В Феодосии начался капитальный ремонт набережной

 На ремонт выделено 87 млн.р., и его планируют, как сообщили власти, закончить  1 сентября 2026 года

Вот это-то и вызывает бурю негодования у  людей:  зачем затеяли  именно сейчас такой масштабный ремонт?  В летний сезон копать набережную,  ремонтировать? А отдыхающие?  Набережная любимое место прогулок.  Власти  подумали о  малом бизнесе который тут находится: кафе,  ларьки? Основной их доход в  летний сезон.   Ларьки  демонтировали и убирают теперь  в противоположную сторону,  подальше от черты моря.

Что мешало начать ремонт осенью  и закончить к летнему сезону? Об этом сообщает телеграм канал Крымская история 