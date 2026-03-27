Костлявая рука кадрового голода

26 марта 2026 года вице-губернатор Михаил Исаев подписал распоряжение правительства Саратовской области об утверждении перечня организаций, испытывающих потребность в привлечении работников, и перечня приоритетных отраслей экономики. Знакомство с этим документом привело нас в состоянии грусти и печали. Всего в перечне насчитывается более шестидесяти промышленных предприятий Саратовской области. В список вошли почти все известные и наиболее крупные промышленные организации региона

О том, что промышленный комплекс области остро нуждается в кадрах, говорят постоянно, но воз и ныне там. Даже несмотря на то, что на ряде некоторых предприятий два года тому назад повысили заработную плату, работников все равно не хватает, особенно квалифицированных. Попытки власти оживить систему подготовки рабочих кадров предпринимались, но для того, чтобы обеспечить потребности заводов понадобятся годы и годы.

Даже “закрепощение инженерных работников” на три года посредством выдачи им единовременного пособия от 200 до 300 тыс. рублей, ситуацию кардинальным образом не поменяли. Кадров все равно не хватает. И не будет хватать, - скажем мы, - ибо взять их негде.

Десятилетия (!), в течение которых проводилось игнорирование не только системы подготовки кадров, но и некомпетентное отношение к рынку труда, создали условия для кадровой деградации промышленного потенциалы региона. Пренебрежительное отношение к людям, низкая заработная плата, заморозка рынка рабочей силы, едва ли не плановая ликвидация организаций, готовящих кадры для промышленности, сделали свое дело.

Приведенный в этой публикации список предприятий, нуждающихся в в рабочих и инженерных кадров различного профиля и отраслей, - удручающий. Он говорит нам о том, что буквально весь промышленный комплекс родной губернии умирает в результате кадрового голода. Мало того, что предприятия душат налогами, высокой процентной ставкой ЦБ, так их еще и обескровливают кадрами.

Теоретически нехватка кадров решается за счет существенного роста заработной платы. Но в современных условиях, когда, скажем, взять кредит можно под 25-30 процентов годовых, при максимальной рентабельности в 20%, ни о каком существенном росте заработной платы не может быть и речи. Невозможно при таких процентах по кредитам говорить и о росте производительности труда, хотя, если почитать бравурные отчеты министерства экономического развития Саратовской области, которые публикуются в рамках нацпроекта, то производительность у нас во многих отраслях уже достигла космических масштабов.

Не приносит (да и не принесет) своих плодов и политики импортозамещения. Просто потому, что под эту политику предприятия пытались получать деньги из бюджета, но импортозамещения так и не произошло.

Не имея возможности использовать основной рычаг решения кадровой проблемы - рост заработной платы, - предприятия Саратовской области на данный момент времени исчерпали все иные резервы роста. Главная беда кадрового голода заключается в том, что промышленные предприятия региона будут деградировать, пока не развалятся. И выхода из этого тупика не предвидится. Это коллапс. Времени Net Петр Красильников