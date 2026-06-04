Почему директор ПАО "Газпромраспределение" ( Энгельс) пошел на поводу члена СНТ "Фрегат"?

Все знают, что с газовиками шутки плохи: у них все строго по закону. Однако, не всегда: в Энгельсском районе ПАО «Газпромраспределение» ( филиал города Энгельс) то ли по ошибке, то ли по иной причине, может поспособствовать в нарушении Постановления Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения…». Постановлением утверждены Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения. Особый пункт касается бесплатной программы социальной догазификации

Этим и решил воспользоваться в качестве «лазейки» господин А.В. Бурмин, один из членов СНТ «Фрегат» в Энгельсском районе, и направил заявку директору филиала в городе Энгельсе ПАО «Газпромраспределение» М.М.Домаренкову с просьбой провести подключение к его дому газа, то есть разрешить подключение ( техническое присоединение) к газопроводу высокого давления принадлежащего ДТСН «Мечта», расположенного на землях сельскохозяйственного назначения.

И заявителю был дан ответ: да, подключиться можно, и при этом, М.М. Домаренков особо отметил в письме как заявителю, так и председателю ДТСН «Мечта»: «Основной абонент (владелец сети газораспределения) не вправе препятствовать подключению ( технологическому присоединению) к принадлежащим ему сетям газораспределения и ( или) газопотребления при наличии пропускной способности таких сетей».

Редкий, можно сказать, случай, когда начальник газовой службы такого уровня, как М.М. Домаренков, вот так запросто, без лишних бюрократических проволочек дает разрешение простому заявителю подключить бесплатно газ к дому. Дело хорошее, человек имеет права на удобства в доме, но если это не противоречит законам. А что произошло здесь? Заявитель Бурмин указал в заявлении на имя М.М. Домаренкова, что его дачный дом находится в Энгельсском районе, в Приволжском муниципальном образовании. Но это совсем не так! То ли заявитель это сделал намеренно, то ли по незнанию, но так или иначе, он ввел М.М Домаренко в заблуждение. Дом Бурмина находится на землях сельхозпоселений, как и все дачи в этом районе, вне границ населенного пункта, и это принципиальное, ключевое отличие. Да, и технически, и юридически оформить врезку газовую вполне возможно, однако, ни Бурмину, ни кому-то другому из СНТ «Фрегат», по бесплатной социальной программе догазификации этого сделать закон никак не позволяет, потому что оба дачных кооператива, что «Мечта», что «Фрегат», находятся вне границ населенных пунктов, а расположены на землях сельхозназначения.

Но не только по этой причине ДСНТ «Мечта» имеет полное право отказать заявителю во врезке.

Члены дачного кооператива «Мечта» много лет назад на собственные средства построили газопровод: врезку, прокол под федеральной трассой, полиэтиленовую трубу высокого давления, документацию, и за все это платили из собственных средств. Резонный вопрос: «На каком таком основании, член другого дачного кооператива, не имеющий вообще никакого отношения к ДСНТ «Мечта» делает заявку на подключение газа, да еще просит подключить его бесплатно»? По Закону, как это хорошо известно, никто иной не может распоряжаться чужим имуществом, кроме как собственник, а в нашем случае, имуществом дачников ДСНТ «Мечта» без их согласия, о чем говорит ст. 209 и 210 Гражданского кодекса РФ. Но, если дачники «Мечты» изъявят желание пойти навстречу соседям из «Фрегата», то все необходимо будет решать и по совести, и по справедливости и по Закону : от дачников «Фрегата» дачники «Мечты» вправе потребовать компенсацию за долю в затратах на строительство. Только так, а не иначе : поэтому ДСНТ «Мечта» имеет сегодня полное право отказать во врезке господину Бурмину.

Что скажет по этому поводу прокуратура, куда мы направляем свой редакционный запрос?