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Фальсификата не существует?

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Как можно бороться с тем, чего нет?  Термин «фальсификат» до сих пор в законе не закреплён как единое понятие.  Тогда как  бороться  с тем, чего официально в Законе не закреплено, и против чего вводить уголовную ответственность? 

 

Между тем,  прошло без малого   три года , как  Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин  обращаясь к депутатам Госдумы, заявил   о необходимости введения   уголовной ответственности к производителям молочного фальсификата:

«Вдумайтесь, все то, что должно содержать молоко- содержит пальмовое масло, фальсификат, вред  для здоровья. Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует  эти заменители». Спикера  услышали, но ничего не сделали для  разработки и принятия в силу   Закона об уголовной ответственности  производства  фальсифицированной продукции: население, и что особенно страшно детей, продолжают травить  опасной и вредной для здоровья продукцией.

Уголовная ответственность к производителям, которые своими продуктами наносят вред для здоровья потребителей не применяется, хотя разговоров об этом много: надо бороться, надо наказывать, и так далее и тому подобное.

Напрямую закона, который бы назывался «О производителе фальсификата», в Госдуме сейчас не существует.  Нынешний состав Госдумы скоро прекратит полномочия, в сентябре выборы новых депутатов Госдумы: и опять все сначала, и возможно о  борьбе с  фальсификатом вспомнят.

Правда,  тема  фальсификата   обсуждалась,  на эту тему в Госдуме немало говорили: парламентарии прорабатывали  меры, чтобы жёстче наказывать тех, кто выпускает фальсифицированную  продукцию.

Например, в 2025 году в Госдуме действительно шла   работа над такими инициативами, а заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина сообщала, что разработан законопроект, который предполагает десятикратное увеличение штрафов для производителей фальсифицированной молочной продукции — с нынешних 100–300 тысяч рублей до 3 миллионов. Депутаты  высказались тогда,  что нынешние суммы несоразмерны выгоде от обмана: штраф часто сопоставим с издержками на одну партию, и это не останавливает недобросовестных игроков.

Но согласитесь, такая  мера наказания просто  ни о чем:   производитель  фальсификата или заплатит  три миллиона, или пойдет в суд наняв хороших и дорогих адвокатов, или банально даст взятку проверяющим.  И такой фальсификатор всегда найдет лазейку, чтобы уйти от наказания.  Поэтому и ставится вопрос об уголовной ответственности за производство фальсификата. Страх потерять бизнес и   конфискации оборудования,  перспектива реально сесть  в тюрьму,  будет единственной  реальной мерой, которая  сможет остановить фальсификатора. Пока этого не будет,    население страны будут кормить  фальсифицированной, вредной и опасной для здоровья продукцией.

А что сегодня? Штрафы копеечные, или изъятие фальсификата из оборота независимо от того, доказан ли вред здоровью. Но  сейчас изъятие возможно,  если подтверждён прямой вред, а при регулярном употреблении продуктов с заменителями, например, пальмовым маслом,  негативное влияние может проявиться не сразу.

Как мы видим, это  не похоже  на реальную борьбу с производителем фальсификата. Похоже, что ему просто дают отдельные лоббисты в Госдуме «зеленый свет»? Если было бы не так, то давно бы вели  уголовную ответственность к производителям фальсификата, о чем говорил Вячеслав Володин.

По словам  вышеупомянутой  нами Оглоблиной, документ над которым работали депутаты,   проходил согласование с правительством и планировался к внесению в Госдуму до конца осенней сессии 2025 года.   Прошел почти год, но такого документа так и не появилось.  Почему?  Здоровье нации   никого наверху не беспокоит? Значит, этот документ лежит где-то под сукном у  заинтересованного чиновника из правительства?  Если так, то почему этот чиновник не  наказан за волокиту?

Были и другие обсуждения в Госдуме по теме фальсификата.  Например, на совещании у первого зампреда Госдумы Алексея Гордеева в 2025 году. На тех обсуждениях  среди возможных мер  наказания  производителей фальсификата называли:

-введение оборотных штрафов (то есть рассчитываемых от выручки производителя);

-регламентацию процедуры уничтожения фальсификата за счёт владельца;

-расширение полномочий надзорных органов (Роспотребнадзора, Россельхознадзора) для более тщательных проверок, особенно в сегментах общепита и госзаказа.

И это снова, все  на уровне обсуждений, а Закона об уголовной ответственности за производство фальсифицированной продукции   депутатами Госдумы нынешнего созыва  так и   не принято: о здоровье  населения они не побеспокоились.

А что могут сделать в борьбе с фальсификатом такие с виду грозные и с определенными полномочиями  структуры, как Роспотребнадзор Россельхознадзор,  для которых депутаты Госдумы на своих обсуждениях предлагали «расширять полномочия»?

 Эти организации   сегодня и без «расширения полномочий» не справляются с  производителем   фальсификата. Судите сами на примере Саратовской области.

Недавно  областная  газета Саратовский репортер ( 07.06.2026) года опубликовала очередную статью по  поднимаемой нами проблеме: "Вырастет ли новое поколение России здоровым?". https://rsar.ru/index.php/home/815-vyrastet-li-novoe-pokolenie-rossii-zdorovym.

И вот каков был ответ на опубликованные в этой статье факты заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Саратовской области  И.В.Мясниковой:   

«В 2025 году в детских и подростковых организациях исследовано 5749 проб пищевых продуктов, из них 1705 по физико-химическим показателям, в том числе по показателям фальсификации. Удельный все проб пищевых продуктов, не отвечающих требованиям по физико-химическим показателям составил 0,2% - 4 пробы масло сливочное, не отвечали нормативам по жирно-кислотному составу».

Тут комментарии излишни: в прошлом году всего в  четырех пробах сливочного масла нашли признаки фальсификата! Можно ли верить такой статистике?   То есть,  по версии Роспотребнадзора, дети едят абсолютно качественные и натуральные продукты! Тогда откуда же у наших детей столько болезней, в том числе и хронических?

При этом важно отметить: действующее законодательство уже предусматривает ответственность за выпуск фальсифицированной продукции (в том числе административную — приостановка деятельности, штрафы). Проблема, по мнению ряда экспертов и участников рынка, часто не в размере штрафов, а в том, насколько последовательно и жёстко их применяют, а также в сложности процедур доказывания факта фальсификации. Поэтому в рамках обсуждений звучат и предложения не только ужесточать наказания, но и совершенствовать методики лабораторных проверок, чтобы исключить ложноположительные результаты и не наказывать добросовестных производителей.

Что сегодня?  Пока в стенах Госдумы по этой проблеме тишина.  И пока наши слуги  думают о введении уголовной ответственности,  производство  молочного фальсификата поставлено на поток, а производителей при этом… штрафуют весьма символически и даже… выносят предупреждения!

Чьи интересы защищают в Госдуме?  Населения, которое вынуждено потреблять фальсификат и гробит сове здоровье, или интересы производителей молочного фальсификата, получающие от этого прибыль? А может быть  и куда хуже- в Госдуме «окопалось» некое  молочное  лобби, которое тихо саботирует введение уголовной ответственности за производство молочного фальсификата?

Пока идут обсуждения в Госдуме и других ведомствах, как наказывать фальсификаторов, они продолжают  выбрасывать отраву на рынок, в торговые сети.

Например, по данным Россельхознадзора, количество фальсифицированных молочных продуктов за последние два года кратно возросло, а  некоторые молокозаводы попадаются на поставках фальсификата по 18 раз за год.

А если бы была уголовная ответственность? Нет сомнений-  производство молочного фальсификата прекратилось бы.

Важен и другой аспект проблемы. Все знают об   Указе Президента РФ  № 20  “Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации” был подписан  21 января 2020 г.?  В этом Указе очень много говорится о качестве продуктов питания, и о том, как реализовать меры по контролю качества продуктов. Ведь качество  продуктов питания- это залог здоровья нации. А здоровая нация- это залог безопасности государства.  Указ есть, а  юридически  он не подкреплен, потому что к тем, кто  наносит  тот самый урон продовольственной безопасности, то есть выпускает молочный фальсификат мер уголовного характера не применяют.

Пока уголовную ответственность не введут и не ужесточат контроль за производством  фальсификата,   то так  и будут травить и дальше наших  детей и народ.

И делается это,  не без помощи тех депутатов в  Госдуме, которые, как мы полагаем,  умышленно не принимают  закон о введении уголовной ответственности за производство молочного фальсификата.

Значит,  государству в лице Генеральной прокуратуры,  Следственного комитета РФ следует обратить внимание к тем чиновникам и к тем  депутатам Госдумы, которые препятствуют, как мы полагаем, умышленно,  в принятии  Закона  «Об уголовной ответственности за производство фальсифицированной продукции».

Слов было на эту тему сказано много,  а реального движения нет.  Уверены,  пришло    время напомнить   депутатам Госдумы и Правительству  РФ  об Указе Президента РФ  № 20  “Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации”.