В Балаково нарушают грубо права собственника

Как можно развивать бизнес, если не соблюдается элементарного: нарушаются права собственника? Владелец имущества не может им пользоваться, потому что его незаконно удерживают. И это происходит сейчас в Балакове. Жалобы в правоохранительные органы не то что, не помогают: на них даже не дают ответов, не реагируют. И собственнику приходится идти в суд, чтобы там доказать, что у него есть имущество, и что его незаконно удерживают

Это произошло с бизнесом семьи из Балаково Каджоян. В Балаковском районном суде Саратовской области рассматривается исковое заявление ООО «ДСК «Мегастрой». Ответчик в суде предприниматель Желтяков Владимир Дмитриевич.

Истец доказывает в суде очевидный факт, который в доказательствах не нуждается: автокран, щебень, цемент, всегда принадлежал и продолжает принадлежать фирме ООО «ДСК «Мегастрой». Истец просит истребовать автокран из чужого незаконного владения. Фирме «ДСК «Мегастрой» он принадлежит на праве аренды.

Вот он, цемент и щебень на снимках. Сегодня кран находится на базе по адресу: Балаково, улица Промышленная, дом 3 ( охраняемая площадка, принадлежащая/администрируемая Желтяковым Владимиром Дмитриевичем).

Ранее эта база, площадью шесть гектаров, принадлежала Каджояну, а потом этот участок им был продан Желтякову. А кран остался на месте. И не только он, но еще и имущество фирмы: гравий, песок, как можно видеть на фото.

«ДСК «Мегастрой» неоднократно пыталось получить доступ, как указывается в исковом заявлении, «к своему транспортному средству для его эксплуатации, однако работниками базы Желтякова В.Д. был ограничен доступ на территорию».

Имущество не отдавали, и не отдают до сих пор. Неоднократные жалобы собственников имущества в правоохранительные органы результатов не дали: в Балакове факт удержания чужого имущества считается явлением нормальным.

Теперь владелец имущества лишен возможности использовать принадлежащее ему на основании договора аренды автокран. При этом собственник крана терпит немалые убытки.

Интересное в этой истории еще то, что ООО «ДСК «Мегастрой» при этом продолжает выполнять свои обязательства по оплате аренды, но лишен фактического владения транспортным средством и не может им пользоваться.

Еще 6 февраля 2026 года истец направил Претензию об истребовании имущества из незаконного владения и требовал:

«1. Безотлагательно обеспечить беспрепятственный доступ представителя Истца к Транспортному средству и предоставить возможность вывезти транспортное средство с территории по адресу: г. Балаково, ул. Промышленная, д. 3

Либо добровольно передать Транспортное средство Истцу или его представителю путем согласования времени и даты передачи».

Прошло два месяца, кран так и стоит на чужой территории, а собственнику забрать его не дают. Хотя, срок для добровольного исполнения требований претензии был установлен 10 календарных дней с даты получения претензии.

Нарушен закон, тогда как согласно ст. 301 ГК РФ, собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

Лица, контролирующие базу, продолжают удерживать транспортного средство Ответчика, в чем убедился автор этих строк: на него спустили стаю собак, когда он прошел на базу и сфотографировал кран и горы цемента, щебня.. Охранники мотивировали свой поступок фразой: «частная собственность». Никто и не оспаривает этот факт, но на этой частной собственности находится другая частная собственность: кран, щебень, цемент. Почему то, что по закону и по праву принадлежит фирме, добровольно не отдают собственнику и нарушают грубо его права, охраняемые Законом? Почему он должен тратить время, ресурсы, доказывая в суде теперь очевидный факт: кран , цемент, щебень, принадлежит его фирме.

В исковом заявлении собственник просит суд: «Истребовать из чужого незаконного владения Желтякова Владимира Дмитриевича в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ДСК «Мегастрой» – транспортное средство: автокран, марка КР № 300 C, регистрационный номер 0932 СУ 64».

В уточнениях к исковому заявлению указывается, что ответчик Желтяков В.Д. незаконно удерживает не только указанный в иске автокран, но и иное имущество: щебень и цемент.

Общий объем цемента 180,627 тонн, а общий объем щебня различных фракций и марок составляет 5 120,72 тонн.

Стоит отметить еще раз, что и цемент, и щебень, и строительный кран оказались на территории базы, находящейся теперь во владении Желтякова В.Д., в связи с тем, что ранее данная база принадлежала семье Каджояна Г.В.

Впоследствии он, и члены его семьи, находясь, как сказано в уточнении к исковому заявлению, «под влиянием заблуждения, заключили договор купли-продажи указанной базы. В результате совершения сделки имущество, принадлежащее ООО «ДСК «Мегастрой» фактически оказалось в незаконном владении Ответчика».

История, как мы видим явно незаконная: база была продана, но на ее территории осталось имущество фирмы, бывшего владельца базы, которое ему не отдают! На каком основании и почему правоохранительные органы на неоднократные жалобы не реагируют?

За весь период незаконного удержания автокрана ООО «ДСК «Мегастрой», как добросовестный арендатор, продолжал нести и несет расходы по оплате аренды автокрана перед арендодателем – ООО «ПРОМТРАНСПОРТ. Автокран, находится на территории базы с 8 апреля 2025 года( по договору, а фактически, он стоял тут еще раньше). Следовательно, с этой даты Желтяков, купивший базу, несет ответственность за создание препятствий в возврате имущества истцу.

Истец произвел перерасчет суммы понесенных убытков (расходов на аренду) за период с 8 апреля 2025 года по 1 апреля 2026 года и общая сумма расходов (убытков) истца за указанный период составила: 733 348 (семьсот тридцать три тысячи триста сорок восемь) рублей 28 копеек. В том числе сумма НДС: 123 196 (сто двадцать три тысячи сто девяносто шесть) рублей 60 копеек.

Это прямые убытки ООО «ДСК «Мегастрой», возникшие вследствие невозможности эксплуатации имущества по вине ответчика.

Что теперь решит суд при очевидных доказательствах вины нового собственника базы? Примет ли суд справедливое решение, будет ли и когда будет истребовано из чужого незаконного владения Желтякова Владимира Дмитриевича в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ДСК «Мегастрой» кран, щебень, цемент?

Как скоро суд примет решение о взыскании с Желтякова Владимира Дмитриевича в пользу ООО «ДСК «Мегастрой» убытки, понесенные в виде арендных платежей о которых мы сказали выше?

Почему подобная история стала возможна в Балакове и почему истец вынужден доказывать очевидные факты в суде?

Правоохранительная система в Балакове не способна защитить права собственника, перекладывая при этом всю ответственность на суд в Балакове.

А прокуратура, полиция, администрация города? Это просто в Балакове «декоративные» органы, имитирующие соблюдение законности?

Направим данную статью в СК РФ и Генеральную прокуратуру и пусть эти организации объяснят теперь правоохранителям Балаково, что права собственника нарушаться не должны, потому как охраняются Законом.