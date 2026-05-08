Ведомство Красновой планирует уничтожить еще одно предприятие

Арестованы счета у известного и преуспевающего саратовского завода «Газпроммаш» с выручкой без малого 2,5 млрд рублей.

Чем на этот раз бизнесу не угодил ведомству Крановой? Видимо, не выполняется план по сбору налогов за второй квартал этого года?

«Газпроммаш» разумеется, оспаривает в суде арест счетов: МРИ ФНС №8 приостановило операции предприятия по счетам сразу в 5 банках для взыскания 173,5 млн рублей. Уведомление о взыскании предприятие Размика Агабабяна, который является учредителем, налоговая выслала 11 марта. «Газпроммаш» просит областной арбитраж обязать налоговую устранить допущенные нарушения прав и интересов предприятия, и предоставить отсрочку уплаты госпошлины до окончания рассмотрения дела. Так же, «Газпроммаш» подал ходатайство о приостановке действия требования ФНС.

Кроме того, «Газпроммаш» обратился в Арбитражный суд Москвы, предъявив претензию к МИ ФНС по управлению долгом. Завод оспорил отказ в предоставлении ему рассрочки по уплате задолженности.

Чем не угодил ведомству Красновой «Газпроммаш» крупный производитель нефтегазового оборудования?

Будем наблюдать, чем завершится еще один процесс по уничтожению крупного и успешного саратовского бизнеса.

Интересно, когда лично Краснова со своей командой угомонится и когда правовой оценкой ее действий по целенаправленному уничтожению бизнеса всерьез займутся правоохранительные органы: федеральная служба безопасности, прокуратура, следственный комитет.

На фото: митрополит Игнатий вручил Елене Красновой медаль в честь священномученика Германа II степени. Главного налоговика отметили "за усердные труды и жертвенное служение".

Да уж… Труды Красновой на самом деле, «усердные» и служение ее «жертвенное». Только вот, жертвой избран бизнес - основа основ государства.