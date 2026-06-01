В ЛИУ-15 Волгоградской области умирает осужденный

Прошло 10 месяцев с того времени, как наше издание  сообщило о тяжелой ситуации  заключенного Андрея Скопина который сейчас содержится в   ЛИУ-15 Волгоградской области

После публикации   УФСИН Волгоградской области, а затем и прокуратура Волгоградской области сообщили, что  меры приняты.   Да, как сообщили редакции родственники, меры были приняты, и  фактически, находящемуся тогда при смерти Скопину,  была оказана   медицинская помощь.

Но вот снова родственники сообщают: состояние  Скопина резко ухудшилось, и главная причина в том, что  радикальных мер по диагностике и его лечению сегодня не делается, а ограничиваются только полумерами: таблетки, антибиотики.

Напомним, что  было со Скопиным  в августе прошлого года и, о чем мы сообщали в УФСИН и прокуратуру:
«Андрей Скопин инвалид 3 группы, у него тяжёлое заболевание сердца. По жизненным показаниям он был оперирован в НЦ ССХ им. Бакулева в Москве, где было сделано протезирование сердечного клапана, а в послеоперационном периоде ему был имплантирован кардиостимулятор. Срок службы аккумулятора этого клапана практически истек, но сердце Скопина еще бьется, и как долго? С марта 2024 года Скопин отбывает наказание в ЛИУ-15: лишен и свободы, и здоровья. Этот человек сегодня никому в ЛИУ- 15 не нужен: на просьбу о вывозе в медицинское учреждение и оказания срочной квалифицированной помощи руководство исправительного учреждения отвечает отписками. В соответствии с последним обследованием и официальной выпиской из истории болезни нарушены рекомендации врача, а именно при сохранении температуры более 10 дней (согласно выписке врача), необходим вывоз больного для дальнейшего оперативного вмешательства.
В полном объеме больной не обеспечивается необходимыми лекарствами: в ЛИУ-15 ссылаются на то, что их нет в наличии… В истории болезни, что возможно, у него пневмония, которую не подтвердили… Поступив в ЛИУ-15 Скопин постоянно жаловался, как указано в истории болезни, на слабость, повышение температуры до 40 градусов. Скопина срочно надо вывозить из колонии на консультацию в городскую поликлинику, больницу и  проводить срочное оперативное лечение».

 

С того времени  прошел  почти год

 

 Ничего практически не изменилось, за исключением того, что Скопину стали давать лекарства, которые присылают ему родственники.  Ситуация пущена на самотек:  всестороннего лечения не оказывается.

Родственники   Скопина сообщают в нашу редакцию:

 «У отца наблюдается ухудшение здоровья. Сильная отдышка, ходит очень плохо. Суд должен был быть 21 мая, его отменили, потому что не сделали заключение. Они оттягивают это до последнего, обещают,  что вывезут в больницу на  КТ, и не вывозят, ссылаясь на то, что то договор не подписан с больницей, то конвоя нет. То предлагают, чтобы мы сами доехали заключили договор, взяли пробирку и отвезли в колонию, чтобы там у него взяли кровь».

Подобное можно называть не иначе, как издевательство над  больным и его родственниками, или даже откровенным саботажем,  выражающемся в нежелании оказывать необходимое лечение и диагностику больному. Как можно  пробирку отвезти врачу на анализы,  и на этом основании сделать диагноз больному о  состояния легких?  Бред полный, ведь для диагностики легких, которая необходима Скопину, ему  следует сделать полноценное  КТ, а потом назначать полноценное лечение.    

Но тем не менее, отец Скопина,  выполняя указания   руководства тюремной больницы,  все таки поехал из Камышина в Волгоград:  объехал 6 клиник и все отказали исполнять рекомендацию  тюремных врачей.  Что разумеется, правильно: как можно делать диагноз  имея одну лишь  пробирку?

Потом, 29 мая,  должно  было состояться  еще  одно  судебное заседание,  но его опять отменили в связи с тем, что Скопин  не смог дойти самостоятельно, а в кресле ему отказали, ссылаясь на то, что он, якобы,  ходячий.  В тот день у Скопина температура поднялась до 40 и давление начало скакать. Температура у него в принципе держится постоянно, как и было в августе прошлого года.

 До сих пор  Скопина не отвозят  в городскую больницу, чтобы там  взять анализы, провести  полноценную диагностику и  КТ. Чего боится тюремное руководство?  Признать свою ошибку, что   проблемы с легкими у  Скопина  начались именно в местах заключения,  где он стал задыхаться?  При этом, ему несколько раз ставили диагноз на онкологию, туберкулема. Потом   онкологию вроде как не подтвердили,  и вроде как,   туберкулемой он переболел, сказали врачи.  И вот такое лечение и такая диагностика на уровне «вроде бы как». А ведь нужно   немногое: отвезти человека в больницу и сделать полноценную диагностику,  КТ. Что мешает, тем более,  что сегодня к   болезни с легкими добавились осложнения на другие органы!

Почему, не соблюдая в полной мере    Закон «Об основах охраны здоровья», Скопину сегодня не оказывают  полноценного лечения, а делают лишь вид, что лечат, давая ему таблетки?

Человек по всем показаниям,  явно  тяжело болен.  Как пояснил нашей редакции авторитетный независимый эксперт, признавать Скопина тяжелобольным  администрации ИТК не вполне выгодно: ведь тогда придется признавать свои  ошибки при его лечении, и удовлетворить  требование суда о его освобождении. А значит, показатели   УФСИН   могут  упасть в этом случае.  Значит, жизнь человека по сравнению с показателями ничего не стоит?

Редакционный запрос по изложенным фактам редакция направляет в Минздрав РФ,  ФСИН России и  Генеральную прокуратуру РФ. Надеемся, что тяжелобольному человеку помогут.