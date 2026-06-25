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Суд решил: "ошибочные"деньги фирма СВСК должна вернуть

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Как скоро ведомство Бастрыкина  привлечет  к уголовной ответственности  учредителя СВСК  Бирюльцова   и администрацию Петрова Вала?

 

Две статьи: статья УК РФ  285.1. «Нецелевое расходование бюджетных средств» и    статья 395 ГК РФ  «Ответственность за неисполнение денежного обязательства».

Обе эти статьи  имеют, как мы полагаем,   отношение к  фирме Бирюльцова «Средневолжская строительная компания»  и  к  действиям администрации   г.п. Петров Вал Камышинского района Волгоградской области.

Суть следующая: несколько лет назад на счет  фирмы  «Средневолжская строительная компания»  администрация г.п. Петров Вал «ошибочно», как потом несколько  лет спустя выяснит Арбитражный суд,   перечислила     6 млн 678 т. 372 руб.  Бирюльцов, получив  «ошибочные» деньги из бюджета,   не «заметил»  их приход,  и  назад в администрацию г.п. Петров Вал «ошибочные деньги»   не перечислил.   И как мы полагаем, пользовался бюджетными деньгами  по своему усмотрению, и возможно, что даже  перечислил эти бюджетные  миллионы  своей партнерше по бизнесу директору фирмы «Стеклокомпакт» Поздникной.  Бизнес ведь у «сладкой парочки» долгие годы,  как бы совместный.  

Согласитесь, тут явный  криминал:   ошибочно дали денег, которые ты не заработал, и ты ими несколько лет пользовался.  Ваня находит банковскую карту с тысячей  на счету,  воспользуется ей,  и  на него  сразу заведут уголовное дело. А тут 6 миллионов  бюджетных денег!  Если бы не внимание  СМИ к этой проблеме, то  об этих бюджетных миллионах так бы и забыли!  (Ссылки по этой теме читайте ниже-советуем с ними также ознакомиться  правоохранительным органам).

Но с до сих пор к уголовной ответственности не привлечен ни сам Бирюльцов, как руководитель фирмы, ни администрация  г.п. Петров Вал. Почему? Разве нет преступления в том, что Бирюльцов  несколько лет пользовался «ошибочными» бюджетными деньгами? 

Единственное, что пока сделано в плане справедливости, то  недавно состоялся суд в Саратове, который принял решение о возврате   6 миллионов    администрации  г.п.Петров Вал Волгоградской области.  И  это пока все.  Вопрос решился в гражданско-правовом поле. 

19 июня 2026 года  в Арбитражном суде Саратовской области по исковому заявлению администрации городского поселения Петров Вал  к  обществу с ограниченной ответственностью «Средневолжская строительная компания», было рассмотрено  исковое заявление. В исковом заявлении  указано  сказано  мягко и деликатно:  о взыскании «излишне» уплаченных денежных средств в сумме 6 638 279 руб. 46 коп., перечисленных в рамках муниципального контракта  на выполнение работ на объекте: «Система водоснабжения городского поселения Петров Вал…».

В решении суда говорится: «Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Средневолжская строительная компания» в пользу администрации городского поселения Петров Вал   6 774 572 руб. 78 коп., излишне перечисленные в рамках муниципального контракта от 01.03.2021 года».

Что дальше?  Как  на счет статьи УК РФ  «Нецелевое расходование бюджетных средств»?  Кто ответит в рамках данной статьи УК РФ  за  грубое,  и скорее всего,   умышленное  нарушение бюджетного  законодательства со стороны администрации Петров Вал?  Как ответит  сам Бирюльцов перед Законом за использование чужих средств?  Просто пользовался несколько лет, а теперь суд обязал его вернуть?

Наше издание неоднократно  публиковало статьи на эту тему и   благодаря нашим усилиям дело было доведено до суда.
Например, на основании запросов СМИ в   Генпрокуратуру и СК РФ   в адрес главы г.п. Петров Вал 26.11.2025 было  внесено представление.

Но что было дальше? А дальше, администрация г.п. Петров Вал отвечает прокурору Камышина М.С. Андрееву:  «Доводы изложенные в представление нашли свое подтверждение и приняты к сведению».

И это весь ответ и все меры?  Значит можно нарушить бюджетное законодательство, а потом «принять к сведению»? Не слишком ли?
Другой ответ прокурору Камышина  : «По информации представленной Администрацией г.п. Петров Вал вопрос о включении в реестр недобросовестных поставщиков будет рассмотрен после разрешения спора в Арбитражном суде Волгоградской области». Суд как  видим, состоялся  19 июня  2026 года и прошло уже больше месяца. Когда вопрос о включении в реестр недобросовестных поставщиков фирмы СВСК  будет рассмотрен?

Еще одно замечание  по этой теме: заместитель начальника ГУ МВД России по Волгоградской области полковник К.А. Кремнев получил письмо за подписью заместителя первого контрольно-следственного отдела полковника А.Л Барсыкова, в котором он поручил  разобраться с изложенными доводами в обращении главного редактора газеты «Саратовский репортер» С.Ю. Михайлова. Прошло более полугода. Где результаты рассмотрения?  

Помимо  ссылок на статьи по этой ситуации с  «излишне» перечисленными «ошибочными» деньгами фирме Бирюльцова мы публикуем ниже ответы  правоохранительных органов, и полагаем они помогут  вернуться к этой теме и принять соответствующие и адекватные закону   меры.

 

https://t.me/homohomini/3277 

https://t.me/homohomini/3278

https://t.me/homohomini/3314

https://t.me/homohomini/3379

https://t.me/homohomini/3528

https://t.me/homohomini/3540

https://t.me/homohomini/3551

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