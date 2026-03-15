Стандарты двойные, а Родина одна

Каждый день граждане нашей страны видят двойные стандарты. Мы живем среди них, слышим о них. Высокопоставленный чиновник крадет у государства миллиарды, подрывая экономику и безопасность государства, но не несет серьезной уголовной ответственности, а рядового предпринимателя за незначительное нарушение наказывают по полной программе и лишают бизнеса. Суд в государстве независимый, Закон един для всех: но одного за смертельное ДТП посадят, а другого, если он сын крупного чиновника оправдают. Судьи объективные, взяток не берут, но в последнее время у судей по иску Генпрокуратуры изымают недвижимость и счета в банках на многие миллионы

На высоком государственном уровне декларируют, что следует «неуклонно» развивать малый бизнес, а на местах этот малый бизнес власть «кошмарит», давит, душит, уничтожает. Как это сегодня делают в Саратове: закрывают летние кафе и рестораны на Набережной космонавтов. Распоряжение об их сносе подписала глава администрации Волжского района: в "черный" список демонтажа попали любимые среди саратовцев и гостей нашего города летние веранды трех ресторанов - "Старого города", "Арагви" и "Чаплина" , и даже крошечный ларек по продаже кофе возле памятника Юрию Гагарину велено снести. Что это, как не двойные стандарты? С трибуны власть говорит о том, что надо развивать малый бизнес, а на деле уничтожает его. При этом, в министерстве инвестиционной политики нашей области говорят о том, что надо повышать инвестиционную привлекательность региона. Как можно повышать эту инвестиционную привлекательность запретами, сносами уничтожением бизнеса? Приедут скоро гости пароходами в Саратов, выйдут на Набережную космонавтов, и они увидят развалины вместо ресторанов и кафе. И так у нас в регионе во многом. Если делать обрезку деревьев, то надо обязательно срезать все ветки и верхушку, если прокладывать тротуары, то надо это делать по всему городу, там где надо и где не очень, если строить скверы и парки, то сносить для их обустройства сотни жилых домов и здания, где располагается бизнес. И это не двойные стандарты? Ведь давно сказано в древней книге Екклесиаста: время разрушать, и время строить. Время ли именно сейчас, когда Саратовская область находится в сложнейшей экономической и социальной ситуации, когда надо строить заводы и фабрики, возводить парки, скверы, разрушая для этого дома, где живут люди? Время ли уничтожать летние рестораны и кафе, лишая малый бизнес заработка, а граждан удовольствия в них приходить в свободное время и отдыхать? Самое страшное: помимо экономического вреда, подобные действия власти весьма раздражают людей, потому что власть не идет на разговор с людьми на диалог, и давно уже не прислушивается к их мнению.

На государственном уровне заявляют, что Федеральная налоговая служба РФ должна выполнять важнейшую задачу по сбору налогов. Конечно, должна, и сознательные граждане, с этим согласны, бизнес это понимает, особенно в такое тяжелое положение для страны. Но посмотрите, что творится на местах? Налоговые инспекторы, словно держиморды, «выкручивают руки» бизнесу, предъявляют надуманные и необоснованные требования и претензии, начисляют незаконные штрафы. В результате- гибнет бизнес и тем самым уничтожается налоговая база. Парадоксальное явление: разрушаем то что приносит доход и налоги.

Телеграм- закрыть и заблокировать!

И вот, о двойных стандартах, самый яркий и больной пример наших дней. Для иных, кто хотел бы показать себя, видимо, в глазах власти «истинным патриотом», телеграм это «вражеский ресурс». Однако, для миллионов граждан России, это средство общения, обмена и получения информации, это ресурс, посредством которого люди выстраивают бизнес, зарабатывают, а благодаря наличию информационных каналов, телеграм давно заменил классические СМИ и превзошел их по степени информативности.

Давно уже очевидно, что двойные стандарты расслаивают общество и привносят в него огромное количество лицемерия и лжи. Историей не раз показано, и помнит ли об этом наша власть: наличие двойных стандартов деформирует общественное сознание, разобщает общество.

Но разве сегодня перед государством не стоит задача наоборот, не в разобщении общества, не в навязывании людям двойных стандартов, не в запретах всего и вся, в том числе и телеграмма, а в объединении вокруг серьезных вызовов и проблем? В 2018 году как известно в Москве проходили уже митинге против блокировки телеграма. Власть сделала выводы тогда. А сейчас? Мнение людей не интересует?

Дети олигархов и политиков как «вещественное доказательство» двойных стандартов

При этом, дети олигархов и богатых государственных чиновников, проживая за границей и переходя грани разумного, критикуют все, что происходит в России: и хорошее, и плохое. Но где наказание? Почему государство спокойно реагирует на то, что детям «избранных» подобное позволено делать безнаказанно? Кроме общественного осуждения им не будет ничего: ни штрафа, ни уголовного наказания. Но в то же время , простой гражданин будет или оштрафован, или привлечен к уголовному наказанию только за то, что в «социальных сетях» поставил не совсем тот лайк, и не совсем под тем постом. И это, тоже, двойные стандарты.

Больше всего простой народ возмущают такие двойные стандарты, когда "слуги народа" говорят про патриотизм и противостояние с Западом, но не распространяют это на своих детей и на себя любимых. При этом, мы часто слышим от них фразу: «Это другое".

Вспомним историю с сыном губернатора Оренбургской области Дениса Паслера: сын уехал в США, где ему предложили продолжить играть в хоккейном клубе. Сразу же возникли вопросы к губернатору: если ты хочешь остаться при власти, то должен сделать так, чтобы сын оставался в родных стенах, потому что США сегодня для России страна враждебная, ведущая против нас войны по всем фронтам.

Или, история, о которой сообщалось в СМИ за несколько дней до начала СВО: дочь экс-губернатора края и сенатора Валерия Гаевского, проживающая несколько лет в США, в социальных сетях показала на камеру свой банковский счёт на 800 тысяч долларов. На вопросы подписчиков откуда такие деньги, Александра Гаевская пригрозила всем судом и назвала своих подписчиков неудачниками.

Вопрос который давно ставит общество: почему государство спокойно относится к чиновникам, дети которых которые осуждают то, что происходит в России, поливают из заграницы все и вся грязью, и при этом, продолжают жить на Западе?

А как быть тогда с патриотизмом и любовью к Родине, о ценностях которых их отцы здесь, в России рассказывают на публику? Посмотрите, сколько у них всего связано с Западом, который против нас ведёт войну. У многих чиновников ребёнок живёт и учится в западных странах, США. Причём, получает от родителей гигантские деньги, которые позволяют жить там в настоящей роскоши. В Саратове у известного строительного олигарха дети учатся, и живут в Англии. Их отец в Саратове активный патриот, участвует в тендерах, зарабатывает в регионе, при этом дети живут в откровенно во враждебной нам стране.

Двойные стандарты могли бы ликвидировать законы, на уровне Государственной думы, но подобные вопросы даже не поднимаются несмотря на запросы в обществе. Интересно, в чем же причина?

При этом, объявлена самая настоящая битва всему иностранному. С 1 марта этого года в России начинает действовать запрет на использование иностранных слов на вывесках, сайтах и в рекламе. Согласно новым правилам, теперь нельзя без перевода использовать иностранные слова в информации для публичного ознакомления потребителей. Например, на вывесках, указателях, информационных табличках, сайтах компаний или в каталогах. Теперь, больше никакого латте и капучино - только описательные конструкции. Народная фантазия уже переименовала эспрессо в «крепкий кофе», американо — в «крепкий кофе, разбавленный водой. Еще до вступления в силу соответствующего закона администрация Саратова сильно постаралась и инициировала серию судебных исков, связанных с вывесками на иностранном языке. Штрафы, предупреждения… А где поддержка бизнеса? И на какую же высоту эти меры запрета поднимут малый бизнес? Запретительные меры это возврат к прошлому, тормоз развития, разве не так всегда было? В то же время мы знаем, что регулирование языка вывесок в разных странах может сильно отличаться. Наиболее либеральной оно выглядит в Западной Европе и США, где в принципе можно повесить вывеску на любом языке. Если это не мешает бизнесу, то почему бы и нет?

Простым гражданам нельзя, а им- можно. Почему же так? Дети государственных чиновников, политиков, депутатов живут заграницей, пользуясь там всеми благами цивилизации, свободно общаются на иностранных языках, при этом, безнаказанно кидают грязь, в сторону нашего государства. А у нас снова, двойной стандарт: с 1 сентября этого года Министерство просвещения РФ планирует сократить количество часов на изучение иностранного языка в школах. Инициатива связана, якобы, с необходимостью «оптимизации нагрузки и рационального перераспределения учебного времени».

Мы патриоты? Ну тогда надо определяться: жить дальше по двойным стандартам, или всем все запрещать, или всем все разрешать, не делая исключений!

Да, законодательно запрет на иностранное гражданство и вид на жительство прямо установлен для лиц, осуществляющих государственную деятельность. Но при этом, чиновники имеют бизнес в тех самых странах, из которых поставляется оружие на Украину, из которого потом убивают наших граждан! И это уже не просто двойные стандарты, а предательство.

«Когда их лишат запасных аэродромов?» - спрашивает один известный российский журналист. Почему государственные чиновники, депутаты до сих пор владеют за рубежом недвижимостью? Вы уже определитесь: с кем вы, где вы, за кого вы, чиновники. Народ ждет кардинального решения. А то на словах вы патриоты: запретить все английское, уменьшить количество часов на обучения иностранным языкам, но при этом, вы имеете роскошные дома и виллы в недружественных России странах.

Недавние "посадки" высокопоставленных слуг народа вновь подняли эту злободневную тему. Зарубежная недвижимость – та пуповина, которая связывает российского чиновника с Западом. Большинство жителей России требует запрета этого. Очередное скандальное разоблачение и арест сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, вывел тему с зарубежной недвижимостью чиновников в топ событий.

Как сообщила пресса, он являлся обладателем огромного особняка в Великобритании. Семья арестованного сенатора Савельева живет в особняке под Лондоном стоимостью 12 млн фунтов. Дом стоимостью более £12 млн (1,3 млрд рублей) расположен под Лондоном, в деревне Вентворт Истейт. А на днях суд присяжных признал его вину в подготовке убийства делового партнера. Известие о недвижимости в Великобритании этого теперь уже бывшего сенатора, подкрепленное цветными фотографиями из интернета, вызвало однозначную реакцию в российской блогосфере, а также у большей части российских пользователей, которая, как правило, живет от зарплаты до зарплаты. Так, по мнению одного из жителей Подмосковья, значительная часть элиты страны связана с Западом кровными узами через детей и недвижимость и продолжает "жить по двойным стандартам". "Они нам "поют" с разных трибун, что Запад все время пытается нас закабалить, а при этом, выясняется, что у них недвижимость за пределами России, причем в недружественных странах. Там живут их дети и внуки…".

Вспомните времена СССР: тогда категорически не допускалась какая-либо "связь чиновников с за границей", и это было правильно. Проблема в том, считают общественники, что в России до сих пор не введен закон, запрещающий чиновникам, сенаторам и депутатам иметь иностранную недвижимость за рубежом.

Известный своими разоблачительными репортажами журналист Юрий Пронько заявил на своем канале, как один из депутатов не на камеру сказал журналисту, что не понимает, почему он должен расстаться со своей зарубежной недвижимостью. Более того, есть депутаты, которые считают, по словам журналиста, что информация об их зарубежной недвижимости должна составлять государственную тайну. "… Значит, есть силы, которые заинтересованы в таких двойных стандартах", - считает журналист Пронько. Он высказал опасение, что слово "патриот", которое часто применяют к себе "слуги народа", вскоре будет девальвировано и затаскано, как и слова "реформа", "инновации" и прочее. "Это слово будет означать лживого человека с домиком на островах", - подчеркнул журналист в одной из передач.

История с попытками ввести запрет на зарубежную недвижимость российских чиновников давняя

В свое время Депутаты Госдумы решили не запрещать чиновникам ее иметь за рубежом. Еще в октябре 2014-го года в Госдуму был внесен законопроект о запрете отдельным категориям должностных лиц владеть зарубежной недвижимостью, чтобы "снять с них потенциальный рычаг давления и инструмент шантажа с внешней стороны". Поправка должна была дополнить статью 7.1. Федерального закона от 25 декабря 2008 г. "О противодействии коррупции", который запрещал слугам народа, а также их супругам и несовершеннолетним детям иметь счета в иностранных банках и прочее. Но депутаты в большинстве своем воспротивились этому, и законопроект отклонили, якобы "из-за возможных массовых увольнений слуг народа, которые защищают интересы страны".

Что это, как не двойные стандарты, которые рано или поздно , если мы не прекратим жить по ним, разъединят наше общество?

Двойные стандарты уничтожают основы государства, его фундамент и веру граждан во власть, подрывают доверие к ней. Стандарты двойные, а Родина у нас у всех одна.

Нас спасет только дискуссия, разнообразие мнений, свобода слова. Как воздух нам необходима буквально во всем конкуренция, которая как известно, ведет к развитию и общества и бизнеса, и всех других институтов государства.

А где все это теперь? Ведь скоро и на заборах писать запретят, все к тому идет…