В ЛИУ-15 Волгоградской области умирает осужденный

Прошло 10 месяцев с того времени, как наше издание сообщило о тяжелой ситуации заключенного Андрея Скопина который сейчас содержится в ЛИУ-15 Волгоградской области

После публикации УФСИН Волгоградской области, а затем и прокуратура Волгоградской области сообщили, что меры приняты. Да, как сообщили редакции родственники, меры были приняты, и фактически, находящемуся тогда при смерти Скопину, была оказана медицинская помощь.

Но вот снова родственники сообщают: состояние Скопина резко ухудшилось, и главная причина в том, что радикальных мер по диагностике и его лечению сегодня не делается, а ограничиваются только полумерами: таблетки, антибиотики.

Напомним, что было со Скопиным в августе прошлого года и, о чем мы сообщали в УФСИН и прокуратуру:

«Андрей Скопин инвалид 3 группы, у него тяжёлое заболевание сердца. По жизненным показаниям он был оперирован в НЦ ССХ им. Бакулева в Москве, где было сделано протезирование сердечного клапана, а в послеоперационном периоде ему был имплантирован кардиостимулятор. Срок службы аккумулятора этого клапана практически истек, но сердце Скопина еще бьется, и как долго? С марта 2024 года Скопин отбывает наказание в ЛИУ-15: лишен и свободы, и здоровья. Этот человек сегодня никому в ЛИУ- 15 не нужен: на просьбу о вывозе в медицинское учреждение и оказания срочной квалифицированной помощи руководство исправительного учреждения отвечает отписками. В соответствии с последним обследованием и официальной выпиской из истории болезни нарушены рекомендации врача, а именно при сохранении температуры более 10 дней (согласно выписке врача), необходим вывоз больного для дальнейшего оперативного вмешательства.

В полном объеме больной не обеспечивается необходимыми лекарствами: в ЛИУ-15 ссылаются на то, что их нет в наличии… В истории болезни, что возможно, у него пневмония, которую не подтвердили… Поступив в ЛИУ-15 Скопин постоянно жаловался, как указано в истории болезни, на слабость, повышение температуры до 40 градусов. Скопина срочно надо вывозить из колонии на консультацию в городскую поликлинику, больницу и проводить срочное оперативное лечение».

С того времени прошел почти год

Ничего практически не изменилось, за исключением того, что Скопину стали давать лекарства, которые присылают ему родственники. Ситуация пущена на самотек: всестороннего лечения не оказывается.

Родственники Скопина сообщают в нашу редакцию:

«У отца наблюдается ухудшение здоровья. Сильная отдышка, ходит очень плохо. Суд должен был быть 21 мая, его отменили, потому что не сделали заключение. Они оттягивают это до последнего, обещают, что вывезут в больницу на КТ, и не вывозят, ссылаясь на то, что то договор не подписан с больницей, то конвоя нет. То предлагают, чтобы мы сами доехали заключили договор, взяли пробирку и отвезли в колонию, чтобы там у него взяли кровь».

Подобное можно называть не иначе, как издевательство над больным и его родственниками, или даже откровенным саботажем, выражающемся в нежелании оказывать необходимое лечение и диагностику больному. Как можно пробирку отвезти врачу на анализы, и на этом основании сделать диагноз больному о состояния легких? Бред полный, ведь для диагностики легких, которая необходима Скопину, ему следует сделать полноценное КТ, а потом назначать полноценное лечение.

Но тем не менее, отец Скопина, выполняя указания руководства тюремной больницы, все таки поехал из Камышина в Волгоград: объехал 6 клиник и все отказали исполнять рекомендацию тюремных врачей. Что разумеется, правильно: как можно делать диагноз имея одну лишь пробирку?

Потом, 29 мая, должно было состояться еще одно судебное заседание, но его опять отменили в связи с тем, что Скопин не смог дойти самостоятельно, а в кресле ему отказали, ссылаясь на то, что он, якобы, ходячий. В тот день у Скопина температура поднялась до 40 и давление начало скакать. Температура у него в принципе держится постоянно, как и было в августе прошлого года.

До сих пор Скопина не отвозят в городскую больницу, чтобы там взять анализы, провести полноценную диагностику и КТ. Чего боится тюремное руководство? Признать свою ошибку, что проблемы с легкими у Скопина начались именно в местах заключения, где он стал задыхаться? При этом, ему несколько раз ставили диагноз на онкологию, туберкулема. Потом онкологию вроде как не подтвердили, и вроде как, туберкулемой он переболел, сказали врачи. И вот такое лечение и такая диагностика на уровне «вроде бы как». А ведь нужно немногое: отвезти человека в больницу и сделать полноценную диагностику, КТ. Что мешает, тем более, что сегодня к болезни с легкими добавились осложнения на другие органы!

Почему, не соблюдая в полной мере Закон «Об основах охраны здоровья», Скопину сегодня не оказывают полноценного лечения, а делают лишь вид, что лечат, давая ему таблетки?

Человек по всем показаниям, явно тяжело болен. Как пояснил нашей редакции авторитетный независимый эксперт, признавать Скопина тяжелобольным администрации ИТК не вполне выгодно: ведь тогда придется признавать свои ошибки при его лечении, и удовлетворить требование суда о его освобождении. А значит, показатели УФСИН могут упасть в этом случае. Значит, жизнь человека по сравнению с показателями ничего не стоит?

Редакционный запрос по изложенным фактам редакция направляет в Минздрав РФ, ФСИН России и Генеральную прокуратуру РФ. Надеемся, что тяжелобольному человеку помогут.