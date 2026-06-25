Фальсификата не существует?

Как можно бороться с тем, чего нет? Термин «фальсификат» до сих пор в законе не закреплён как единое понятие. Тогда как бороться с тем, чего официально в Законе не закреплено, и против чего вводить уголовную ответственность?

Между тем, прошло без малого три года , как Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин обращаясь к депутатам Госдумы, заявил о необходимости введения уголовной ответственности к производителям молочного фальсификата:

«Вдумайтесь, все то, что должно содержать молоко- содержит пальмовое масло, фальсификат, вред для здоровья. Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители». Спикера услышали, но ничего не сделали для разработки и принятия в силу Закона об уголовной ответственности производства фальсифицированной продукции: население, и что особенно страшно детей, продолжают травить опасной и вредной для здоровья продукцией.

Уголовная ответственность к производителям, которые своими продуктами наносят вред для здоровья потребителей не применяется, хотя разговоров об этом много: надо бороться, надо наказывать, и так далее и тому подобное.

Напрямую закона, который бы назывался «О производителе фальсификата», в Госдуме сейчас не существует. Нынешний состав Госдумы скоро прекратит полномочия, в сентябре выборы новых депутатов Госдумы: и опять все сначала, и возможно о борьбе с фальсификатом вспомнят.

Правда, тема фальсификата обсуждалась, на эту тему в Госдуме немало говорили: парламентарии прорабатывали меры, чтобы жёстче наказывать тех, кто выпускает фальсифицированную продукцию.

Например, в 2025 году в Госдуме действительно шла работа над такими инициативами, а заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина сообщала, что разработан законопроект, который предполагает десятикратное увеличение штрафов для производителей фальсифицированной молочной продукции — с нынешних 100–300 тысяч рублей до 3 миллионов. Депутаты высказались тогда, что нынешние суммы несоразмерны выгоде от обмана: штраф часто сопоставим с издержками на одну партию, и это не останавливает недобросовестных игроков.

Но согласитесь, такая мера наказания просто ни о чем: производитель фальсификата или заплатит три миллиона, или пойдет в суд наняв хороших и дорогих адвокатов, или банально даст взятку проверяющим. И такой фальсификатор всегда найдет лазейку, чтобы уйти от наказания. Поэтому и ставится вопрос об уголовной ответственности за производство фальсификата. Страх потерять бизнес и конфискации оборудования, перспектива реально сесть в тюрьму, будет единственной реальной мерой, которая сможет остановить фальсификатора. Пока этого не будет, население страны будут кормить фальсифицированной, вредной и опасной для здоровья продукцией.

А что сегодня? Штрафы копеечные, или изъятие фальсификата из оборота независимо от того, доказан ли вред здоровью. Но сейчас изъятие возможно, если подтверждён прямой вред, а при регулярном употреблении продуктов с заменителями, например, пальмовым маслом, негативное влияние может проявиться не сразу.

Как мы видим, это не похоже на реальную борьбу с производителем фальсификата. Похоже, что ему просто дают отдельные лоббисты в Госдуме «зеленый свет»? Если было бы не так, то давно бы вели уголовную ответственность к производителям фальсификата, о чем говорил Вячеслав Володин.

По словам вышеупомянутой нами Оглоблиной, документ над которым работали депутаты, проходил согласование с правительством и планировался к внесению в Госдуму до конца осенней сессии 2025 года. Прошел почти год, но такого документа так и не появилось. Почему? Здоровье нации никого наверху не беспокоит? Значит, этот документ лежит где-то под сукном у заинтересованного чиновника из правительства? Если так, то почему этот чиновник не наказан за волокиту?

Были и другие обсуждения в Госдуме по теме фальсификата. Например, на совещании у первого зампреда Госдумы Алексея Гордеева в 2025 году. На тех обсуждениях среди возможных мер наказания производителей фальсификата называли:

-введение оборотных штрафов (то есть рассчитываемых от выручки производителя);

-регламентацию процедуры уничтожения фальсификата за счёт владельца;

-расширение полномочий надзорных органов (Роспотребнадзора, Россельхознадзора) для более тщательных проверок, особенно в сегментах общепита и госзаказа.

И это снова, все на уровне обсуждений, а Закона об уголовной ответственности за производство фальсифицированной продукции депутатами Госдумы нынешнего созыва так и не принято: о здоровье населения они не побеспокоились.

А что могут сделать в борьбе с фальсификатом такие с виду грозные и с определенными полномочиями структуры, как Роспотребнадзор Россельхознадзор, для которых депутаты Госдумы на своих обсуждениях предлагали «расширять полномочия»?

Эти организации сегодня и без «расширения полномочий» не справляются с производителем фальсификата. Судите сами на примере Саратовской области.

Недавно областная газета Саратовский репортер ( 07.06.2026) года опубликовала очередную статью по поднимаемой нами проблеме: "Вырастет ли новое поколение России здоровым?". https://rsar.ru/index.php/home/815-vyrastet-li-novoe-pokolenie-rossii-zdorovym.

И вот каков был ответ на опубликованные в этой статье факты заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Саратовской области И.В.Мясниковой:

«В 2025 году в детских и подростковых организациях исследовано 5749 проб пищевых продуктов, из них 1705 по физико-химическим показателям, в том числе по показателям фальсификации. Удельный все проб пищевых продуктов, не отвечающих требованиям по физико-химическим показателям составил 0,2% - 4 пробы масло сливочное, не отвечали нормативам по жирно-кислотному составу».

Тут комментарии излишни: в прошлом году всего в четырех пробах сливочного масла нашли признаки фальсификата! Можно ли верить такой статистике? То есть, по версии Роспотребнадзора, дети едят абсолютно качественные и натуральные продукты! Тогда откуда же у наших детей столько болезней, в том числе и хронических?

При этом важно отметить: действующее законодательство уже предусматривает ответственность за выпуск фальсифицированной продукции (в том числе административную — приостановка деятельности, штрафы). Проблема, по мнению ряда экспертов и участников рынка, часто не в размере штрафов, а в том, насколько последовательно и жёстко их применяют, а также в сложности процедур доказывания факта фальсификации. Поэтому в рамках обсуждений звучат и предложения не только ужесточать наказания, но и совершенствовать методики лабораторных проверок, чтобы исключить ложноположительные результаты и не наказывать добросовестных производителей.

Что сегодня? Пока в стенах Госдумы по этой проблеме тишина. И пока наши слуги думают о введении уголовной ответственности, производство молочного фальсификата поставлено на поток, а производителей при этом… штрафуют весьма символически и даже… выносят предупреждения!

Чьи интересы защищают в Госдуме? Населения, которое вынуждено потреблять фальсификат и гробит сове здоровье, или интересы производителей молочного фальсификата, получающие от этого прибыль? А может быть и куда хуже- в Госдуме «окопалось» некое молочное лобби, которое тихо саботирует введение уголовной ответственности за производство молочного фальсификата?

Пока идут обсуждения в Госдуме и других ведомствах, как наказывать фальсификаторов, они продолжают выбрасывать отраву на рынок, в торговые сети.

Например, по данным Россельхознадзора, количество фальсифицированных молочных продуктов за последние два года кратно возросло, а некоторые молокозаводы попадаются на поставках фальсификата по 18 раз за год.

А если бы была уголовная ответственность? Нет сомнений- производство молочного фальсификата прекратилось бы.

Важен и другой аспект проблемы. Все знают об Указе Президента РФ № 20 “Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации” был подписан 21 января 2020 г.? В этом Указе очень много говорится о качестве продуктов питания, и о том, как реализовать меры по контролю качества продуктов. Ведь качество продуктов питания- это залог здоровья нации. А здоровая нация- это залог безопасности государства. Указ есть, а юридически он не подкреплен, потому что к тем, кто наносит тот самый урон продовольственной безопасности, то есть выпускает молочный фальсификат мер уголовного характера не применяют.

Пока уголовную ответственность не введут и не ужесточат контроль за производством фальсификата, то так и будут травить и дальше наших детей и народ.

И делается это, не без помощи тех депутатов в Госдуме, которые, как мы полагаем, умышленно не принимают закон о введении уголовной ответственности за производство молочного фальсификата.

Значит, государству в лице Генеральной прокуратуры, Следственного комитета РФ следует обратить внимание к тем чиновникам и к тем депутатам Госдумы, которые препятствуют, как мы полагаем, умышленно, в принятии Закона «Об уголовной ответственности за производство фальсифицированной продукции».

Слов было на эту тему сказано много, а реального движения нет. Уверены, пришло время напомнить депутатам Госдумы и Правительству РФ об Указе Президента РФ № 20 “Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации”.