Тревожное прошлое и настоящее Асят Выковой



Еще в далеком 2020 году Глава УФСБ Саратовской области заявил об искажении статистики позаболеваемости коронавирусом в Саратовской области из-за «просроченных» результатов тестов, ему ответила и. о. министра здравоохранения Асят Выкова. Легкий нагловатый стиль ее общения стал тогда обсуждаемой темой в саратовских СМИ



Так же и Депутат Госдумы Николай Панков поспорил с заместителем министра здравоохранения области Асят Выковой о свободных койках в госпиталях. Народный избранник заявил, что пациентам из районов сложно попасть в областные больницы. Мы понимаем, что врачи работают, но и министерство здесь должно иметь более тесную связь и иметь полную информацию. А ваш ответ, что это просто анонимки, говорит о том, что у вас этой связи просто нет. Вы не имеете на руках реальную картину», — высказал недовольство Панков в адрес чиновника министерства здравоохранения. На его претензию ответила Асят Выкова. «Реальная картина у меня есть. И я вижу, кто обоснованно туда поступает, а кто необоснованно. Иногда даже семьями хотят, „места свободные есть, давайте мы вызовем ‚скорую‘ и давайте мы все ляжем“ и так далее», — ответила она ему на обвинения.Такое обвинение в адрес жителей региона наверняка является новеллой современного здравоохранения. ВыковаА. обвинила жителей области , что они хотят просто полежать всей семьей в больнице. Аплодисменты!

Вполне возможно что употребление «в медицинских целях» горячительных напитков принесло в дальнейшем дурную славу Выковой, когда в то время, Министрздравоохранения Саратовской области господин О.Костин(близкий друг А. Пригарова осужденного по уголовной статье) написал в своем аккаунте «Прошу не реагировать некоторое время на сообщение от моего заместителя Выковой»– в дальнейшем тему попытались смягчить указам что аккаунт Выковой был взломан. Трудно представить себе злоумышленников, которые потратили значительное время что бы взломать аккаунт простого регионального чиновника.

В базе решений судов РФ Выкова А. так же упоминается неоднократно. Привлекалась она и к административной ответственности Дело № 12-422/2025 за халатное отношение по обращениям граждан Саратовской области, и сколько бы не пыталась она убедить суд, мол люди могут и подождать, карающий меч правосудия все же опустился на ее голову. Любимая тактика Асят это виртуозно перекладывать ответственность на нижестоящих по пищевой цепочке, которую она умело выстроила за время нахождения на различных постах в здравоохранении. По всей видимости, краткая\ память не позволяло ей вспомнить о своих служебных обязанностях и осознать, что единственным мерилом деятельности чиновника является результат а не написание писем и сбор слухов. с 2020 года Асят работала - заместителем министра по организации оказания медицинской помощи взрослому населению, а также курировала вопросы лекарственного обеспечения.5 лет, только задумайтесь 5 лет чиновник курировал вопросы лекарственного обеспечения и мы сегодня имеем в области такую картину.

Проблема, надо отметить не новая. Как писал News.ru, в октябре 2018 года в Саратовской области разгорелся скандал (https://news.ru/zdorov-e/devushka-saratov-umerla) из-за гибели больной сахарным диабетом, которой не хватило льготных лекарств. После этого министр здравоохранения региона Владимир Шульдяков (https://news.ru/obshestvo/detskim-klinikam-saratova-hoteli-kupit-uzi-dlya-zhivotnyh) ушёл в отставку «по собственному желанию».

Вопрос о нехватке инсулина в 2019 г., в Саратове дошел до Кремля. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в администрации ничего не знают о перебоях с поставками препаратов. Министерство здравоохранения РФ не сообщало о сложностях с обеспечением дорогостоящими лекарствами. Однако им направят соответствующий запрос, сказал Песков журналистам.

Еще в бытность своего министерства Костин заявлял, что доля граждан, отказавшихся от социального пакета (бесплатных льготных лекарств вместо денег) в рамках обеспечения за счет федерального бюджета, составляет более 84% (144 014 человек). Напомню, сто это 2021 год! Тем временем, в 2021-м году в Саратовскую область поступило препаратов для льготного лекарственного обеспечения на сумму всего-то 846 млн. рублей, выписано и обеспечено только лишь 7 тысяч рецептов на сотни тысяч больных саратовцев. Костин признает: «Число людей диагнозом «диабет» катастрофически растет с каждым годом, в Саратовской области - в среднем на 5%...Объем средств областного бюджета, направленный на лекарственное обеспечение данной категории, составил более 292 млн. рублей. Лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения обеспечено более 65 тысяч больных сахарным диабетом». Ой ли ? Бывают, конечно, чудеса. После долгих боев с врачами они «милостиво» выпишут вам, например, дешевый (но бесплатный!) метформин, который диабетику 2 типа, как мертвому – припарка. А настоящих эффективных лекарств типа «випидия» или «форсига» у нас диабетику ждать не приходится. Они дороги. У Костина и компашки – другие приоритеты. Напомню, что в этот период А.Выкова уже работает в Министерстве здравоохранения. Еще в 2021 году, Депутат Вадим Рогожин предложил министерству более тщательно заниматься планированием лекарственного обеспечения в аптеках, ведь известно, что у производителей есть прогнозы на то количество лекарств, что поставят в конкретном месяце.

«Под это должен проходить мониторинг, а позже доводить информацию до поставщиков и до аптек, и регулировать тем самым поставки лекарств, в том числе которые нужны. В чрезвычайной ситуации, где оказалась страна, должно быть более жесткое государственное регулирование бизнеса, который занимается лечением людей»,- сказал Рогожин.

Кстати, стоит отметить, что лекарственное обеспечение - это, в первую очередь, компетенция Росздравнадзора, но представители этого ведомства на совещание почему-то не явились.

Оставляем на суд читателей оценку деятельности чиновника Асят Выковой , которая с маниакальным усердием не хочет признаться в своем участии в сложившейся ситуации по лекарственному обеспечению на территории Саратовской области в период своей деятельности на посту заместителя министра здравоохранения курировавшего вопросы лекарственного обеспечения. Асят Выковой нужно перестать передергивать факты обвинять Прокуратуру, Следственный комитет, Министерство, раскаяться и взять на себя смелость признать свои просчеты и недоработки на столь ответственном посту в период своей работы. Все свои соображения по поводу Вашего неутомимого труда на должности замминистра можно будет в полном объеме поведать в Саратовском областном суде.



P.S.



Сегодня производится модернизация системы льготного лекарственного обеспечения в Саратовской области. Теперь медицинские организации могут планировать выдачу препаратов на несколько месяцев вперед.

Анализ показал, что на каждого жителя региона выделяется на 80% больше средств из бюджета, чем в Пензенской области, и на 25% больше, чем в Самарской. В 2026 году объем финансирования увеличен до 6,2 миллиарда рублей, что полностью соответствует потребностям региона, как стало известно из официальных источников. система льготного лекарственного обеспечения была значительно перестроена благодаря решениям региональной власти и поддержке губернатора Романа Бусаргина. Результаты уже видны: по сравнению с началом 2026 года количество рецептов на отсроченном обслуживании сократилось на 35%. Увеличенные поставки с аптечного склада позволяют закрывать потребности медицинских организаций на несколько месяцев вперед.

Саратовская область впервые присоединилась к совместным торгам с другими регионами, что помогает экономить бюджет за счет увеличения объемов закупок и снижает риски срыва аукционов. Понятно для всех здравомыслящих жителей, что нужно время разрубить этот гордиев узел, а мы будем наблюдать надеяться и оценивать региональные усилия в этом направлении.












