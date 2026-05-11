Балаково: имущество собственника продают на Аvito

Имущество, оцениваемое во многие  миллионы рублей,   принадлежащее  фирме  ООО «ДСК «Мегастрой»  насильно удерживается на территории города Балаково (  Промышленный проезд, дом 3).

В этом мог лично убедиться сотрудник регионального СМИ  8 мая, когда  собственник прибыл по этому адресу с целью забрать  свое имущество. Но… ему этого сделать не дали.  Причем, не дал этого сделать человек без фамилии и имени, или, как он представился юристу, представляющему интересы «ДСК «Мегастрой»: «Друг семьи».  Похоже, что это был «друг семьи»   Желтяковых, видимо потому что,  Желтяков В.Д.-старший когда-то купил эту территорию базы у Ани Арутюнян, за весьма мизерную сумму, а потом  очень ловко перепродал  очень за дорого, именно вот этим людям-  тем, кто сегодня представляется «друзьями семьи».

Позже, когда сюда приехала полиция, выяснилось что этот «друг семьи», представляет фирму ООО «ДорСтрой», которая и  купила территорию базы у Желтякова,  а теперь  незаконно удерживает имущество   фирмы  ООО «ДСК « Мегастрой» на своей территории, когда-то принадлежавшей до продажи «ДСК «Мегастрой».

Причем, право собственности на имущество  подтверждается документами, однако,   собственник не имеет возможности добиться права забрать его с охраняемой площадки  и пользоваться им, неся при этом огромные убытки.

Сегодня в Балаковском районном суде идет процесс по истребованию  имущества из чужого незаконного владения.

В рамках этого дела  противоположная сторона в лице юриста Шапошникова Дениса Владимировича в суде  заявила, что имущество…   «ДСК» «Мегастрой» даже и не пыталось забрать.

Чтобы доказать, что это совсем не так и  что это неправда,   представитель    «ДСК» «Мегастрой» в присутствии адвоката, и сотрудника СМИ, прибыли 8 мая  по адресу Балаково (  Промышленный проезд, дом 3) с целью  забрать имущество.  У представителя   «ДСК» «Мегастрой»  были при этом,   все документы,  подтверждающие право собственности на имущество.

Но… к территории  базы  быстро после звонка сторожа  подъехал «друг семьи», и    забрать имущество он не позволил, сославшись, что ему  «надо позвонить и посоветоваться».  Вскоре выяснилось, что советчиком «друга семьи»  стал тот самый  юрист  Шапошников Денис Владимирович, утверждавший в суде, что собственник не пытался забрать свое имущество.

На видео  прекрасно слышно, как юрист Шапошников дает указания «другу семьи»,  что нужно  делать,  и почему нельзя  отдавать собственнику его имущество.  Чьи же   на самом деле  интересы этот юрист  пытается защитить: своего клиента Желтякова В.Д.,  Законы РФ,  или быть может, какие-то свои личные?

Тут  стоит обратить внимание, что юрист Шапошников сказал, что  в суде решается вопрос о подлинности этих документов на имущество,  хотя в суде, вопрос этот не решается, а   в суде решается вопрос именно    о возврате имущества. Почему и с какой целью именно так сказал адвокат?  Поскольку, «друг семьи» после советов  Шапошникова продолжал препятствовать собственнику в его праве забрать свое имущество, то была вызвала полиция.

Молодцы, приехали почти оперативно, но даже вмешательство полиции не помогло.

Полицейские   осмотрели  все  имущество ДСК «Мегастрой» на территории:  несколько куч  песка, щебня,  гравия, кран, бетонный завод…

 

Затем полицейские  отобрали объяснения у представителя  ООО «ДСК» «Мегастрой» и  у «друга семьи» из  ООО «ДорСтрой» о привлечении к ответственности  по факту  препятствования по возврату имущества.

Директор  ООО «ДСК» «Мегастрой»  М.А. Григорян в Объяснении сообщила, что  примерно в 2023 году  фирма завезла на базу, принадлежащую ей на праве собственности, которая впоследствии была продана Желтякову В.Д., а потом взята в аренду,  имущество: 4 кучи  щебня,  2 кучи ( 1 доломит и 1 песок),   автокран «КАТО»,  кабель трансформаторный, двигатель от бетонного завода, смазочная автоматическая скиповая лебедка…

В дополнениях, директор пояснила, что по адресу Промышленный проезд 1/1    находится имущество фирмы: примерно 4 автомашины битума, гранитный щебень (1. 700 тонн) и эмульсионная установка.

Кроме того, директор  ООО «ДСК» «Мегастрой» написала в тот же день  заявление : «Прошу привлечь к уголовной ответственности Желтякова В.Д. и  должностных лиц ООО «ДорСтрой», которые не отдают принадлежащее моей организации на праве собственности имущество».

Тем временем, пока идет суд, пока полиция отбирает объяснения, пока «друг семьи» консультируется с адвокатом и препятствует  собственнику в том, чтобы он забрал имуществе  принадлежащее ему на законных основаниях,  на   Аvito появилось от имени некоего Дмитрия ( не сына ли  Желтякова?) объявление о продаже щебня. И  что это, если  не кража и продажа чужого имущества?

Мало того, что организация  ООО «ДорСтрой» препятствует собственнику в возврате своего имущество, так с его территории теперь организована продажа чужого имущества.

Стоит сказать, что к подобным  действиям господина Желтякова В.Д.   исполнительная власть в городе Балакове,  прокуратура, следственный комитет и полиция   мер давно не принимают.  Почему?

Рынок на улице Минской,  который  Желтяков  построил  без разрешительных, документов работает, и это несмотря на  иск администрации Балаковского района с требованием снести эту самовольную постройку.

Тем самым  был создан прецедент: Желтякову  в Балакове позволено  многое.

Можно, как видим, даже  открыто продавать  чужое имущество, размещая объявление об этом на   Аvito.