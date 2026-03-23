Экономику поднимут индусы и африканцы?

Информация о материале
Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

 

«Подъем экономики», «рост экономики», «развитие экономики»… Об этом  власть говорит ежедневно,  но не слышно  от власти внятного ответа: кто  конкретно теперь  будет экономику «поднимать» и «развивать»?  Кто будет стоять у станка, работать сварщиком, комбайнером и трактористом  инженером и  конструктором, доить коров, сеять и пахать? Вопрос ставит сама жизнь,   и реальность в которой мы все теперь оказались

Пятый год идет «спецоперация», которую  даже    Соловьев называет сейчас войною, сказавший недавно слушателям в эфире:  «Успокойтесь, выдохните, осознайте  что война идет».  «Осознали» уже  давно,  а то что происходит уж пятый год,  это ужасно.  И неизвестно, когда эта «спецоперация» закончится, потому что  сказано было  летом 2022 года  Верховным: «Мы всерьез-то еще ничего не начинали».

Не трудитесь найти официальную статистику «безвозвратных потерь», по формулировке  Минобороны.  Публикуются   в Сети  цифры разные: от нескольких сотен,  до   одного миллиона двухсот  тысяч.  Но и без официальной статистики   люди   видят:  потери огромны. Жители  Саратова читают  информацию и видят  каждый день фотографии в черной рамке о не вернувшихся с фронта земляках  на лентах некоторых информагентств, узнают о наших  погибших ребятах из сообщений официальной власти, и   ежедневные потери жителей Саратовской области по нескольку человек  за сутки:   иногда два, или  три, или  пять,  шесть…За каждым погибшим семья, дети, близкие, друзья. И это здоровые, молодые парни и мужики, которые больше никогда не вернутся   к нам.  Чей-то сын,  отец, брат,  муж. Среди погибших квалифицированные рабочие, инженеры,  строители…Кто их заменит,  кто придет  в бизнес, экономику, на заводы фабрики и стройки?

Сегодня ставка делается всем государством нашим и  саратовским регионом,  в том числе, на мигрантов. На государственном уровне сформулировано  такое  понятие,  как «миграционная политика», и в рамках нее  устанавливают  правила, законы,  стратегию и тактику использования рабочей силы из-за рубежа в нашей стране.

 

А что  происходит  в саратовском  регионе, где и кем  работают тут  мигранты?  Как реализуется «миграционная политика»? 

 

А вот здесь как раз не очень  хорошо: мигранты подметают улицы, убирают мусор.   Так в понимании власти  необходимо  сейчас реализовывать «миграционную политику» и  восполнять дефицит в рабочей силе.

Принцип   реализации такой политики,  как мы можем видеть,  по отношению к мигрантам: не пускать и запрещать, что подтверждается  решениями органов областной исполнительной  власти. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин  с 1 января 2025 года ввел  запрет на привлечение иностранных трудовых мигрантов для работы в сфере обслуживания, и запрет на трудоустройство иностранных граждан  в ряде профессий теперь продлен  до конца 2026 года.  Ограничения коснутся мигрантов, работающих по патентам. Им будет недоступна работа в сфере пассажирских перевозок, включая такси, а также в курьерских службах и предприятиях общественного питания.

 Кто заменит после такого запрета на   профессию,  этих людей, если своих людей   мало,  и с каждым днем становится меньше?  Разве   каждый мигрант это потенциальная угроза безопасности и порядку,   как некоторые во власти  хотели бы представить?  Ведь те же узбеки, таджики, киргизы,  другие граждане из стран СНГ,   они по сути   наши братья: русский язык понимают, обычаи наши знают. В чем  тогда проблема,  почему нагнетаются страсти,  почему к мигрантам  такое предвзятое  отношение, и  почему    появился теперь новый тренд: привлекать на работу  африканцев, индусов?   Вы можете представить индуса или африканца за рулем такси в Саратове?

Кто заменит уничтоженных этой войной наших земляков,  кто будет поднимать сегодня экономику и бизнес в нашем регионе,  они ведь их могил не встанут.

Да, для многих  непривычно и  дико : поднимать все это  будут   чужие нам люди, мигранты.  Но есть  ли сейчас  другой выход?  Своих становится все меньше, а новое поколение в нашем регионе, в стране в целом,   подрастет и станет трудоспособным  лет через  10-15, не раньше.  К тому времени может быть и «поднимать» и «развивать» будет нечего? Поэтому, без мигрантов теперь  никак. 

Но смотрите, что происходит в реализации миграционной политики:   люди приезжают к нам работать,  а им ставят   запреты на профессию,   ущемляя их в правах. Да, они едут зарабатывать, но вместе с тем  они   поднимают нашу экономику, разве это не так?

 

В стране работодатели  сегодня стали все  чаще ориентироваться на рабочую силу из новых для нас стран - Африка, Сирия, Филиппины, Шри-Ланка, Бутан, Мьянма. Хорошо ли это?

 

  Вряд ли,  ведь  «свой» таджик, который  более или менее что-то знает  по-русски  для нас понятнее жителя Шри Ланки, или индуса. Аналитики   сообщают, хотя и без них понятно, что российский рынок труда нуждается в сварщиках, операторах станков, швеях, работниках складских предприятий, разнорабочих. Огромный дефицит кадров наблюдается в логистике, строительстве, легкой промышленности. Но   специалистов в эти отрасли  почему-то стали искать  в Индии, Бангладеше, Бутане, а  про наше СНГ  забывают, и это очень странно. Полагаем, что тут сложился определенный стереотип и это очень плохо. 

При этом, преследования мигрантов  ужесточаются: сумма штрафов, взысканных с них за административные правонарушения, составила  в прошлом  году 5,7 млрд рублей, что на 66,7% больше, чем в 2024 году. 

Пока в   миграционной политике  нашего   региона не особо  видно  позитивных сдвигов: мигрант  для власти по прежнему  человек, за которым надо  пристально наблюдать, при этом ограничивая его во многом, в том числе и социальной адаптации, в трудоустройстве. Правильно ли это,  и разве   у власти  имеются другие варианты для пополнения рынка труда, кроме как с помощью мигрантов?

Говорят  о миграционной политике много,   совещаний на эту тему  хватает. Например, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров проводил заседание совета, участники которого обсуждали реализацию государственной миграционной политики и социально-культурной адаптации мигрантов. Обсудили, а что сделали?   Видимо,  чиновники  на местах  стараются продемонстрировать  выполнение  требований  Президента   Владимира Путина,  поручившего   следовать   новой концепции миграционной политики,  ключевые направления которой, это  безопасность общества и граждан, сбережение российской культурной идентичности, поддержание межнационального и межрелигиозного мира и согласия? Но видят ли при этом,  в них работников?

Самостоятельное   ли это было решение губернатора Бусаргина  на запрет  привлечения  иностранных трудовых мигрантов для работы в сфере обслуживания?  К подобным запретам руководители  прибегают почти во всех  регионах страны: так на местах   проводят в жизнь «миграционную политику».  Полагаем, что это  перегиб власти на местах в понимании  реализации миграционной политики   Президента,  в основном  в плоскости  запретительной.

Согласитесь,  тот же таксист таксисту рознь, или повар работник сферы обслуживания.   Стоит ли всех   под одну гребенку чесать, ставя всем абсолютно  запреты?  Прекрасный плов делает узбек в кафе на Соколовой возле   автосервиса ЮносАвто.  Но так теперь и узбека того  не будет,  и  самого кафе, которое подпадает под снос: тут решено   обустроить  парк!

 Получается, мигранты   только и пригодны, по мнению власти,  улицы подметать?  Разве это справедливое отношение к людям, которые приехали к нам зарабатывать, жить здесь, и это люди,  которые могут быть полезны  во многих  востребованных отраслях   экономики! Почему их не спешат туда привлекать, видя в них чуть ли не  потенциальных недоброжелателей к нашему государству?  С таким подходом вряд ли поднимем экономику: все запретить и только доверять мигрантам  улицы подметать и мусор убирать.

Наш регион, соседние с нами поволжские регионы, весьма   привлекательны для мигрантов: они  приезжают к нам зарабатывать, учиться, устраивать свою жизнь. И  с чем они сталкиваются?  Почти с тотальным запретом на профессию без выбора?

Сегодня на территории Приволжского федерального округа проживает  более 500 тысяч мигрантов

Это произошло на фоне роста потребности в рабочих руках.  Лидерами по числу выданных патентов на трудовую деятельность стали Татарстан (почти 50 тысяч), Нижегородская (около 31 тысячи) и Самарская (более 28 тысяч) области, а также Республика Башкортостан (более 22 тысяч). А… Саратовская область  плетется по этому показателю  в хвосте,  как будто бы мы не нуждаемся в рабочих руках.  Причину этого озвучил сам же губернатор Бусаргин, сказавший на совещании по проблемам миграционной политики:

 «Введены ограничения на работу мигрантов на основании патентов по нескольким социально значимым видам экономической деятельности, в том числе по общественному транспорту и здравоохранению».

Вдумайтесь в слова губернатора: «по нескольким социально значимым видам экономической деятельности» введено  ограничение для мигрантов. Сможет ли Саратовская область  с таким запретительным подходом  сделать существенные шаги в развитии экономики, бизнеса?  Наш регион, например,  и так в числе самых последних в России по развитию строительной индустрии, что подтвердила недавно опубликованная официальная статистика.

Посмотрите, сколько   в Саратовской области, которая всю свою историю была и остается  сельскохозяйственным регионом, невостребованных  земель, брошенных деревень.  И  все это нуждается в рабочих  руках, но почему сюда не привлекают мигрантов? Если посмотрим историю то в Саратовскую область всегда   приезжали из других государств. Немцы по указу  Екатерины поднимали   наш регион,  потом даже создали свою автономную республику. Посмотрите другие места: Самойловка например,  вся сплошь украинская, куда еще до революции приезжали украинце.  Бывший совхоз «Рефлектор» в Заволжье- туда переселялись чехи.  И всем находилось место, все они работали во благо   региона нашего, почему мы забываем историю традиции?

По данным Росстата, на конец 2025 года потребность в кадрах достигала 2,7 млн человек, какова эта цифра в размерах Саратовской области точно не известно.   Сегодня по данным статистики, каждая третья компания в России уже привлекает для работы  иностранцев. Да,  при этом 13% работодателей рассматривают кандидатов из Африки и Индии, говорится в исследовании «Работы.ру» и «СберПодбора».  Но почему забывают о наших друзьях из СНГ?   Ведь индуса или африканца еще  научить говорить по-русски надо,  да  и  о  нашей культуре  житель Африки или Индии ничего совсем не знает,  в отличие от того же  узбека или таджика, который имеет о ней представление и понимание, какие то знание от родителей живших еще при СССР.

Бизнесу, экономике,  не хватает людей, и  на этом фоне  наша страна становится всё более привлекательной  для мигрантов: в 2026 году квота на работников из визовых стран увеличена до 279 тыс., на 19% больше, чем годом ранее.

 

А что в Саратовской области?

 

 К концу прошлого года  в Саратовской области наблюдался дефицит кадров в таких  отраслях, как  торговля, производство и сервисное обслуживание. Но на работу в  эти отрасли  мигрантам, в основном,  решением власти   поставлен запрет в Саратовской области.  Парадокс: миграционная политика в нашем регионе сводится не к развитию   использования мигрантов,  как  рабочей силы, а  к запрету на   использование на рынке труда   этой рабочей силы.

Посмотрите, как «приложили» к этому руку недавно  депутаты Саратовской областной думы совместно  с Министерством труда и социальной защиты на  заседании комитета по бюджету, налогам и собственности. Они рассмотрели законопроект… о повышении стоимости патента для трудовых мигрантов. Теперь, 2026 году,  коэффициент для мигрантов, работающих по патентам, составит  9323 рубля в месяц. Это значит, что  если мигрант будет получать заработную плату выше среднеобластной, то  размер патента будет увеличен до суммы, которая составит 13% от заработной платы. Можно ли при таких условиях  повышения размера патента для мигрантов  добиться эффективного пополнения   рынка труда в регионе  свежими    рабочими кадрами?   И здесь, кстати, присутствует не только материальная составляющая, но и моральная- неуважительный  принцип отношения к мигрантам, как к гостям нашего региона, как к работникам.

Полагаем, что  такие  меры со стороны власти    только   отбивают  охоту у потенциальных работников. Разве это разумная миграционная политика?  Но никому даже в голову не приходит мысль,   что наоборот, для мигрантов уместно было бы  вводить льготы. Да, безусловно они едут к нам зарабатывать, но одновременно с этим разве они не способны  поднять нашу экономику,  развить бизнес?

При этом, в структуре   правительства Саратовской области есть такие профильные министерства, как министерство труда и социальной политики, министерство инвестиционной политики,  министерство внутренней политики.   Каков   конкретный вклад этих   министерств  в развитие миграционной политики в   Саратовской области? Вы слышали что-нибудь о разрушенной деревне, в которой бы  таджики,  узбеки или киргизы   строили и развивали фермерское хозяйство?  А ведь представители этих народов прирожденные земледельцы скотоводы. Или, весь их  потенциал,  как власть видит,  состоит  только в  их умении подметать улицы?    Правильно ли это, ведь   часть из мигрантов связывает свое будущее с нашим регионом. Это наши будущие сограждане, наши будущие  земляки, и соответственно,  к ним должно быть подобающее   отношение,  если хотите, даже  опека и  забота. 

Ведь это  на языке чиновников не только «человеческий ресурс», но и прежде всего- люди.

Будет время,  сходите в Парк Победы,  посетите    «Национальную деревню»: узбекское, таджикское, киргизское подворье… Когда-то мы  жили все одной семьей и    дружно,  так что мешает   это продолжать  и сегодня? В какой лодке вы плывете господа парламентарии?

 

Борцу с  проститутками не до серьезных законов

 

Часто  людям  власть напоминает о «лодке»,  в которой мы все плывем.  Граждане понимают, что когда  стране  плохо, надо держаться в одной лодке, иначе не выберемся к берегу. А представители власти?  Нет ли в этой лодке  лишних и бесполезных? Не поэтому ли, лодка в которой мы плывем все вместе,  если пока и не тонет,  то давно дала течь? Не с подачи ли таких пассажиров в лодке, как например,   депутат Госдумы Милонов происходит? Что пользы народу от таких депутатов, которые   придумывают какие угодно дурацкие законы к роме тех что нужны людям: поддержка бизнеса,  налоговая и миграционная  политика…

Например, Милонов, комментируя заявление Минпросвещения о том, что детям мигрантов нельзя запретить бесплатно учиться в школах, сказал, что  гастарбайтер может лишь «аккуратно заплатить за патент и своевременно покинуть нашу страну».

Он же предлагал в свое время проституток   лишить всех  прав, отнять  паспорта, запретить им выходить замуж, создать публичный список проституток с адресами: «Она кто? Она тварь!» - сказал в эфире радиопрограммы  Милонов.

Или вот их последних его заявлений:  «сейчас не время ездить за границу», и  что россиянам нужно отдыхать внутри страны из-за сильной геополитической напряженности. Или другая его инициатива: Милонов захотел запретить россиянкам носить стринги в открытых бассейнах и на городских пляжах.

Что же ждать от таких депутатов, если они несут в стенах Госдумы такую ахинею, вместо того,  чтобы принимать реальные   законы  о развитии бизнеса в стране,  о налогах о поддержке  предпринимателей, законы о   вменяемой, а не запретительной   миграционной политике в стране….

В сентябре  в стране пройдут  сентябрьские выборы в Госдумы, и хотя многие из нас понимают, как  именно они проходят и в чью пользу,  нашим гражданам следует сделать правильный выбор и не ошибиться  с выбором депутатов.  И  уж точно, не отдавать    свой голос  таком  борцу с проститутками и со стрингами, как Милонов.