"Сказочники" ведомства Красновой

Саратовская налоговая продолжает работать по шаблонам, убивающим саратовский бизнес. Главный принцип работы, как показывает судебная практика ведомства Красновой: «нагнуть», запугать, и разорить необоснованными претензиями, из которых «дробление» бизнеса, и «доначисления», самые любимые

Во многих регионах России бизнесу дают возможность развиваться, но в Саратовской области такой возможности не дают, а главным «душителем» бизнеса, если судить по искам и претензиям , является областная налоговая служба, которой до сих пор по недоразумению продолжает руководить Краснова, отличившаяся тем, что за годы руководства несколько сотрудников налоговой были осуждены за различные преступления.

Почему в Саратове не так, как во многих регионах РФ, где суды вдумчиво подходят к оценке претензий налоговиков о так называемом называемом «дроблении» бизнеса?

Арбитражные суды в регионах России, в отличие от Саратовской области давно не видят криминала в том, что совпадают IP-адреса фирм. Однако, в Саратовской области, если две или три фирмы сидят в одном офисе, это уже жуткий криминал, нарушение всех планетарных законов и правил и «дробление» бизнеса!

Судьи в Арбитражного суда Саратовской области судят в подобных случаях по шаблону: раз налоговая в иске указывает, на совпадение IP-адреса, как на доказательство «дробления», то суд безропотно соглашается с этим, не разбираясь в специфических деталях.

Может ли быть доказательством в суде «дробления» бизнеса совпадение IP-адресов?

Недавно налоговая инспекция совершила очередной «подвиг» по разрушению бизнеса: нашла фирмы-прокладки в обороте известной саратовской фирмы ООО "Северный ветер", поставляющей оборудование Газпрому. Эта фирма с необоснованными претензиями ФНС не согласилась, и инициировала серию судов с налоговой из-за неадекватных явно, доначислений налогов на крупную сумму.

В иске, представленном в Арбитражный суд Саратовской области в феврале, ООО «Северный ветер» оспаривает и требует признать незаконным решение МРИ ФНС России №21 по Саратовской области: инспекция доначислила фирме 30,3 млн рублей НДС, штраф составил 12,1 млн рублей.

Как посчитали «сказочники» из налоговой, фирмой был создан формальный документооборот с целью получения необоснованной налоговой экономии. По убеждению судьи Арбитражного суда Саратовской области Ю.П. Огнищевой, ряд фирм были искусственно введены в цепочку поставок между ООО «Северный ветер» и реальным производителем оборудования. Судья признала правильным произведенный налоговой инспекцией расчет доначислений.

Одним из доказательств этого, по мнению судьи, являлось совпадение IP-адресов, по которым осуществлялось управление банковскими счетами между несколькими фирмами. В итоге, суд пришел к выводу, что "Северный ветер" умышленно исказил сведения о фактах хозяйственной жизни путем создания формального документооборота с контрагентами.

А если бы дело этой фирмы рассматривалось не в Арбитражном суде Саратовской области, а в другом регионе, в котором судьи не считают совпадение IP-адресов доказательством «дробления» бизнеса?

Что говорит практика, и почему совпадение IP-адресов не рассматривается в судах в качестве доказательства «дробления» бизнеса?

Если у налогоплательщика и его контрагента один IP-адрес

Случаи использования налогоплательщиком и его контрагентами одного IP-адреса налоговики считают безусловным доказательством получения им необоснованной налоговой выгоды. Они рассуждают так: идентичность указанных адресов означает, что фактически перечисление денежных средств совершалось от имени разных юридических лиц с одного компьютера одними и теми же физическими лицами, что в принципе невозможно при отсутствии взаимозависимости. А взаимозависимость проверяемого лица и контрагента или подконтрольность одного другому, по версии контролеров, свидетельствует о согласованности действий этих лиц с целью получения дохода исключительно или преимущественно за счет налоговой выгоды.

Что говорят специалисты?

С развитием технологий, то есть сетей, к которым можно подключиться иногда совершенно беспрепятственно и бесплатно, факт совпадения IP-адресов, уже нельзя рассматривать в качестве безусловного доказательства получения проверяемым лицом необоснованной налоговой выгоды. Вникая в технические правила формирования и присвоения IP-адреса для выхода в Интернет, суды все чаще стали отклонять доводы налоговиков о нереальности совершенных операций в связи с использованием проверяемым налогоплательщиком и его контрагентом одного IP-адреса при электронных расчетах с банком.

На какие нюансы судьи обращают внимание?

IP-адреса необходимы для оказания услуг по передаче данных (предоставлению мобильного и фиксированного Интернета абонентам). IP-адрес является уникальным идентификационным номером компьютера, подключенного к какой-либо локальной сети или Интернету. Иными словами, это личный номер в компьютерной сети, представленный четырьмя десятичными числами в диапазоне от 0 до 255. Эти четыре числа разделены точками (к примеру, 194.148.5.35). Первые два числа адреса определяют номер сети, последние два – номер узла (компьютера).

При каждом подключении пользователь Интернета получает от провайдера один и тот же номер сети, а вот уникальный номер компьютера (узла), с которого осуществляется выход в сеть, каждый раз может меняться. Частое совпадение первых цифр в IP-адресе указывает на то, что компания и ее контрагенты имеют территориально близкие друг к другу точки доступа. Совпадение же всех четырех чисел позволяет почти со 100%-й уверенностью утверждать, что все лица использовали одну точку доступа для выхода в Интернет (но все-таки почти).

Само по себе совпадение указанных адресов не может достоверно и безусловно свидетельствовать о подконтрольности и согласованности действий налогоплательщика и его контрагентов.

IP-адреса бывают двух видов – статические и динамические. В большинстве случаев для подключения к сети применяются динамические IP-адреса, что дает провайдеру возможность обслуживать больше клиентов, чем реальное количество свободных адресов, находящихся во владении провайдера. В результате динамические IP-адреса соединения с Интернетом могут совпадать у весьма значительного числа устройств связи, если подключения к сети Интернет были осуществлены в разное время. Словом, одинаковый динамический IP-адрес – это отнюдь не один компьютер, а чаще всего сервер, расположенный, например, в офисном здании.

Статический IP-адрес

Данный адрес назначается устройству в сети на постоянной основе, не меняет свое значение с течением времени и всегда идентифицирует одно и то же устройство, которому был назначен изначально

Динамический IP-адрес

Этот адрес является изменяемым (непостоянным), назначается автоматически при каждом подключении устройства к сети и используется в течение ограниченного промежутка времени (до завершения сеанса подключения к сети)

Как организациям удается объяснить такие технические совпадения IP-адресов? Какими понятиями стали оперировать суды при рассмотрении подобных споров? Какие дополнительные доказательства позволяют убедить арбитров в «случайном» совпадении адреса выхода в Интернет через один и тот же узел?

Общий IP-адрес не всегда является доказательством получения необоснованной налоговой выгоды

Как упоминалось ранее, в правовой практике появились судебные акты, в которых арбитры подробно исследуют нюансы формирования и присвоения IP-адресов, используемых для выхода в Интернет налогоплательщиками и их контрагентами. Выводы зачастую зависят от того, какой именно IP-адрес (статический или динамический) использовали стороны сделки для подключения к системе «клиент – банк».

Приведем еще несколько примеров характерных судебных актов.

Постановление АС ЦО от 28.08.2017 № Ф10-3248/2017 по делу № А64-8137/2015.

Отклоняя доводы налогового органа о нереальности поставок семян подсолнечника от компании-контрагента в связи с использованием обществом и компанией-контрагентом одного IP-адреса при электронных расчетах с банком, суд учел аргументы налогоплательщика о том, что выход в Интернет с использованием диапазона IP-адресов мог осуществляться любыми лицами с любого устройства, подключенного к конечному оборудованию абонента (общества) как посредством локальной сети, так и с использованием сети wi-fi (беспроводного доступа). Арбитры пришли к такому выводу: использование одного IP-адреса (который без использования ключа электронной цифровой подписи клиента не является средством идентификации клиента автоматизированной системы расчетов) само по себе не может служить основанием для признания полученной обществом налоговой выгоды необоснованной.

2.Постановление АС ЦО от 04.05.2017 № Ф10-1268/2017 по делу № А54-6206/2015 по делу Торгового дома станкостроительного завода из Рязани.

Оценивая довод налогового органа об использования налогоплательщиком и его контрагентами для подключения к Интернету единого IP-адреса, суды отметили: IP-адрес не позволяет идентифицировать персональный компьютер в электронно-коммуникационной сети, либо конкретного пользователя, а означает лишь уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети. Узел сети – это устройство, соединенное с другими устройствами, часть компьютерной сети. Узлами могут быть компьютеры, мобильные телефоны, карманные компьютеры, специальные сетевые устройства, такие как маршрутизатор, коммутатор или концентратор.

При этом арбитры детально исследовали информацию, предоставленную интернет-провайдером и учреждениями банков, оказывавшими спорным контрагентам услугу пользования сервисом «банк – клиент».

В частности, они учли пояснения:

ОАО «Сбербанк России» – о том, что авторизация клиентов в банке производится не по IP/МАС-адресам, а по логинам, паролям и ЭЦП. Фиксируемая на оборудовании банка информация об IP-адресах может соответствовать как компьютеру клиента, так и сетевому оборудованию клиента или провайдера клиента. В большинстве случаев IP-адрес компьютера клиента является динамическим и может меняться в разные сеансы связи;

ОАО АКБ «Пробизнесбанк» – о том, что банк не располагает сведениями о реальном местоположении компьютера, с которого производились платежи одним из контрагентов общества, а также телефонном номере, который он использовал для соединения с системой «Интернет-клиент». Привязки системы «Интернет-клиент» к определенному компьютеру нет;

ОАО АКБ «Авангард» – о том, что банк не может предоставить сведения о месте установки автоматизированного рабочего места «Клиент» другим контрагентом общества, так как система «Авангард Интернет-Банк» не требует работ по установке; логирование МАС-адресов в ней не предусмотрено.

С учетом этих обстоятельств арбитры пришли к выводу, что совпадение IP-адреса свидетельствует лишь о том, что устройства, с которых совершены операции по безналичным расчетам, подключены к одному сетевому узлу (в рассматриваемом случае – находятся в одном здании). Данное обстоятельство не является однозначным доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.

3.Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского Округа от 23.11.2015 № Ф04-26535/2015 по делу № А03-23461/2014. В этом суде было рассмотрено део ОАО «Мельник»

Отклоняя доводы налоговиков о согласованности направленных на получение необоснованной налоговой выгоды действий общества и некоторых его контрагентов, суд указал следующее. Нахождение филиала общества и его контрагентов первого и второго звена (в разное время) в разных помещениях одного здания не повлияло на условия и результат финансово-хозяйственных операций между ними и не свидетельствовало о руководстве обществом деятельностью этих организаций. Диапазон IР-адресов, присвоенный оконечному оборудованию общества – маршрутизатору, мог использоваться для выхода в Интернет любыми лицами с любого устройства, подключенного к этому оборудованию как посредством локальной сети, так и с использованием сети беспроводного доступа (wi-fi) (что подтверждено интернет-провайдером).

Арбитры АС ЗСО также подчеркнули: инспекция не представила доказательства того, что необходимые для управления расчетными счетами посредством системы «клиент – банк» ключи электронно-цифровых подписей, предоставленные банковскими учреждениями организациям-контрагентам, находились в распоряжении сотрудников общества или связанных с ним лиц.

Таким образом, анализ арбитражных постановлений показывает: суды все чаще признают, что само по себе совпадение IР-адресов при отсутствии иных доказательств заведомой согласованности действий налогоплательщика и его контрагентов в использовании незаконных схем налоговой оптимизации не доказывает, что налогоплательщик должен был знать об особенностях хозяйственной деятельности контрагентов, и не позволяет вменять ему отсутствие должной осмотрительности и осторожности в выборе спорных поставщиков.

Подчеркнем: налоговикам в последнее время не удается опровергнуть довод проверяемого лица о том, что один динамический IP-адрес не означает выход в сеть с одного компьютера или из одного помещения. Убедить судей в этом налогоплательщикам помогают официальные письма из кредитных учреждений, в которых даны пояснения об организации схемы выхода в Интернет для подключения в систему «клиент – банк» в здании, где находится банк. Не будут лишними в данном случае и пояснения компаний-провайдеров или экспертов в этой сфере.

Судьям Арбитражного суда стоило бы обратить внимание на эту практику коллег из других регионов России, дабы избежать вынесения незаконного решения.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Почему подобная практика сложилась только в Саратове? Полагаем, что вся проблема в кадровой политике госпожи Красновой, набравшей в свою команду «сказочников», которые могут составить «сказочный» иск из несуществующих, оторванных от реальности фактов, а судьи идут по шаблону: не проверяют, не оценивают объективно доказательства, верят «сказкам».

Претензии ФНС бывают оторваны от реальности и это знают все бизнесмены, кому приходилось общаться со «сказочниками» из налоговой.

Типичный пример из жизни, а не из сказки: если две или три фирмы, решили объединиться в своих усилиях, и для этого арендуют один и тот офис, в чем тут проблема которую видит налоговая и на каких основаниях налоговики обвиняют бизнес в каком-то дроблении? По логике налоговой фирмам следует разъехаться по разным городам, а потом при необходимости, руководителям, экономистам, бухгалтерам садиться на транспорт, ехать тратя время, деньги, и встречаться друг с другом в каком-то одном месте на планерках?

Цель Красновой ясна: отчитается о выполнении плана по сбору налогов, и неважно, что даже ценой уничтожения фирмы, ее активов.

Если раньше в налоговой работали профессионалы, как отмечают бизнесмены, то теперь Краснова набрала специалистов, которых назвать профессионалами своего дела язык не повернется. Если у налоговой есть претензии к бизнесу, то они должны быть обоснованными, законными, а не подтверждаться фактами совпадения IP-адресов, тем, что партнеры фирм арендуют одни и те же офисные помещения.

Однако, практика работы ведомства Красновой остается неизменной: выполнять план собираемости налогов любой ценой, даже если после будет уничтожен бизнес после необоснованных и незаконных претензий налоговой.

И разве это не является доказательством некомпетенции самой Красновой, так некомпетенции ее ставленников «сказочников»? Профессионалов Краснова уволила, а тех профессионалов, которые еще оставались, после ее прихода на работу в ФНС, «добили» уже сами ставленники «сказочники»?

Не пора ли компетентным органам обратить внимание на это? Проблема уничтожения бизнеса руками «сказочников» ведомства Красновой, полагаем давно уже должна стать предметом реагирования и разбирательства со стороны Генерального прокурора Краснова.