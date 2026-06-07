Вырастет ли новое поколение России здоровым?

Сейчас ведется активная избирательная кампания в Госдуму и кандидаты много что людям обещают : повышение зарплат медицинским работникам, учителям, льготы многодетным семьям, а в Саратовской области обещают даже сделать бесплатными детские сады. Но… не слышно от кандидатов в Госдуму самого важного: каким будет будущее России, каким вырастет новое поколение: здоровым, полноценным, или больным, чахлым? Ни один из кандидатов не ставит вопрос о здоровье нации, о здоровье детей, о продовольственной безопасности. Политики так далеко оторвались от реальной жизни, что не замечают, каким растет нынешнее поколение: чем кормят детей, какой отравой их пичкают под видом мороженого, молока, масла, сметаны, творога…

Производитель молочной и кондитерской продукции нещадно травит детей фальсификатом, заботясь о своей прибыли, которой добиться при использовании пальмового масла очень легко. Потому его и используют, это пресловутое пальмовое масло.

При этом, перспектива получить штраф, даже несколько сотен тысяч рублей производителя совсем не пугает. Других наказаний сегодня за производство отравы и фальсификата не существует. Об уголовной ответственности за производство фальсифицированной продукции говорят уже не первый год на уровне Госдумы. Но дальше деклараций дело не сдвинулось: население страны продолжают травить фальсификатом. Ваши дети давно пили натуральное молоко, если вообще когда-то пили настоящее молоко?

О каком повышении рождаемости, о какой демографической политике говорят наши господа депутаты, если девочка, будущая мама, начиная с детского сада питается фальсифицированным маслом, молоком, творогом, сыром… Но самое страшное, что на это все спокойно смотрят, потому что привыкли: потребляем то, что нам продают.

В прошлом году депутаты Госдумы снова подняли эту проблему. В апреле 2025 года спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал запретить использование пальмового масла во всех детских продуктах, кондитерских изделиях и молоке и ограничить его применение по остальным. «Потому что никто сейчас не знает, какое пальмовое масло завозится, какого качества, потому что там тоже линейка по качеству огромная. Есть то, что вредно, его нельзя завозить», - сказал он. На том же заседании Госдумы депутаты приняли постановление, в котором просили правительство представить свою позицию по пальмовому маслу, в том числе по улучшению контроля за его ввозом и производством продукции, в которой оно используется. Также они просили оценить идею о повышении ставки ввозной таможенной пошлины на пальмовое масло и его фракции.

Как отреагировало правительство РФ? В двух словах так : все нормально, пальмовое масло не вредно. Правительство РФ в своем ответе в Госдуму напомнило, со ссылкой на иностранные источники, что в 2019 году Европейское общество детской гастроэнтерологии, гепатологии и питания (ESPGHAN) сделало вывод, что доказательных данных о рисках от пальмового масла для здоровья детей нет.

Однако, есть и другие исследования ученых, которые говорят: употребление пальмового масла, богатого насыщенными жирами, может привести к развитию атеросклероза, артериальной гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. В пальмовом масле много насыщенных жиров, которые повышают уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и способствуют развитию атеросклероза, артериальной гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Преступно не учитывать при производстве продуктов и эти факты, которые прямо говорят о вреде пальмового масла.

Поэтому с 1 января 2026 года вступил в силу новый межгосударственный стандарт для пальмового масла (ГОСТ 31647-2025).А действующие санитарно-эпидемиологические правила уже запрещают использовать пальмовое масло в структурах, организующих детское питание, выпуск молочной продукции и мороженого на основе растительных жиров тоже не допускается.

На бумаге хорошо, но как получится на деле? Откажется ли производитель от баснословных прибылей при производстве продуктов питания с применением пальмового масла?

Полагаем, что откажется только в одном случае: если за такое применение будет уголовная ответственность, и изъятие средств производства, всего бизнеса в доход государства. Только такая мера сможет привести в чувство производителя.

Цифры сегодня такие : в среднем Россия закупает около 1 миллиона тонн пальмового масла в год, и получается, что в год каждый россиянин потребляет около 6 килограммов, а в месяц полкило «пальмы». А сколько мы съедаем сливочного масла? По данным «Союзмолока», в 2023 году в России его произведено 248 тысяч тонн. Получается, что настоящего сливочного масла мы съедаем в три раза меньше, чем пальмового.

Но в чистом виде мы пальмовое масло не едим: пальмовое масло широко используют в производстве молокопродуктов, кондитерских изделий, маргаринов, оно идет на приготовление различных детских смесей, сухих сливок, чипсов, изделий хлебобулочной и кондитерской промышленности. В кондитерской отрасли пальмовое масло стало практически незаменимым, потому что придает форму всяким эклерам. А в молокопродуктах (в сырах, сгущенке, мороженом) заменяет натуральные молочные жиры и это уменьшает себестоимость производства тех же сыров на 30–40%, а шоколада на 20–25%. Себестоимость продукции снижается, а срок годности увеличивается. Как производителю устоять от такого соблазна? Поэтому ни новый ГОСТ, ни запреты не остановят аппетиты производителя: кто же добровольно откажется от прибыли, которая идет от применения пальмового масла? В итоге: наносится непоправимый вред здоровью, и что самое страшное: наносится непоправимый ущерб детскому организму для которого молочные продукты это основа основ питания в маленьком возрасте.

Ну и самое главное, пальмовое масло дешевое. Средняя биржевая цена тонны сливочного масла сегодня в районе 700 тысяч рублей, а пальмового масла — почти в 10 раз ниже, порядка 78 тысяч. При этом самое качественное (и полезное) стоит 3000 рублей за 300 граммов, почти как красная икра. Понятно, что такое масло для замены молочного жира пищевая промышленность не закупает. Остается плохое — с трансжирами, которые провоцируют побочные эффекты.

В чем его опасность? Многие эксперты утверждают, что из-за своей тугоплавкости пальмовое масло не выводится из организма. Оно плавится при температуре 42 градуса, а у человека нормальная температура, как известно, 36,6. Вот в организме оно и гуляет своими бляшками и нарушает общий кровоток, влияет на сердечную деятельность. Попадая в желудок, остается пластичной липкой массой, вроде пластилина, прилипает к пищеварительному тракту. Холестериновыми бляшками оседает на стенках сосудов кишечника. Что ведет к диабету, ожирению, проблемам с сердцем, вызывает аллергию и провоцирует онкологию. Еще грозит повышенным уровнем холестерина из-за высокого содержания насыщенных жиров. Особую опасность представляют трансжиры, которые ведут к атеросклерозу, инсульту и инфаркту миокарда, замедлению метаболизма. В общем, воз и маленькая тележка различных рисков.

В апреле прошлого года спикер Государственной думы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по аграрным вопросам разобраться с пальмовым маслом в продуктах, прежде всего в детском питании

А именно: проработать ужесточение норм в плане применения этого ингредиента в производстве продуктов. Тогда же было сообщение, что парламент готовит законопроект о запрете пальмового масла в молочной, хлебобулочной и кондитерской продукции в детских садах и школах. Однако дальнейшая судьба этого документа неизвестна.

Прошел год с тех пор, и снова молчание: в сентябре выборы в Госдуму, появятся новые депутаты. Пока суть, да дело, быть может к концу этого года вернутся к вопросу о пальмовом масле. А время идет, и дети продолжают употреблять некачественные и опасные для здоровья продукты изготовленные с применением пальмового масла.

Ровно три года прошло с того времени, как в июне 2023 года председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил о необходимости введения уголовной ответственности для производителей фальсификата, в частности продуктов, которые должны производиться из молока, но вместо него содержат, например, пальмовое масло или говяжий жир. Володин тогда особо подчеркнул: «Если в основе продукта должно быть молоко, значит, надо, чтобы было молоко; если производители используют что-то другое - надо наказывать». По словам Володина, введение такой ответственности поможет очистить рынок пищевой продукции и защитить здоровье людей.

Но пока уголовная ответственность за производство фальсифицированных продуктов не введена. А это значит, что полки наших магазинов, ломятся от разнообразия фальсификата. И этой отравой продолжают кормить наших детей в яслях, детских садиках и школах. Когда этому будет положен конец?

А быть может, люди излишне наивны, когда верят, что проблема пальмового масла и проблема производства фальсифицированных продуктов кого-то на самом верху всерьез волнует?

Где реальные шаги к решению проблемы? Их люди не видят, как и не видят того, что наше государство на самом деле всерьез обеспокоено здоровьем подрастающего поколения.

Государство, уклоняясь от кардинального решения проблемы, получается, стоит на страже интересов производителя, которому не страшно заплатить штраф, и дальше продолжать гнать фальсификат?

Значит, государство поощряет своим бездействием производителя смертельной отравы, которая заложена в фальсификате?

Производителю фальсификата, получающему сверхприбыль, и которого еще покрывает своим бездействием государство, выгодно травить людей!

И самое печальное в этой истории, что производитель знает, что уголовной ответственности за производство фальсифицированной продукции не наступит: ему просто пригрозили пальчиком из Госдумы, а реального закона так и не приняли.

Тогда для кого разговоры в Госдуме про уголовную ответственность в отношении производителей фальсификата?

Пока люди слышали только декларации и слова, но конкретных мер к производителю фальсификата, в виде уголовной ответственности, о которой говорил Вячеслав Володин еще три года назад, не применяется.

А это означает, что производитель фальсификата действует безнаказанно, чисто в своих бизнес-интересах и отравляет будущее поколение России, нанося непоправимый ущерб здоровью нации и будущему страны!