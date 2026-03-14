Выбор избирателей, или политическая сделка?

В этом году можно было бы отмечать 30-летие городского самоуправления в Саратове, если бы было что отмечать, как полезное, нужное саратовцам в их процветающей жизни. В Конституции РФ, принятой в 1993 году местным самоуправлением, по недоразумению, наверное, был назван «нижний», наиболее близкий потребностям жителей уровень власти вслед за властью федеральной, региональной. Недоразумение в том, что местная власть (более правильный термин) сначала должна бы была доказать своими намерениями и действиями стремление к тому, чтобы сделать город (поселение) управляемым людьми и для людей, то есть создать условия для полноправного и полноценного участия жителей, избирателей в формирующейся системе управления городом и становлении нормальных общественных отношений в нём. Про «нормальность» и делячество - чуть ниже…

Сразу после ликвидации советов народных депутатов всех уровней осенью 1993 года, на всех этих уровнях: областном, городском, районных были созданы Временные комитеты по реформированию органов государственной и местной власти, в которые вошли в основном депутаты соответствующих советов. История хранит все имена саратовских реформаторов новой для саратовцев власти, которые отличились только тем, что не внесли абсолютно ничего нового в нашу новую политическую жизнь и фактически сразу же зачеркнув все возможности для становления самоуправления, которое было начало прорастать в годы перестройки. Вместе с представителями исполнительной власти, «комитетчики» (других людей в представительно-законодательном секторе просто не было) в своём проекте сохранили в почти миллионном городе Саратове шесть районов, лишив их бюджетных полномочий и депутатского представительства. Всё представительство очень разнородных интересов, сложившихся в революционный период 1991-93 годов, теперь должны были представлять в новом органе МСУ – городской думе три с лишним десятка избираемых людей. До того в городском совете было 200 мест, в каждом из районных советов по несколько десятков. Районные бюджеты несли наиболее видимую и легко просчитываемую в эффективности нагрузку – не только по благоустройству, озеленению и прочему обеспечению территорий, но и по содержанию и ремонту жилых домов и многочисленных зданий системы городского хозяйствования. К 1996 году число предприятий, формирующих доходные части разноуровневых бюджетов, выросло в десятки, если не сотни раз, в разы выросло число разночинцев в разных службах, появились мировые суды и прочие структурные новации…

И вот представительство всех жителей огромного города в системе так называемого «местного самоуправления» города Саратова стало обеспечиваться 35 депутатами..? Вдумайтесь, в городах Энгельс, Балаково, Балашове и даже в сельских районах области представительство избирателей обеспечено в разы большими конституционными возможностями «быть избранным»! В Саратове, областном центре с его культурным, научным, общественным потенциалом ниже-ближе для жителей ничего нет в этой новой системе общественных отношений! Это, если помните я к тому, что обещал вернуться к «нормальности»…

Если в других городах и весях России выборы в органы местного самоуправления прошли в 1994-95 годах, то Саратов стал одним из самых последних муниципальных образований, в котором представительного органа МСУ почти до конца 1996 года не было, хотя были заменены все главы районов города, которые помногу лет руководили исполкомами советов народных депутатов. Вместо них пришли новые кадры!

Теперь про «выборА – сделку»… И вот прошли первые выборы депутатов в состав нового представительного органа городского самоуправления – городскую думу! Пять из шести депутатов вдруг избираются новоявленные главы районов! Как вам это и что это, как не «сделка»!!! Кого с кем не гадаю – я не конспиролог, я, саратовский старожил, наблюдатель, только констатирую «политическую сделку» по заказу, исходящему явно не от избирателей!

Саратовские журналисты на моей памяти с интервалом лет в десять проводили два-три раза опросы саратовцев: знают ли те своих муниципальных депутатов? Даже в показанных по ТВ сюжетах ни один интервьюируемый не справился с ответом… Да и вряд ли со мной кто-то будет упираться в споре – избиратели не знают в сколь-нибудь достаточной мере депутатов в своём округе, где они сами якобы их и избирали…

Вот мой избирательный округ, где я живу всю довольно долгую жизнь. Он, в центральной части Кировского района менял нумерацию: то 14й, то 10й… В первый же состав Саратовской городской думы (и во второй тоже) здесь избирается начальник училища МВД, генерал, которого вряд ли кто-то из избирателей видел воочию, но за него единогласно проголосовали даже избиратели закрытого участка в СИЗО (в тюрьме)! Удивительно, что не нашлось ни одного преступного авторитета из здешних сидельцев, который бы сказал, что «за мента голосовать ему западло»… Что это как не сделка, чисто в человеческих понятиях-то, да и в политических..?

Позже уже в «нулевые годы» депутатом на три срока нам провозглашают одного из лидеров партии власти, матёрого бизнесмена, латифундиста и застройщика. Кому из избирателей и в чём мог помочь этот представитель местечковой власти, если уже при нём полномочия местного самоуправления стали сокращаться, когда любой парламент уже не был площадкой для дискуссий, а власть превращалась в пресловутую, но как нас убеждают весьма эффективную «вертикаль»..! Натуральная политическая сделка, по результатам которой заворовавшегося политика-бизнесмена убирают со всех постов, но не избиратели, а некие заказчики, проводящие свои сделки от имени власти с «народными массами», так и не становящимися гражданским обществом, народом.

Уже не так давно снова проходят выборы городского депутата в нашем округе. Тысяча восемь избирателей по протоколам отдают свои голоса директору одного из неубитых пока промышленных предприятий города. Стоит ли говорить, что этого, как и всех других депутатов, никогда никто из жителей двадцатитысячного округа не видел в своих дворах, в своих многотрудных разборках с управляющими компаниями, и даже в публичных протестах. Нет на них депутатов, как не было их ни на одном из общественных слушаний, когда мэрия, многолетне проводила преступную политику застройки Саратова с нарушениями различных технических и социальных параметров. Опять же сделка, самая настоящая, иначе не назовёшь..!

На последних выборах депутатов гордумы в нашем же округе избирают нового депутата, руководителя жилищного товарищества, как указано в справках, члена партии коммунистов. Но не из тех, кто в разноуровневых думах больше тридцати лет изображают из себя оппозицию, а из каких-то других коммунистов, самых честных, самых радикальных, из тех, что за людей и против бюрократов и произволов… Пять с половиной тысяч избирателей, якобы голосуют за этого «нашего представителя в городском самоуправлении» с чего бы это, когда в предвыборной компании от этого кандидата промелькнули чёрно-белые листовки в четверть листа и абсолютно невнятными позициями? В общении с избирателями в их дворах, включая аварийные дома, на улицах и общих собраниях жителей замечен не был. Если позиции стали внятными за годы его депутатствования, то где бы это можно было прочитать-заметить невооружённым глазом… Скорее правы те избиратели, которые уверяют, что этого коммуниста посадили в думу, чтобы обеспечить некую демократичность в организации работы представительного органа МСУ и заодно «пощекотать нервы зюгановским коммунистам» - ни они одни мол в заботах о трудящихся…

Давайте не мудрствовать лукаво, снова это никакие не выборы, никакая ни депутатская деятельность и никакое не местное самоуправление в нашем Саратове и на его территориях!

Так вот почему люди должны относится с доверием ко всему что с нами творят политические заказчики? Сейчас они вынашивают новые идеи, по которым в их сделке и в нашей жизни важную роль, включая деятельность в органах МСУ, теперь должны играть возвращающиеся с военной операции бойцы. Они вроде бы и жили среди нас, никогда особо не проявляя признаков гражданской активности, интереса к общественным заботам и делам… Теперь же, надев мундиры с орденами, политические новобранцы сменят в муниципальных органах и в городской думе своих нерадивых предшественников. Приказы они научились исполнять в полной мере, доказав это не на словах, а на деле. Не знаю как вам, а мне не хотелось бы, чтобы и эта новация стала очередной сделкой.

18 сентября, не успеешь глазом моргнуть, пройдут новые выборы депутатов Саратовской городской думы, кстати как и депутатов Государственной думы. Составы этих законодательно-представительных органов, должно быть, обновятся. А вот изменимся ли мы, избиратели, безмолвные свидетели издевательских сделок над собой? Вряд ли...

Сергей Перепечёнов