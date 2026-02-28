У судьи изъяли миллиарды: банковские счета, недвижимость, автомобили, катера

Вот так они и судят именем Конституции и Закона: «У экс-зампреда Краснодарского краевого суда изъяли коррупционные активы» - сообщают федеральные СМИ. Для людей это не новость: всем известно, что неподкупность и честность судей это МИФ

И вот еще один «честный» судья: в Краснодаре решением суда в доход государства изъято многомиллиардное имущество бывшего заместителя председателя краснодарского краевого суда Игоря Николайчука и его доверенных лиц. В казну отошли активы стоимостью 13,1 млрд рублей: недвижимость, автомобили, катера, 1,5 млрд руб., на банковских счетах.

Процесс в Ленинском райсуде Краснодара, где основным ответчиком выступил экс-заместитель председателя Краснодарского краевого суда Игорь Николайчук, проходил в закрытом режиме. Суд согласился с доводами прокуратуры о том, что господин Николайчук в период работы судьей, а затем заместителем председателя Краснодарского краевого суда (2007–2018) нарушал антикоррупционное законодательство, участвуя в коммерческой деятельности, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

В качестве ответчиков помимо самого Игоря Николайчука в процесс привлекались его сын Михаил, краснодарские предприниматели Евгений Бондаренко, Виген Саркисян и другие, всего 15 человек, а также ООО «Алюминий альянс».

Суд обратил в доход государства:

100% долей в уставных капиталах 5 производственных и складских предприятий стоимостью около 3,6 млрд руб.; 32 нежилых здания и помещения площадью свыше 29,3 тыс. кв. м и рыночной стоимостью около 4,1 млрд руб.; 14 земельных участков площадью 6,1 га и рыночной стоимостью около 3,7 млрд руб.; 2112 штук акций 2 иностранных компаний рыночной стоимостью более 1 млрд руб.; 14 жилых здания и помещения площадью свыше 2,3 тыс. кв. м и рыночной стоимостью около 483 млн руб.; 21 транспортное средство совокупной рыночной стоимостью более 56 млн руб.; 3 водных транспортных средства рыночной стоимостью около 3 млн руб. В доход государства обращены 1,5 млрд руб., размещенных на банковских счетах ответчиков.

Решение суда обращено к немедленному исполнению.

Игорь Николайчук попал в поле зрения надзорного ведомства при проверках его бывшего начальника Александра Чернова, который до 2019 года занимал должность председателя Краснодарского крайсуда. По данным прокуратуры, Чернов находился в близких отношениях с сочинским предпринимателем Эдуардом Кагосяном, связанным с криминальным авторитетом Рубеном Татуляном (Робсон). В 2010 году Александр Чернов и Эдуард Кагосян вложились в строительство ЖК на Курортном проспекте Сочи, их компаньоном выступил Игорь Николайчук, получивший в здании две квартиры общей площадью 300 кв. м.