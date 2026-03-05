Минфин внес поправки в Налоговый Кодекс РФ: жить и работать станет легче?

Сообщается что Минфин России внес в Правительство РФ поправки в Налоговый кодекс, которые позволят сохранить доступ к отдельным мерам поддержки малым и средним предпринимателям (МСП) для плавной адаптации бизнеса к изменениям, вступившим в силу с 2026 года.

Что мешало сразу об этом подумать? Почитаем деловую прессу, что пишут по этому поводу? «Вроде бы пошли навстречу бизнесу, но и бюджет не внакладе»: почему Силуанов вдруг пожалел МСБ?» задает вопрос интернет издание Бизнес Onlin( https://www.business-gazeta.ru/)

Минфин решил разжать тиски

Накануне стало известно, что минфин России внес в правительство РФ поправки к Налоговому кодексу, которые позволят сохранить доступ к отдельным мерам поддержки малых и средних предпринимателей (МСП) для плавной адаптации бизнеса к изменениям, вступившим в силу с 2026 года. Под этими изменениями имеется в виду налоговая реформа – 2026, в рамках которой ставка НДС повысилась с 20 до 22%, порог уплаты для НДС при УСН снизился до 20 млн рублей, при этом сократился перечень льгот по страховым взносам для малого и среднего бизнеса.

Наиболее заметная льгота коснется сферы общепита. С 1 апреля по 31 декабря 2026 года организации и индивидуальные предприниматели (ИП) на УСН и ПСН, которые работают в сфере общепита и впервые стали плательщиками НДС в 2026-м, получат автоматическое освобождение от этого налога. И для этого им не нужно будет подтверждать соответствие уровня зарплат сотрудников среднерегиональным показателям за прошлый год. Ранее это условие было обязательным для сохранения льготного режима, что вызывало опасения бизнеса из-за сложности расчетов.

Следующий пул льготников — предприниматели, которые с 2026 года потеряли право на патент. Для них разработан механизм «налоговой амнистии» по входящему НДС. Таким бизнесменам разрешат принять к вычету налог по товарам, работам и услугам, приобретенным, но не использованным в период применения ПСН. Одновременно решается проблема двойного налогообложения для «упрощенцев». Компании и ИП на УСН, которые с 2026 года становятся плательщиками НДС, смогут уменьшить свои облагаемые доходы на сумму налога, уплаченного с авансов, полученных еще до перехода на новый режим (т. е. в период, когда они НДС не платили).

Кроме того, минфин уточняет правила подсчета доходов для тех, кто пытается сохранить освобождение от НДС. При определении 60-миллионного лимита за 2025 год (превышение которого лишает права на освобождение) предлагается не учитывать проценты по банковским вкладам и остаткам на счетах. Эта норма распространяется на предпринимателей, утративших освобождение от НДС на УСН, а также на бывших «патентщиков».

Поправки также упрощают жизнь промышленникам. Для применения пониженных тарифов страховых взносов обрабатывающими производствами из числа МСП отменяется требование о 70-процентной доле профильного дохода за предыдущий год. Более того, при расчете этой доли предприятиям разрешат суммировать выручку от всех видов деятельности, включенных в правительственные перечни льготных.

Плавная адаптация для тех, кому не хватило времени

Согласно поправкам, бизнесу дадут дополнительное время для маневра между налоговыми режимами в условиях переходного периода. Индивидуальные предприниматели, совмещавшие патент с общей системой налогообложения (ОСНО), но превысившие по итогам 2025 года лимит в 20 млн рублей, смогут перейти на УСН задним числом — с 1 января 2026 года. Уведомить ФНС об этом разрешат вплоть до 25 апреля (это крайний срок сдачи отчетности за I квартал для уэсэнщиков). Аналогичный срок (до 25 апреля) получат предприниматели, совмещавшие ПСН и УСН, чтобы изменить объект налогообложения по «упрощенке» на 2026 год.

«Таким образом, бизнес получит больше времени на выбор подходящей системы налогообложения. Изменения позволят взвешенно подойти к выбору налогового режима, а также плавно перестроиться к новым правилам», — указывают в минфине России.

Тут стоит отметить, что у предпринимателей действительно было мало времени на раскачку. Законопроект о новой налоговой реформе был принят лишь в ноябре прошлого года.

«Данный законопроект – он неприятный!»: как Госдума рубила малому бизнесу хвост по частям

В Татарстане, по прогнозам минэкономики РТ, сокращение порога для УСН с 60 млн до 10 млн и другие нововведения налоговой реформы коснутся 16 тыс. предпринимателей, ранее сообщал министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

«Вроде бы и пошли навстречу бизнесу, но и бюджет не внакладе»

Партнер АНП ЗЕНИТ Альфия Ярулина оценивает данные меры как адресную помощь. «Поправки решают конкретные проблемы, с которыми бизнес столкнулся уже с 1 января 2026 года. Задача поправок — избежать задвоения налогообложения (как в случае с авансами, полученными на УСН без НДС, но отгрузка по которым идет уже с НДС) и дать бизнесу передышку для адаптации (как в общепите). Любое изменение требует от бухгалтера или предпринимателя погружения в детали. Однако эти поправки как раз эти детали проясняют, а не добавляют новую отчетность. С 2027 года система не „обнулится“ — плательщиками НДС останутся те же категории, но бизнес уже войдет с понятными правилами игры», — считает эксперт.

По мнению спикера, ключевыми и реально облегчающими жизнь станут три блока изменений. Во-первых, те, что для общепита. «Освобождение от НДС с 1 апреля по 31 декабря 2026 года — это мощная мера поддержки для отрасли, которая и так работает с низкой маржинальностью. Снятие „зарплатного“ критерия (о соответствии средней зарплате по региону) кратно расширяет круг тех, кто сможет этой льготой воспользоваться, делая ее доступной для реального малого бизнеса», — отмечает Ярулина.

Во-вторых, те, что касаются переходного периода. Право уменьшать доходы УСН на сумму НДС с авансов, полученных «без НДС», — это спасение от налогового «клина». Без этой нормы бизнес заплатил бы и НДС с отгрузки, и налог УСН с той же суммы, полученной ранее. Аналогично важна норма по вычетам НДС по товарам, купленным на патенте, но не использованным до его утраты, считает эксперт.

Ну и в-третьих, те, что дарят гибкость в выборе режима. По словам собеседницы, увеличение срока для перехода на УСН (до 25 апреля) для тех, кто совмещал патент и ОСНО, а также возможность сменить объект на УСН дают бизнесу передышку в несколько месяцев, чтобы спокойно оценить итоги первого квартала и принять взвешенное решение, а не делать это «вслепую». Охота на процент: где сохранились налоговые «оазисы» и как ФНС находит «бумажных» бизнес-мигрантов

В краткосрочной перспективе (уже в 2026 году) эти изменения направлены не на рост, а на удержание бизнеса в легальном поле и стабилизацию поступлений. Смягчая правила, государство страхует бюджет от обвала. «Лучше получить налоги от работающего бизнеса по льготным правилам, чем не получить ничего от бизнеса, ушедшего в тень. Рост в будущем возможен именно за счет того, что больше компаний сохранят возможность работать легально и не будут дробиться, расширяя тем самым налогооблагаемую базу», — подытожила Ярулина.

Оксана Далидан: «Очевидно, целью является попытка снизить уровень недовольства и социального напряжения, вызванного налоговой реформой, так как у многих предпринимателей налоговое бремя выросло в 3-5 раз и более»

«Складывается впечатление, что меры разрабатывались по такому принципу, чтобы они существенно не снизили предполагаемые поступления в бюджет от бывших „упрощенцев“ и „патентщиков“. Вроде бы и пошли навстречу бизнесу, но и бюджет не внакладе. Очевидно, целью является попытка снизить уровень недовольства и социального напряжения, вызванного налоговой реформой, так как у многих предпринимателей налоговое бремя выросло в 3–5 раз и более. Понятно, что предложенные меры проблему не решат», — считает партнер юридического агентства «Далидан, Денисов и партнеры» Оксана Далидан.

Вдобавок эксперт отмечает, что перечень послаблений достаточно сложен для понимания. «Даже бухгалтер не сразу разберется, что и говорить про предпринимателей без юридического или бухгалтерского образования. Конечно, любые послабления лучше, чем никаких. Однако не думаю, что они остановят от ухода в тень тех, кто уже собирается это сделать», — резюмирует юрист.

Дарья Хисматуллина считает, что послаблениями, как и всегда, будут пользоваться добросовестные налогоплательщики. Как показывает многолетняя практика, проблемы «бегства» и недобросовестной налоговой оптимизации не способны решить никакая налоговая реформа и послабления

«Как только начался 2026 год, многие говорили, что правительство, скорее всего, повысит пороги для УСН без НДС или пороги „слета“ с патента. Что будет не 20 миллионов рублей, как сейчас, а больше (30–40 миллионов и так далее). На мой взгляд, данное предложение минфина показывает, что ждать всеобщих льгот для „спецрежимников“ не стоит, льготы будут носить точечный характер для тех, кому действительно сложно», — считает руководитель налоговой практики «А2К Лигал» Дарья Хисматуллина.

Эксперт отмечает, что общепит исторически одна из наиболее страдающих от НДС отраслей малого и среднего бизнеса. Их добавленная стоимость формируется за счет людей, что не дает возможность принять НДС к вычету, т. е. формат полной уплаты НДС для них не подходит. Поэтому любые льготы для них — это плюс и возможность пережить перестройку системы уплаты налогов проще.

«Что касается поправок по патентной системе налогообложения, это очень актуальное предложение, так как многие предприниматели, не понимая природу ПСН, даже не подозревают, что совмещают его с общей системой. Возникала такая ситуация, при которой налогоплательщик слетал с патентной системы (льготной) сразу на общую, подразумевающую уплату НДФЛ и НДС. Многие к такому не готовы, и фактически это означало необходимость закрытия бизнеса или существенное повышение [стоимости] услуг, товаров», — рассказывает Хисматуллина.

Собеседница считает, что послаблениями, как и всегда, будут пользоваться добросовестные налогоплательщики. Как показывает многолетняя практика, проблемы «бегства» и недобросовестной налоговой оптимизации не способны решить никакая налоговая реформа и послабления. Это всегда больше вопрос внутренней философии конкретного бизнесмена. Объемы таких явлений могут корректироваться, но они никогда не будут сведены к нулю. Кто хочет дробиться и уходить в серую зону, будет делать это в любом случае — вопрос масштабов, заключила спикер.

Данил Уланов: «Нельзя не согласиться с тем, что предложенные переходные положения должны помочь бизнесу преодолеть непростой барьер, выраженный как увеличением налоговой нагрузки, так и отчетности в ближайшей перспективе»

Директор департамента структурирования бизнеса и налогообложения АФ «Палладиум» Данил Уланов отмечает, что предложения минфина направлены в первую очередь на снижение как фискальной, так и «бумажной» нагрузки, а также смягчение негативных последствий для тех, кто не смог своевременно определиться с режимом налогообложения до конца 2025 года.

«Нельзя не согласиться с тем, что предложенные переходные положения должны помочь бизнесу преодолеть непростой барьер, выраженный как увеличением налоговой нагрузки, так и отчетности в ближайшей перспективе. Все пункты имеют значимость для различных категорий налогоплательщиков, но наиболее существенной преференцией является освобождение от НДС предприятий общественного питания», — считает эксперт.

По его словам, с учетом усиления налогового контроля «уход в тень» не представляется выходом из ситуации. Законодатель, напротив, нацелен на обеление проблемных зон и предоставляет налогоплательщикам время на адаптацию, которое лучше использовать для принятия изменений и выстраивания бизнес-процессов с учетом имеющихся реалий.