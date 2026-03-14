Что скрывает власть от крестьян?

Посмотрите на эти ужасные кадры из села Приволье Пензенской области. Ветеринары уничтожают здоровый скот, объясняя это «якобы каким-то распоряжением губернатора о какой-то опасной болезни скота». Фермер рассказывает на видео, что само распоряжение не дали ему в руки, не разрешили ознакомиться с ним. Приехали ветеринары, полиция. ОМОН. Как рассказывает фермер, скот, (коровы и быки), был абсолютно здоров, что видно на кадрах. Но ветеринары прямо возле фермы весь скот уничтожили: все 128 голов.

Произошел самый настоящий геноцид в отношении здорового скота: его убили а фермер, и его семья остался без средств к существованию, уничтожено все поголовье, которое он выращивал несколько лет. Фермер рассказывает, что за разъяснениями он обращался в Минсельхоз области, но оттуда его послали в Роспотребнадзор, а оттуда- снова в Минсельхоз.

Что происходит? Почему из властных структур не объяснил собственнику, фермеру причины уничтожения его животных? По какому праву убили скот? Что скрывают? Эпидемию ящура? Но тогда это самое настоящее преступление, если местная власть скрывает информацию об этом, потому что это страшная болезнь не только для животных, но и для человека.

Фермер рассказал, что после уничтожения всего скота трупы лежали рядом с фермой: никто трупы не утилизировал, и его поедали птицы. собаки, лисы. Фермер задает резонный вопрос: «Если это какая-то опасная болезнь, о которой нам сказали, то почему не утилизировали трупы?». Спустя только несколько дней в деревне вырыли яму, побросали туда трупы скота и сожгли. Но и то, сожгли только часть. После того, как фермер вызвал полицию, был составлен акт об уничтожении его собственности, и тогда только все трупы сожгли.

Что произошло? Кто даст объяснения? Кто будет наказан за этот геноцид здоровых животных, за их убийство? Кто возместит теперь потери фермеру? Но подобное происходит сегодня не только в Пензенской области: приходят сообщения об уничтожении животных из различных регионов страны.

Санкции, рост цен, антинародная налоговая реформа, неоправданные действия контролирующих органов уничтожающих бизнес, инфляция… Разве мало трудностей и испытаний у простых граждан страны сегодня, перед которыми стоит один вопрос: как выжить и как прокормить семью? Так помимо этого всего, у крестьян теперь начали изымать скот без объяснения причин! Кто за это понесет наказание? Все пострадавшие в этой истории ждут наказания тех, кто дал команду у уничтожить их здоровый скот, принес существенный ущерб.

В российских регионах полыхают скандалы. Под предлогом борьбы с опасной инфекцией — пастереллёзом — у фермеров изымают и сжигают сотни коров. В Новосибирской области дело дошло до блокпостов и протестов: люди перекрывают дороги, требуя показать документы о заболевании. В селе Козиха Новосибирской области 6 марта дороги внезапно перекрыли блокпостами. Машины на въезде обрабатывали дезинфицирующим раствором, а попасть в село без местной прописки стало невозможно. Жителям объявили: выявлена опасная инфекция — пастереллёз. Скот будут уничтожать.

«Нам установили ограничения: один выезд из села, один въезд. Остальные — заблокировали, засыпали снегом. Мы не дадим никому здоровых коров сжигать. Сделайте анализы. Мы заложники, нас уничтожают. Никого в село не впустим. Только через нас. Тогда и нас сжигайте вместе с коровами», — заявили сельчане.

А 9 марта люди вышли к блокпосту и перекрыли дорогу. Они утверждали, что их животные здоровы, и публиковали видео с упитанными коровами и бычками. В село прибыла полиция. Некоторых жителей, пытавшихся воспрепятствовать уничтожению скота, задержали. На следующий день в соседнем селе Новоключи развернулись настоящие боевые действия. Десятки полицейских и подразделения СОБРа съехались к населенному пункту. По словам жительницы поселка Светланы, после рейда «все в поселке живут в страхе», сидят по домам. Ее двести животных — новорожденных телят, козлят и барашков — ветеринары усыпили без предупреждения, когда женщины не было дома. Никаких документов ей не показали. Вечером пришла полиция: мужа Светланы обвинили в организации поджога площадки для утилизации туш.

После всего этого беспредела и геноцида животных жители записали видеообращение к Владимиру Путину и Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации вокруг изъятия скота. В обращении жители утверждают, что их скот не проходил ветеринарного обследования:

«Наш скот здоров, никаких анализов не брали, вакцинация не проводится. Вакцина вся изъята, потому что очаг особо опасного заболевания объявлен в нашем поселке. Никто не говорит, какая болезнь, что происходит», — приводит слова пострадавших Telegram-канал «Сибирский экспресс».

По словам сельчан, информацию о необходимости изъятия довели глава района Олег Орёл и главный ветврач Светлана Алдохина, ссылаясь на постановление, основанное на распоряжении губернатора Андрея Травникова. Документ имеет гриф «для служебного пользования», что делает невозможным ознакомление с ним жителей.

Однако, когда Следственный комитет начал проверку по обращениям жителей, этого документа не обнаружили в специальной программе администрации губернатора. В администрации заявляют, что губернатор ничего такого не подписывал.

Тогда что это, если не сознательное вредительство, осознанная диверсия, подрывающая и экономику на селе, и доверие к местной власти?

Что скрывают от крестьян власти? В феврале наше издание сообщало в статье «Ящур гуляет по России», что стали закрывать целые области, чтобы не распространить эпидемию. Какую конкретно эпидемию? Никто не сообщает и скрывают. Крайне мало информации о происходящем, а власти замалчивают возможную катастрофу с эпидемией ящура.

В феврале наше издание сообщало: «По некоторой информации, Россельхознадзор пока не может найти причины вспышки ящура. По некоторым данным уже в девяти областях страны отмечены вспышки ящура : Удмуртия, Свердловская, Нижегородская, Самарская, Пензенская области… По некоторым данным, чтобы не будоражить ситуацию, на некоторые молочные фермы ампулы с вакциной от ящура привозят без этикеток».

Но информация распространяется, как и вспышка ящура, тоже быстро: в феврале Удмуртию закрыли на вывоз сырого молока, Свердловскую область закрыли тоже. Алтайский край закрыли не только по молоку, но и по всем кормам. В Свердловской области все хозяйства с поголовьем более 500 крупного рогатого скота возят ежедневно молоко на анализ в краевую лабораторию Россельхознадзора., а ВСД на следующий день выписывается только при наличии анализа за предыдущий.

В некоторых регионах власти всё-таки определились с конкретной болезнью и называют пастереллез. Но эта болезнь лечится и скот при пастереллезе не убивают.

Но фермеров продолжают лишать единственного заработка и дела всей жизни: полиция и надзорные органы ездят сёлам и, по указке сверху, без документов, без оснований, убивают животных.

Что скрывают власти от крестьян, почему варварски уничтожают их здоровый скот, и кто из представителей власти в перечисленных нами выше регионах страны ответит за этот геноцид животных, подрывающий сегодня экономику на селе? Но наказать виновных в ситуации, которая сложилась, это не самое сейчас главное.

Самое важное и главное, что надо сделать, это сказать людям на селе правду. Не выламывать руки, не обманывать, не подсовывать какие-то распоряжения властных структур. Открыто сказать: есть опасность распространения ящура? Люди видят: проблема в том, что власть от сельхозпроизводителя скрывает настоящие причины происходящего.

Почему те регионы страны, где возникают хотя бы малейшие подозрения по заболеванию скота ящуром, не закрывают, а придумывают другую болезнь? Для чего это делается, чтобы не вызвать панику? Но это и глупо, и не дальновидно, и опасно. Замалчивание истинного положения ситуации может привести к тому, животные, зараженные возможно, ящуром, могут перемещать беспрепятственно по всей России, продавать, и тогда возможны вспышки.

Надо не отдельных фермеров давить, и убивать их скот без объяснения причин, а закрывать для проезда, движение скота животных регионы и вакцинировать от ящура. Иначе, болезнь расползется по всей стране.

В некоторые хозяйства для вакцинации животных привозят ампулы от ящура, но на них совсем другая этикетка, якобы от пастереллеза. Для чего скрывают правду вместо того, чтобы вводить реальные и серьезные защитные мероприятия в регионах, от соседних областей, где уже замечены признаки этой опасной болезни и вакцинировать скот населения?

Для чего на местах скрывают то, что в реальности происходит? Ведь очевидно: замалчивание истинных причин заболеваний скота, может привести к опасным последствиям по всей стране.