НЕЛЕГКИЕ ВЫБОРЫ

До выборов депутатов Государственной Думы осталось меньше года. Формально кампания еще не объявлена, но на неформальном уровне подготовка ведется во всю. Дело в том, что предстоящие электоральные ристалища обещают быть самыми непростыми за весь период, в течение которого “партия власти” подъезжала к единому дню голосования на банановой корочке. Сложность данной каденции будет состоять в том, что ударным группировкам придется доказывать легитимность. Просто провести кампанию в духе “оставайтесь дома, мы проголосуем за вас”, уже не получится

Перед “партией власти” стоит задача сделать все возможное, чтобы показать, что эта избирательная кампания для нее будет самой тяжелой. Прозрачные, конкурентные, легитимные - предстоящий выборы должны быть не на словах, а на деле.

Это значит, что кукловодам от правящей партии предстоит создавать настоящих конкурентных монстров, которых можно победить только в изнурительной гонке, иногда не брезгуя и запрещенными приемами. Конечно, весь этот легион злобных электоральных монстров - будет одним большим симулякром битвы за голоса избирателей, но здесь, как мы уже подчеркнули, важна иллюзия прозрачности, конкурентности и легитимности.

Можно, конечно, пойти и традиционным путем: “сидите дома, мы проголосуем за вас”, но на фоне сложного социально-экономического положения. непрерывного снижения доходов населения, принятия целого ряда непопулярных решений, запретов, ограничений, особенно в той части, которая касается сети Интернет, такой подход чреват отсутствием той самой легитимности.

Без плюшек уже не обойтись, но где их взять, если кормовая база за минувшие четыре года заметно сократилась, а источники поступления доходов в казну продолжают сокращаться. Растет и дефицит федерального, а вместе с ним и всех остальных бюджетов. Поэтому, с одной стороны, плюшки будут по большей части виртуальными (быть может, произойдет некоторая либерализация Интернета, мессенджеров и прочих прелестей), а с другой - необходимо будет формирование симулякра оппозиции, с которой трудно бороться.

Панкову хватит уже быть депутатом и пора сосредоточится на делах мирских

Что касается Саратовской области, то список нынешних депутатов вряд ли будет пролонгирован в том же составе. К примеру, к выборам точно не будут допущены одномандатники - Александр Стрелюхин - депутат-расстрига, перешедший в ряды исполнительной власти области, Андрей Воробьев - сумевший доказать за время каденции не только свою бесполезность, но и отрицательный электоральный бэкграунд.

Среди списочников вряд ли мы увидим “на манеже все тех же”. Речь идет о стариках, типа Виталий Ефимова, так и не сделавшего Саратовскую область универсальным транспортным хабом, или Глебе Хоре с Виктором Кидяевым - нашими виртуальными лоббистами, обещавшими региону манну бюджетную. И хотя в Саратовской области возможно все, хочется верить, что эти лица уже не будут нашими благодетелями в Госдуме.

Особняком стоит главный куратор и лоббист региона, наш великий земляк Вячеслав Володин. Есть данные о том, что Вячеслав Викторович на этот раз уже не будет связывать себя с работой в законодательной власти и будет направлен в структуры исполнительной власти. Если все так и будет, то освободится и его округ. Таким образом, из всей совокупности “старых кадров” в резерве остается Ольга Алимова и Николай Панков. Рассказывают, что Панков намерен поменять округ. Отказавшись от своего - Балаковского, он готовится к высадке с парашютом в Балашовском, т.е. округе Андрея Воробьева.

В каком бы округе не высаживался с парашютом или без Николай Панков, ему уже хватит быть депутатом и пора сосредоточится на делах мирских. Судьбу Алимовой, как всегда, решит ее родимая партия КПРФ, а точнее ее председатель тов. Зюганов Г.А. Если учесть, что псевдооппозиционная КПРФ крепко срослась с “партией власти” и охотно голосовала за все запретительные законы соосно с ней, а Алимова прямо таки вертелась в среде конкурирующей партийной группировки, то ее, как коммунистку-подпольщицу можно и дальше использовать в качестве засланца.

Таким образом из семи ныне действующих (числящихся) депутатов ГД от Саратовской области, ротация должна составить не менее 4-5 единиц. С учетом того, что уже обозначены как минимум две единицы из квоты патриотов участников СВО, необходимо еще не менее 3-4 кандидатских штыков. Провести их во власть будет сложно, если брать в расчет создание симулякра конкурентности.

Однако в любом случае, если это будут все те же бесцветные личности, что и в прежней квоте, то никакого эффекта от их избрания не будет.

Петр Красильников

Времени Net