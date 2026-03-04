  • Вы здесь:  
  • Главная /
  • Главная /
  • КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ УНИЧТОЖЕНИЕ БИЗНЕСА ДОНАЧИСЛЕНИЯМИ НАЛОГОВОЙ?

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ УНИЧТОЖЕНИЕ БИЗНЕСА ДОНАЧИСЛЕНИЯМИ НАЛОГОВОЙ?

Информация о материале

Рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

 

В Саратовской области   много бизнесменов     разорено  действиями налоговой и судами.  Алгоритм уничтожения бизнеса работает годами :  фирме   доначисляют   несопоставимые  с реальностью миллионы,  а  суд выносит  положительное решение по иску налоговой,  отклоняя все разумные и законные  доводы   ответчика. Редко кто сумел  оспорить многомиллионные доначисления в суде, которые  налоговики, как правило «рисуют», беря цифры с «потолка». Суд работает в режиме принтера, удовлетворяя любые  исковые требования налоговой инспекции, не принимая доводы ответчиков бизнесменов. Ситуация «ковровых бомбардировок бизнеса доначислениями»,может измениться после того,  как нынешний руководитель ФНС Краснова покинет пределы Саратовского региона,  и переедет    на работу в Нижний Новгород , о чем уже ранее сообщалось

 За счет уничтожения  бизнеса в регионе пополняют  государственную казну и на это ни  исполнительная власть, ни прокуратура внимания  не обращает, не думая о завтрашнем дне.

Такая практика уничтожила  доверие  к суду, а в среде бизнеса установилось устойчивое мнение ,   что судьям дано негласное указание «сверху» поддерживать  исковые требования налоговой инспекции,  не взирая ни на какие законные доводы   ответчиков.

Многие бизнесмены обращались в суд за защитой своих  прав,  понимая, что это   не будет  иметь смысла: суд  все рано встанет  на сторону государства в лице  налоговой инспекции. 

Но сегодня наметилась, хотя и не очень явная, но тенденция к изменению  ситуации:   исковые требования бизнеса начинают рассматривать объективно и   суды принимают законные и  справедливые решения.   

Причины этого, полагаем   не в том,  что  в саратовском регионе   отменили  установки на поддержу налоговой инспекции в суде.  Полагаем, что некоторые судьи  начали  понимать   порочность современной государственной  экономической политики, и что  так  кошмарить бизнес, как это делает налоговая,  это значит  подрывать экономику.  Полагаем, что не все судьи желают быть участниками такого процесса,  который  может привести  в конечном счете,  к развалу экономики, в следствие уничтожения бизнеса.

Что требуется от судьи? Законного, объективного и справедливого рассмотрения всех доводов сторон: ответчика, истца, свидетелей, третьей стороны.  Надо только принять решение согласно Закону, а не подгонять его под решение, в интересах истца, то есть налоговой. При этом,  прав на защиту у бизнеса  в законодательном поле много и   статей в законодательстве,    которые гарантируют защиту   бизнесу достаточно. Задача судьи: справедливо и объективно   эти статьи   применить.

Что и сделано было   судьей Арбитражного суда Саратовской области Б.Ф. Иорданиди 15 января этого, когда он   ОПРЕДЕЛИЛ: заявление о принятии обеспечительных мер   удовлетворить. У  фирмы появился шанс  заплатить долги и сохраниться.

ООО «БИЗНЕС -КОНСАЛТИНГ» обратилось в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия решения Межрайонной ИФНС России № 8 по Саратовской области. Фирма указала в ходатайстве суду, что решением налогового органа было  произведено доначисление суммы единого налога в размере 2 788 204 рублей, наложены штрафы по части 3 статьи 122 НК РФ в размере 659 281 рублей и по части 1 статьи 122 НК РФ в размере 228 000 рублей, а также суммы пени.

Представители заявителя пояснили суду, что такое доначисление является для Общества существенным, поскольку составляет 18,6 % от активов бухгалтерского баланса  и  нанесет значительный ущерб Обществу и повлечет приостановление финансово-хозяйственной деятельности. То есть, крах многолетнему бизнесу. Заявитель сослался и на то, что непринятие обеспечительных мер приведет к лишению  оборотных средств. Суд  удовлетворил это заявление, так как  запрет совершать действия по взысканию штрафа, доначисленного налога,  с точки зрения и здравого смысла, и закона, имеет целью сохранить существующее положение фирмы на момент рассмотрения спора Это и  является основной задачей обеспечительных мер.

Но в практике Арбитражного суда Саратовской области   подобные  решения   в пользу бизнеса  пока исключение, чем правило.  Если  поступает иск от налоговой  о доначислениях,  или о дроблении бизнеса,  то как правило,  принимается решение в пользу налоговой.  И бизнес выплачивает сумму, которую он  должен государству,  по версии  налоговой инспекции.  А дальше банкротство, закрытие бизнеса. В подобных процессах у бизнеса не бывает практически  никаких шансов  на победу, хотя эти шансы   даются   законодательством.   Но  судьи все доводы бизнеса   трактуют  в пользу налоговой  исходя не  из  своих личных выводов  и предпочтений, а как правило,  по указанию свыше.

Судья Иорданиди   дал   шанс фирме удержаться на плаву и погасить долги, приняв положительное  решение и удовлетворив заявление об обеспечительных мерах. Арбитражный суд  пришел к  выводу в этом деле, что  непринятие обеспечительных мер может повлечь негативные финансовые последствия для заявителя, привести к нарушению нормальной финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика, к неисполнению им текущих налоговых обязанностей и обязательств перед третьими лицами и, как следствие, причинение ему значительного имущественного ущерба, поскольку взыскание повлечет приостановление финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика.

 Возможно, такое решение судьей было принято самостоятельно без указания «свыше», или, потому  что у фирмы  небольшая сумма долга, и скорее всего,   она не попала в «черный список»,  подлежащих  наказанию  по иску налоговой.

Повезло  недавно в Арбитражном суде  и фирме ООО "Техлифтсервис", которая  подала два иска в отношении налоговой. В конце января компания сумела добиться в Арбитражном суде наложения обеспечительных мер в виде приостановки действия решения.

ООО "Техлифтсервис" так же как,  и вышеназванное нами ООО «Бизнес Консалтинг»  сумели  доказать в  суде, что "бесспорное взыскание денежных средств на основании оспариваемого решения может нарушить имущественные интересы налогоплательщика и причинить значительный ущерб".

Но  вот такой серьезной строительной компании из Энгельса,  как «Трест 7» этого сделать не удалось.  «Трест  7»  вел длительную борьбу с налоговой,  отстаивая свои права. Юристы фирмы оспаривали доначисленные налоги в размере 80 млн рублей в суде, писали  даже  жалобы на налоговиков в Следственный комитет. Но иск к МРИ ФНС №7 и областному управлению налоговой компания окончательно проиграла в этом году 29 января. Саратовский арбитраж отказался признавать недействительными решения налоговиков о привлечении «Трест 7» к ответственности за налоговое правонарушение.

А если бы  дело   «Треста  7» рассматривалось Арбитражным судом  в другом российском регионе,  а не в Саратове, каков был бы исход?  Проиграла бы эта фирма  в суде? Возможно, что и нет.   О чем это говорит?  О том, что Закон  един, но в судах  разных регионов  подходы и решения разные, и тому есть немало свидетельств,  когда   в идентичных по своей ситуации  случаях,  суды принимают  диаметрально противоположные решения. Об одном таком примере  расскажем в нашем следующем выпуске на следующей неделе.

Такой невеселый  расклад получается: небольшие фирмы, наподобие «Бизнес Консалтинга», и «Техлифтсервиса» о которых мы упомянули выше,   Арбитражный суд «милует»,  строго не наказывает. А вот фирмы  крупные, такие как например,  «Трест 7»  за 80 миллионов доначислений,  суд по иску налоговой  «прибивает к гвоздю» по полной программе. Почему дела  одинаковые фактически, проблема одна-  «доначисления», а  подходы и применение Закона разные? Как тут не поверить, что  Арбитражному суду дано указание:  удовлетворять иски налоговой инспекции, когда дело касается крупных фирм?

Закон, как  известно всем юристам,   говорит понятно и просто, что  и записано во второй статье Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации : «Основной задачей судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или оспариваемых прав и охраняемых законом интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую или иную экономическую деятельность».  Мы так и видим грустную усмешку адвокатов, которые ходят в процессы в Арбитражный суд:  если бы,  она еще и соблюдалась!

 Ключевое тут слово в этой  статье  АПК «защита», а  не «уничтожение», как часто происходит в судах.

Как в Саратовском Арбитражном суде   судьи применяют  Статью 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в разрешении споров между налоговой и  бизнесом? Точный ответ на этот вопрос знает бизнес,   к которому эту статью справедливо  не применили, и  незаслуженно  наказали,  и  по сути суд стал соучастником вместе с налоговой в убийстве бизнеса.  И куда мы с таким подходом придем, когда в  нашем регионе  не останется бизнеса?  

Что еще можно добавить?  Не опускать руки, и это  единственный выход,  и  бороться.

Если налоговая пришла в компанию с проверкой, ждите доначислений. При этом есть небольшая, но реальная возможность их оспорить. Правда, в таком случае начинать действовать нужно как можно раньше, предупреждают юристы.

 