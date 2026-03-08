Кизилташ: база ядерного оружия среди гор

Кизилташ в переводе с татарского, это «красные камни»: скалы тут и правда, местами красные. Место удивительное: глубокое ущелье, по нему бежит горная речка, с трех сторон скалистые горы (самая высокая гора «Сундук» - 700 метров). Не тронутая цивилизацией растительность: дубы, граб, можжевельник. Встречаются и реликтовые растения, занесенные в Красную книгу: фисташка туполистная, многие виды орхидей. Это место еще называют «Крымской Швейцарией» за особый климат, чистейший горный воздух, и за схожесть с горами Швейцарии

Добраться просто: от Феодосии до въезда в ущелье Кизилташ 30 километров ( через Коктебель и Щебетовку). Можно на автобусе № 107 от конечной остановки возле рынка в центре Феодосии. Автобус, начиная с раннего утра делает сюда 12 рейсов в день, а билеты 150 р.

Сегодня в этот поселок городского типа Краснокаменка проехать можно без проблем: сходить в горы, посетить монастырь, пещеру монаха. Особо выносливые поднимаются на гору «Сундук».

Но до середины 90-х годов сюда (называлось место Феодосия-18) никто без специального пропуска попасть никак не мог. И выехать тоже не совсем мог: только по служебной надобности и на служебной машине, или в отпуск. Телевидения тут во времена СССР не было из соображений секретности. Любые родственные или гостевые визиты были запрещены. Письма и посылки приходили в почтовые отделения Феодосии Вот так все было серьезно. И не удивительно: тут соорудили самое крупное в СССР хранилище ядерных запасов.

Если вы едете на машине в сторону Солнечной долины и Судака, то въезд в урочище Кизилташ остается справа, а дальше дорога резко поднимается через горный перевал. Сейчас дорога до Судака через перевал в ужасном состоянии: огромные ямы, колдобины, и похоже, серьезного ремонта тут не было давно. Помню свое детство: едешь на машине по горной дороге от Судака, сверху перед крутым поворотом вниз, как на ладони урочище Кизилташ: скалы, лес. Но, что удивительно, не было видно ни одного дома, ни одного военного объекта. Как будто бы сама природа специально создала это место, чтобы тут спрятать военный объект. Его кстати, выбирал Лаврентий Берия в 1950 году, куратор атомного проекта. Все местные жители знали: даже останавливаться, замедлять ход машины по горной дороге, проезжая мимо урочища Кизилташ не рекомендовалось, не говоря уже фотосъемке: могли возникнуть большие проблемы. Местные знали, что в ущелье находится что-то очень страшно секретное. Но что конкретно, никто не знал. Причем, заезд в сторону ущелья Кизилташ со стороны дороги был сделан хитро: как такового поворота по всем дорожным правилам не было, был прямой проезд от основной дороги в сторону леса.

Во времена СССР при въезде в лес в сторону ущелья Кизилташ не было никаких запрещающих знаков, что говорило о том, что даже и знать никому не надо было о секретности этого места. Узкая и прекрасно асфальтированная дорога без единой ямки, идет петляя, в ущелье через лес несколько километров, и потом только вы въезжаете в сам поселок. И вы вдруг видите: пятиэтажные, трех и двухэтажные дома, большое трехэтажное здание школы, поликлиника, больница, детский сад, ясли, Дом офицеров, пожарная часть. Полная автономия: своя мощнейшая электростанция, вода газ. По самому поселку в ущелье идет дорога еще в несколько километров, и тут вы увидите дома 50- х годов, магазин и воинские части. В конце ущелья тупик: лес, горы, служебные здания, электростанция , справа в гору поднимается тропа до монастыря, устроенном тут с древних времен.. В Краснокаменке 5 улиц, поселок занимает площадь 810,4 гектара и проживает примерно 1200 человек.

Сегодня, хотя въезд в Краснокаменку свободный, в урочище расположены военные объекты, огражденные колючей проволокой, заграждениями. Фото и видео- съемка здесь запрещена.

Как появился тут военный объект?

7 ноября 1950 года верховные власти страны приняли решение об организации в Кизилташе базы по хранению ядерных изделий. Строительство началось в 1950 году силами строительного управления Министерства среднего машиностроения. Руководили работами специалисты Ленинградского метростроя. Большинство работ выполняли заключённые, имевшие опыт шахтных работ. Из собирали в лагерях по всей стране. Объект строили по официальным данным более 3 тысяч заключенных. Тут же, примерно в центре ущелья, был разбит лагерь для них, на месте которого теперь футбольное поле и баскетбольная площадка.

В интернете разное пишут, что конкретно тут строили , что копали и куда, и на какую глубину и дальность в горы. Учитывая численность строителей более трех тысяч, и время строительства три года, можно точно сказать, что работы тут проводились весьма масштабные. Пишут в различных публичных источниках в основном, вот что: «В толще горы к 1955 году был пройден тоннель, аналогичный тоннелям метро, имевший второй выход в сторону Старого Крыма…». Это маловероятно, потому что Старый Крым находится от этого места, если через горы, километров 15-20 не меньше. Хотя, есть в этом и логика: в Старом Крыму во времена СССР располагался так называемый «технический дивизион», в котором хранились боевые запасы для ракет частей ПВО в Крыму. Ну и с точки зрения военного дела, всегда должен быть запасной выход, а не один. Видимо, исходя из этой логики, в толще горы такой выход и пробили длиною в 15-20 километров. Кто-то вообще. Утверждает, что в Кизилташе находится «целый подземный город».

Точно никто не скажет, что тут и как, сколько тоннелей и на какое расстояние под землей было прорыто. Сегодня только один из таких тоннелей заброшен и доступен для туристов, и его расстояние в горе около 200 метров. В ущелье на склонах гор среди деревьев, сегодня можно увидеть до сих пор охраняемые сводчатые бетонные входы в саму гору с воротами. Что там? Тоннель, или просто подземные хранилища? Никто не знает, а самое главное- никто и не расскажет, ибо военная тайна.

В 50- годы был построен под землею главный сборочный зал боевых ядерных изделий, размеры которого превосходили размеры станций метрополитена (высота около 20 метров). Этот был главный сборочный зал, залы-хранилища и залы проверки работоспособности ядерных изделий соединялись транспортной сетью, позволявшей перемещать грузы на специальных вагонетках по рельсам. Вход в тоннель перекрывался герметичным затвором массой несколько сотен тонн, который откатывался электроприводом. По некоторым сведениям, длина другого тоннеля примерно 2 километра вглубь горы. Один из тоннелей сегодня может посмотреть любой путешественник и походить в нем ( на фото). Это на картах помечено как «Достопримечательность».

Из Кизилташа- на Кубу

О масштабах работ можно судить не только по количеству рабочих ( более трех тысяч), но и тот факт, что при строительстве в 1959 году в Ленинграде Московско-Петроградской линии был достигнут результат 308 метров тоннеля проходки за месяц. Вот и считайте, сколько могли нарыть тоннелей, на какую глубину и дальность зэки в Кизилташском ущелье, если работами в Кизилташе руководили инженеры из Ленинградского метростроя. Строительство было закончено в 1955 году, и повторим, масштабы выполненных работ были впечатляющие. В толще горы пробили тоннель, по ширине и высоте не уступающий, а в ряде случаев и превосходящий, тоннели метрополитена. Из доступных описаний известно, что главное сооружение представляет собой дугообразный тоннель с двумя порталами, протяженностью около 2000 метров. Предположительно, главный сборочный зал находится как раз под пиком Беширова.

Интересный факт: в сентябре 1962 года (Операция «Анадырь») во время карибского кризиса шесть собранных в Кизилташе авиабомб серии «407 Н» на дизель-электроходе «Индигирка» были отправлены в порт Мариель на Кубе. В режиме строжайшей секретности авиабомбы доставили в порт Феодосия, и оттуда- курсом на Кубу. В последующие годы в Кизилташе также осуществлялась разборка и утилизация ядерного оружия первого поколения.

И еще факт: автор этих строк жил в Капсельской долине с 1966 по 1973 годы когда был подростком. Здесь на берегу моря (на этом месте всем небезызвестная, увы Таврида АРТ) была расположена зенитно-ракетная часть войск ПВО страны 72019 «Б». Спустя годы когда гриф секретности с базы Кизилташ сняли и стало понятно почему именно в этом месте в Капсельской долине была ракетная часть: она прикрывала бы на случай войны Кизилташ: по прямой через горы, от ракетной части до хранилища ядерных запасов всего 15 километров. А учитывая то, что на территории ракетной части находилось подземное «сооружение № 7», или как его называли в части «семерка», где хранились ракеты со «спецзарядом», способные поразить сразу группу воздушных целей, то понятно, что охране ядерной базы Кизилташ уделяли в то время очень серьезное внимание.

Строительство в ущелье военного объекта закончилось трагедией. По приказу Лаврентия Берии, как свидетельствуют многие доступные источники, Кизилташский Свято-Стефано-Сурожский монастырь был уничтожен до основания: его взорвали. Опять же, из соображений секретности. Изображение монастыря- на старинной литографии.