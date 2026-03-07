Делягин : "Теперь нашим хозяином станет Китай"

Эксперт и депутат Михаил Делягин предупреждает: несмотря на рост спроса Китая и Индии на российские энергоносители, Россия рискует стать новой колонией Востока

По его мнению, пишет сегодня интернет издание Капитал Страныhttps://kapital-rus.ru/news/423976-delyagin_teper_nashim_hozyainom_stanet_kitai__elita_gotova_byt_chei_/ смена западного «господина» на восточного — лишь смена хозяина, а не обретение самостоятельности.

Китай и Индия меняют нефтяные маршруты

Из-за санкций российская нефть продаётся значительно дешевле мировых цен. Однако война на Ближнем Востоке меняет ситуацию: Китай, ранее закупавший нефть у Ирана, теперь переключается на Россию. Аналогично поступает и Индия, наращивая закупки российского сырья. Это выгодно федеральному бюджету, который несёт большие расходы из-за специальной военной операции.

Рост зависимости — не повод для радости

Ведущий программы «Итоги дна» на телеканале «Царьград» Михаил Делягин считает, что рост значимости России как поставщика энергоносителей для Китая улучшает переговорную позицию, но не решает главной проблемы — колониального мышления российской элиты.

Делягин объясняет, что многие представители российской элиты искренне считают себя «высшей расой колонизаторов», что мешает им вести самостоятельную политику. Ранее они ориентировались на Запад, теперь же готовы подчиниться Китаю, не осознавая, что меняется лишь «хозяин», а не статус России.

«Раньше мы молились на Запад. Нашим хозяином был Запад. Не срослось. Запад нас почему-то не полюбил. Ну, что ж, будем молиться на Восток. Теперь нашим хозяином будет Китай. Какая разница, чьим рабом быть? Главное, самим не быть самостоятельным — логика такая», — пояснил Делягин.

Попытки найти новых «хозяев»

Если и с Китаем не удастся, элита готова обратиться к «Глобальному Югу» — исламским инвесторам и банкам. В Госдуме уже звучат предложения о введении исламских банков, что, по мнению Делягина, является проявлением той же колониальной логики — искать внешних «спасителей», а не строить самостоятельную экономику.

Делягин обратил внимание на попытки российских властей ввести исламские банки отдельным законом, несмотря на то, что российское законодательство уже позволяет это делать. По его словам, это проявление колониального мышления:

«Мы молились на Запад — не получилось, значит, теперь придут исламские инвесторы и сделают из России то, чего не сделали несостоявшиеся партнеры».

Выученная беспомощность

Эксперт подчеркнул, что многие чиновники искренне считают себя частью колониальной администрации и ищут, чьими представителями стать. Такая позиция не позволяет им отстаивать национальные интересы нашей страны. Если не удастся с Китаем или исламскими инвесторами, они готовы «ползти на поклон» к другим индустриальным державам — Узбекистану, Таджикистану, Туркмении, Киргизии, Бангладеш — лишь бы стать чьими-то холопами.

«Хочется, чтобы наши чиновники научились вести переговоры если не с позиции силы, то с позиции равных. Хотя вообразить такое, увы, затруднительно», — посетовал депутат.

Переговоры США с Китаем — угроза для России

Пока Россия радуется росту цен на энергоносители, США готовятся к переговорам с Китаем, чтобы убедить его отказаться от российской и иранской нефти. Встреча запланирована на середину марта, сообщают западные СМИ. Глава Минфина США уже выразил желание перенаправить китайский импорт на американскую нефть, что ставит Россию под серьезный удар.

Делягин призывает к возрождению духа БРИКС

Эксперт считает, что российские чиновники не должны радоваться временным выгодам от роста цен на нефть и бояться санкций. Вместо этого им следует активнее работать над укреплением сотрудничества с Китаем, Индией и Ираном — странами БРИКС. Это позволит России противостоять западному давлению и не наступать на одни и те же грабли.