана ввёл временные ограничения на ввоз и транзит скота и продукции животноводства из Северо-Кавказского федерального округа, Калмыкии, Астраханской области, Алтайского края и Республики Алтай, с территории Бурятии, Новосибирской и других областей России.

«Хотя российская сторона говорит о возникновении и распространении пастереллёза, в отдельных регионах отмечен массовый падеж животных, который уничтожается путём сжигания трупов. Тем временем… имеются сведения региональных специалистов ветеринарного управления на границе и транспорте: при клиническом осмотре транзитных скотовозов у животных выявлены клинические признаки в виде саливации, афтозных поражений и изъязвлений в ротовой полости и других, указывающих на признаки ящура. Симптомов, указывающих на кишечную, грудную или отёчную формы пастереллёза, не отмечено. Следует подчеркнуть, что все указанные скотовозы с больными животными транзитом направлялись в Узбекистан и Кыргызстан» - отметил Гайса Абсатиров.