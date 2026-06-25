Суд решил: "ошибочные"деньги фирма СВСК должна вернуть

Как скоро ведомство Бастрыкина привлечет к уголовной ответственности учредителя СВСК Бирюльцова и администрацию Петрова Вала?

Две статьи: статья УК РФ 285.1. «Нецелевое расходование бюджетных средств» и статья 395 ГК РФ «Ответственность за неисполнение денежного обязательства».

Обе эти статьи имеют, как мы полагаем, отношение к фирме Бирюльцова «Средневолжская строительная компания» и к действиям администрации г.п. Петров Вал Камышинского района Волгоградской области.

Суть следующая: несколько лет назад на счет фирмы «Средневолжская строительная компания» администрация г.п. Петров Вал «ошибочно», как потом несколько лет спустя выяснит Арбитражный суд, перечислила 6 млн 678 т. 372 руб. Бирюльцов, получив «ошибочные» деньги из бюджета, не «заметил» их приход, и назад в администрацию г.п. Петров Вал «ошибочные деньги» не перечислил. И как мы полагаем, пользовался бюджетными деньгами по своему усмотрению, и возможно, что даже перечислил эти бюджетные миллионы своей партнерше по бизнесу директору фирмы «Стеклокомпакт» Поздникной. Бизнес ведь у «сладкой парочки» долгие годы, как бы совместный.

Согласитесь, тут явный криминал: ошибочно дали денег, которые ты не заработал, и ты ими несколько лет пользовался. Ваня находит банковскую карту с тысячей на счету, воспользуется ей, и на него сразу заведут уголовное дело. А тут 6 миллионов бюджетных денег! Если бы не внимание СМИ к этой проблеме, то об этих бюджетных миллионах так бы и забыли! (Ссылки по этой теме читайте ниже-советуем с ними также ознакомиться правоохранительным органам).

Но с до сих пор к уголовной ответственности не привлечен ни сам Бирюльцов, как руководитель фирмы, ни администрация г.п. Петров Вал. Почему? Разве нет преступления в том, что Бирюльцов несколько лет пользовался «ошибочными» бюджетными деньгами?

Единственное, что пока сделано в плане справедливости, то недавно состоялся суд в Саратове, который принял решение о возврате 6 миллионов администрации г.п.Петров Вал Волгоградской области. И это пока все. Вопрос решился в гражданско-правовом поле.

19 июня 2026 года в Арбитражном суде Саратовской области по исковому заявлению администрации городского поселения Петров Вал к обществу с ограниченной ответственностью «Средневолжская строительная компания», было рассмотрено исковое заявление. В исковом заявлении указано сказано мягко и деликатно: о взыскании «излишне» уплаченных денежных средств в сумме 6 638 279 руб. 46 коп., перечисленных в рамках муниципального контракта на выполнение работ на объекте: «Система водоснабжения городского поселения Петров Вал…».

В решении суда говорится: «Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Средневолжская строительная компания» в пользу администрации городского поселения Петров Вал 6 774 572 руб. 78 коп., излишне перечисленные в рамках муниципального контракта от 01.03.2021 года».

Что дальше? Как на счет статьи УК РФ «Нецелевое расходование бюджетных средств»? Кто ответит в рамках данной статьи УК РФ за грубое, и скорее всего, умышленное нарушение бюджетного законодательства со стороны администрации Петров Вал? Как ответит сам Бирюльцов перед Законом за использование чужих средств? Просто пользовался несколько лет, а теперь суд обязал его вернуть?

Наше издание неоднократно публиковало статьи на эту тему и благодаря нашим усилиям дело было доведено до суда.

Например, на основании запросов СМИ в Генпрокуратуру и СК РФ в адрес главы г.п. Петров Вал 26.11.2025 было внесено представление.

Но что было дальше? А дальше, администрация г.п. Петров Вал отвечает прокурору Камышина М.С. Андрееву: «Доводы изложенные в представление нашли свое подтверждение и приняты к сведению».

И это весь ответ и все меры? Значит можно нарушить бюджетное законодательство, а потом «принять к сведению»? Не слишком ли?

Другой ответ прокурору Камышина : «По информации представленной Администрацией г.п. Петров Вал вопрос о включении в реестр недобросовестных поставщиков будет рассмотрен после разрешения спора в Арбитражном суде Волгоградской области». Суд как видим, состоялся 19 июня 2026 года и прошло уже больше месяца. Когда вопрос о включении в реестр недобросовестных поставщиков фирмы СВСК будет рассмотрен?

Еще одно замечание по этой теме: заместитель начальника ГУ МВД России по Волгоградской области полковник К.А. Кремнев получил письмо за подписью заместителя первого контрольно-следственного отдела полковника А.Л Барсыкова, в котором он поручил разобраться с изложенными доводами в обращении главного редактора газеты «Саратовский репортер» С.Ю. Михайлова. Прошло более полугода. Где результаты рассмотрения?

Помимо ссылок на статьи по этой ситуации с «излишне» перечисленными «ошибочными» деньгами фирме Бирюльцова мы публикуем ниже ответы правоохранительных органов, и полагаем они помогут вернуться к этой теме и принять соответствующие и адекватные закону меры.

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