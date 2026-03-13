Саратовский долгострой

То, что саратовский регион находится в упадке и находится в списках аутсайдеров, уже давно никого не удивляет. А разве это может быть иначе? Ответ однозначен – НЕТ и только НЕТ! Отвратительная кадровая политика, коррупция и полное отсутствие государственного мышления – вот три главных определяющих критерия, позволяющих делать выводы о причинах скатывания региона в пропасть практически по всем жизнеопределяющим направлениям. Власть живет своей жизнью, не считает нужным не то что слушать, а даже прислушиваться к рекомендациям и мнениям умных людей, считая это ниже своего достоинства. Так что, друзья, за что боролись, как говорят, на то и напоролись



Эксперт: "Саратовские строители вынуждены уходить в другие регионы"

Саратовские девелоперы готовы активно реализовывать проекты в жилищном строительстве, фиксируется высокий потребительский спрос, но в регионе искусственно созданы административные барьеры, блокирующие развитие отрасли.

Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА "Взгляд-инфо" озвучила директор по продажам компании "Шэлдом" Ольга Тимошенко, комментируя последнее – 100-е место – Саратова в федеральном рейтинге строящегося жилья.

В расчете на одного человека в Краснодаре строится в 40 раз больше жилья, чем в Саратове. В Тюмени - в 36 раз, в Екатеринбурге – в 32, в Саранске – в 4.

Наш город уступил даже депрессивным Биробиджану, Комсомольску-на-Амуре, Нижнему Тагилу.

"Почему у нас, в Саратове, никак не могут достроить оперный театр, вокзал? Почему у нас такие дороги? Почему который год прорывы теплотрасс и фонтаны на одних и тех же улицах? Почему проблемы с вывозом мусора?

Регион, город - это тот же дом. У хорошей хозяйки всегда в доме тепло и уютно. Ведь можно жить "бедно, но чисто" – опрятность жилища часто зависит не от богатства хозяина, а от его желания быть аккуратным и чистоплотным.

Вы думаете, что строительные компании не хотят строить? Это просто абсурд. Любой крупный застройщик – это огромная махина, где работают сотни людей различных специальностей. Которые хотят развиваться в своей профессии, зарабатывать.

Люди не хотят покупать квартиры? Но это тоже не соответствует действительности. Нам ежедневно звонят потенциальные покупатели, спрашивают, почему мы не берем площадки в центральной части Саратова, на которых недавно снесли старый жилой фонд. Ответить сложно, так как не мы не берем, а нам не дают. Главная проблема заключается в том, что региональные чиновники не заинтересованы в существовании и развитии крупных застройщиков. Получить разрешение на строительство очень непросто, а даже если его получаешь, то уже в процессе могут внезапно поменять правила. Условия порой бывают такими, что строительство становится практически нерентабельным.

При этом чиновники зачастую не умеют воспользоваться даже готовыми плодами нашего труда.

К примеру, в рамках строительства жилого комплекса более года назад мы построили и передали минздраву детскую стоматологическую поликлинику, в ней смогут не просто лечить, но и предусмотрена возможность размещения детей вместе с родителями в стационаре, что очень важно для жителей из района, но она по сей день пустует (Энгельс, ЖК "Рио", улица Трудовая, 12 – ред.). Схожие проблемы есть и у других коллег-застройщиков. Социальные объекты сданы (детский сад, школа), но не функционируют.

Поэтому на выходе мы и получаем такие низкие цифры по вводимому жилью.

Ситуацию пытаются хоть как-то исправить квадратными метрами по ИЖС, но это не спасает.

Крупные застройщики начинают уходить из региона. Уже ушла "Система", компания "Кронверк" зашла в другой регион.

И это не поиск больших и легких денег застройщиком, это поиск возможностей для сохранения себя как строительной компании.

Коллективы крупных строительных компаний не могут сидеть без дела, специалистам нужно семьи кормить.

Вот, скажем, монолитчик-бетонщик – где он сможет реализовать себя в отсутствии крупных объектов? В строительстве частных домов? Но это снижение привычной зарплаты, отсутствие стабильности и развития. Чтобы не потерять сложившийся коллектив, компании просто вынуждены уходить в другие регионы.

На днях завершилась Российская строительная неделя в Москве (масштабное отраслевое мероприятие, ежегодно проводимое АО "Экспоцентр" при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ – ред.). Мы общались с коллегами из многих городов – из Тюмени, Ижевска, Ярославля, Иванова. Все говорят об инициативности и заинтересованности власти в развитии строительной отрасли. Там, в связке с органами власти, происходит ребрендинг районов с "трудной" репутацией, типа нашего Заводского. И все получается – районы расцветают, там хотят жить люди.

Впрочем, зачем далеко ходить? Достаточно посмотреть на наших ближайших соседей "по периметру" области – Пензу и Ульяновск, оценить количество новостроек у них. И станет ясно, что строительная отрасль чувствует себя там в разы лучше, чем у нас.

Перспективы строительной отрасли в Саратове и области весьма печальные. Тут, что называется, не нужно "ванговать". Достаточно зайти на сайт наш.дом.рф и посмотреть все объекты, которые в настоящий момент строятся.

Мы увидим, что от крупных саратовских застройщиков таких объектов раз-два и обчелся. При этом социальные объекты возводят никому не известные небольшие компании.

Саратов предсказуемо стремился ко дну строительного рейтинга несколько последних лет.

И вот наконец-то мы на последнем месте.

Если подход региональных чиновников не изменится, мы вряд ли сможем с него когда-нибудь сойти", - высказала позицию Ольга Тимошенко.