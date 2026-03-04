КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ УНИЧТОЖЕНИЕ БИЗНЕСА ДОНАЧИСЛЕНИЯМИ НАЛОГОВОЙ?

В Саратовской области много бизнесменов разорено действиями налоговой и судами. Алгоритм уничтожения бизнеса работает годами : фирме доначисляют несопоставимые с реальностью миллионы, а суд выносит положительное решение по иску налоговой, отклоняя все разумные и законные доводы ответчика. Редко кто сумел оспорить многомиллионные доначисления в суде, которые налоговики, как правило «рисуют», беря цифры с «потолка». Суд работает в режиме принтера, удовлетворяя любые исковые требования налоговой инспекции, не принимая доводы ответчиков бизнесменов. Ситуация «ковровых бомбардировок бизнеса доначислениями»,может измениться после того, как нынешний руководитель ФНС Краснова покинет пределы Саратовского региона, и переедет на работу в Нижний Новгород , о чем уже ранее сообщалось

За счет уничтожения бизнеса в регионе пополняют государственную казну и на это ни исполнительная власть, ни прокуратура внимания не обращает, не думая о завтрашнем дне.

Такая практика уничтожила доверие к суду, а в среде бизнеса установилось устойчивое мнение , что судьям дано негласное указание «сверху» поддерживать исковые требования налоговой инспекции, не взирая ни на какие законные доводы ответчиков.

Многие бизнесмены обращались в суд за защитой своих прав, понимая, что это не будет иметь смысла: суд все рано встанет на сторону государства в лице налоговой инспекции.

Но сегодня наметилась, хотя и не очень явная, но тенденция к изменению ситуации: исковые требования бизнеса начинают рассматривать объективно и суды принимают законные и справедливые решения.

Причины этого, полагаем не в том, что в саратовском регионе отменили установки на поддержу налоговой инспекции в суде. Полагаем, что некоторые судьи начали понимать порочность современной государственной экономической политики, и что так кошмарить бизнес, как это делает налоговая, это значит подрывать экономику. Полагаем, что не все судьи желают быть участниками такого процесса, который может привести в конечном счете, к развалу экономики, в следствие уничтожения бизнеса.

Что требуется от судьи? Законного, объективного и справедливого рассмотрения всех доводов сторон: ответчика, истца, свидетелей, третьей стороны. Надо только принять решение согласно Закону, а не подгонять его под решение, в интересах истца, то есть налоговой. При этом, прав на защиту у бизнеса в законодательном поле много и статей в законодательстве, которые гарантируют защиту бизнесу достаточно. Задача судьи: справедливо и объективно эти статьи применить.

Что и сделано было судьей Арбитражного суда Саратовской области Б.Ф. Иорданиди 15 января этого, когда он ОПРЕДЕЛИЛ: заявление о принятии обеспечительных мер удовлетворить. У фирмы появился шанс заплатить долги и сохраниться.

ООО «БИЗНЕС -КОНСАЛТИНГ» обратилось в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия решения Межрайонной ИФНС России № 8 по Саратовской области. Фирма указала в ходатайстве суду, что решением налогового органа было произведено доначисление суммы единого налога в размере 2 788 204 рублей, наложены штрафы по части 3 статьи 122 НК РФ в размере 659 281 рублей и по части 1 статьи 122 НК РФ в размере 228 000 рублей, а также суммы пени.

Представители заявителя пояснили суду, что такое доначисление является для Общества существенным, поскольку составляет 18,6 % от активов бухгалтерского баланса и нанесет значительный ущерб Обществу и повлечет приостановление финансово-хозяйственной деятельности. То есть, крах многолетнему бизнесу. Заявитель сослался и на то, что непринятие обеспечительных мер приведет к лишению оборотных средств. Суд удовлетворил это заявление, так как запрет совершать действия по взысканию штрафа, доначисленного налога, с точки зрения и здравого смысла, и закона, имеет целью сохранить существующее положение фирмы на момент рассмотрения спора Это и является основной задачей обеспечительных мер.

Но в практике Арбитражного суда Саратовской области подобные решения в пользу бизнеса пока исключение, чем правило. Если поступает иск от налоговой о доначислениях, или о дроблении бизнеса, то как правило, принимается решение в пользу налоговой. И бизнес выплачивает сумму, которую он должен государству, по версии налоговой инспекции. А дальше банкротство, закрытие бизнеса. В подобных процессах у бизнеса не бывает практически никаких шансов на победу, хотя эти шансы даются законодательством. Но судьи все доводы бизнеса трактуют в пользу налоговой исходя не из своих личных выводов и предпочтений, а как правило, по указанию свыше.

Судья Иорданиди дал шанс фирме удержаться на плаву и погасить долги, приняв положительное решение и удовлетворив заявление об обеспечительных мерах. Арбитражный суд пришел к выводу в этом деле, что непринятие обеспечительных мер может повлечь негативные финансовые последствия для заявителя, привести к нарушению нормальной финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика, к неисполнению им текущих налоговых обязанностей и обязательств перед третьими лицами и, как следствие, причинение ему значительного имущественного ущерба, поскольку взыскание повлечет приостановление финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика.

Возможно, такое решение судьей было принято самостоятельно без указания «свыше», или, потому что у фирмы небольшая сумма долга, и скорее всего, она не попала в «черный список», подлежащих наказанию по иску налоговой.

Повезло недавно в Арбитражном суде и фирме ООО "Техлифтсервис", которая подала два иска в отношении налоговой. В конце января компания сумела добиться в Арбитражном суде наложения обеспечительных мер в виде приостановки действия решения.

ООО "Техлифтсервис" так же как, и вышеназванное нами ООО «Бизнес Консалтинг» сумели доказать в суде, что "бесспорное взыскание денежных средств на основании оспариваемого решения может нарушить имущественные интересы налогоплательщика и причинить значительный ущерб".

Но вот такой серьезной строительной компании из Энгельса, как «Трест 7» этого сделать не удалось. «Трест 7» вел длительную борьбу с налоговой, отстаивая свои права. Юристы фирмы оспаривали доначисленные налоги в размере 80 млн рублей в суде, писали даже жалобы на налоговиков в Следственный комитет. Но иск к МРИ ФНС №7 и областному управлению налоговой компания окончательно проиграла в этом году 29 января. Саратовский арбитраж отказался признавать недействительными решения налоговиков о привлечении «Трест 7» к ответственности за налоговое правонарушение.

А если бы дело «Треста 7» рассматривалось Арбитражным судом в другом российском регионе, а не в Саратове, каков был бы исход? Проиграла бы эта фирма в суде? Возможно, что и нет. О чем это говорит? О том, что Закон един, но в судах разных регионов подходы и решения разные, и тому есть немало свидетельств, когда в идентичных по своей ситуации случаях, суды принимают диаметрально противоположные решения. Об одном таком примере расскажем в нашем следующем выпуске на следующей неделе.

Такой невеселый расклад получается: небольшие фирмы, наподобие «Бизнес Консалтинга», и «Техлифтсервиса» о которых мы упомянули выше, Арбитражный суд «милует», строго не наказывает. А вот фирмы крупные, такие как например, «Трест 7» за 80 миллионов доначислений, суд по иску налоговой «прибивает к гвоздю» по полной программе. Почему дела одинаковые фактически, проблема одна- «доначисления», а подходы и применение Закона разные? Как тут не поверить, что Арбитражному суду дано указание: удовлетворять иски налоговой инспекции, когда дело касается крупных фирм?

Закон, как известно всем юристам, говорит понятно и просто, что и записано во второй статье Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации : «Основной задачей судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или оспариваемых прав и охраняемых законом интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую или иную экономическую деятельность». Мы так и видим грустную усмешку адвокатов, которые ходят в процессы в Арбитражный суд: если бы, она еще и соблюдалась!

Ключевое тут слово в этой статье АПК «защита», а не «уничтожение», как часто происходит в судах.

Как в Саратовском Арбитражном суде судьи применяют Статью 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в разрешении споров между налоговой и бизнесом? Точный ответ на этот вопрос знает бизнес, к которому эту статью справедливо не применили, и незаслуженно наказали, и по сути суд стал соучастником вместе с налоговой в убийстве бизнеса. И куда мы с таким подходом придем, когда в нашем регионе не останется бизнеса?

Что еще можно добавить? Не опускать руки, и это единственный выход, и бороться.

Если налоговая пришла в компанию с проверкой, ждите доначислений. При этом есть небольшая, но реальная возможность их оспорить. Правда, в таком случае начинать действовать нужно как можно раньше, предупреждают юристы.